हीरो एशिया कप हॉकी 2025 : चीन को पटखनी देकर फाइनल की टिकट के लिए भिड़ेगी भारतीय टीम

राजगीर में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 चल रहा है. आज भारत और चीन के बीच मुकाबला खेला जाएगा. पढ़ें..

भारत-मलेशिया की होगी बड़ी टक्कर
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 6:59 AM IST

राजगीर: बिहार राजगीर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का रोमांच अपने चरम पर है. टूर्नामेंट के नौंवे दिन यानी आज (शनिवार को) यह तय हो जाएगा कि रविवार के फाइनल में किस दो टीमों के बीच भिड़ंत होगी. पूरे टूर्नामेंट में दर्शकों की बढ़ती भीड़ और खिलाड़ियों का जोश यह साफ दिखा रहा है कि एशिया कप का यह संस्करण ऐतिहासिक बनने वाला है.

चीनी ताइपे और कजाकिस्तान में पहला मुकाबला: दिन की शुरुआत चीनी ताइपे और कजाकिस्तान के मुकाबले से होगी. भले ही दोनों टीमें सुपर-4 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन टूर्नामेंट में सम्मानजनक विदाई के लिए यह मैच अहम साबित होगा. दोनों टीमें अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर आखिरी छाप छोड़ना चाहेंगी. खिलाड़ियों के लिए यह आत्मसम्मान का सवाल है, वहीं दर्शकों के लिए यह मुकाबला रोमांच और गोलों की बारिश का आनंद देगा.

मलेशिया और कोरिया के बीच दूसरा मुकाबला : दिन का दूसरा मैच सुपर फोर राउंड के तहत होगा, जिसमें कोरिया और मलेशिया आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला सीधे तौर पर फाइनल की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.

इन टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति: मलेशिया अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीमों में रही है, जबकि कोरिया अपनी अनुशासित डिफेंस और तेज काउंटर अटैक के लिए मशहूर है. दोनों टीमों के बीच भिड़ंत इस बात का इशारा देगी कि कौन-सी टीम रविवार को खिताबी जंग में पहुंचेगी. मलेशिया के लिए यह करो या मरो जैसा मैच होगा, वहीं कोरिया भी फाइनल की दौड़ में अपनी जगह पक्की करने के लिए जी-जान से उतरेगा.

भारत की फाइनल की राह : दिन का सबसे अहम और बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और चीन के बीच खेला जाएगा. सुपर फोर की अंक तालिका में फिलहाल भारत शीर्ष पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर. यह मैच टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जैसा ही माना जा रहा है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल का टिकट कटवा लेगी.

दर्शकों का दिल भारतीय टीम ने जीता दिल: भारतीय टीम ने अब तक अपने दमदार आक्रमण और मजबूत डिफेंस से दर्शकों का दिल जीता है. कप्तान और गोलकीपर दोनों ने शानदार तालमेल दिखाया है. वहीं चीन ने भी पूरे टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंकाया है.

दर्शकों का उत्साह हाई है : राजगीर के स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर है. तिरंगा लहराते भारतीय समर्थक 'India-India' के नारों से माहौल गूंजा रहे हैं. दूसरी ओर चीन और कोरिया के समर्थक भी अपनी टीमों के हौसले बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे.

हॉकी प्रेमियों में खुशी: वैसे, स्टेडियम में हॉकी प्रेमियों की बढ़ती संख्या यह साबित कर रही है कि बिहार में पहली बार हो रहे इतने बड़े आयोजन को लेकर लोगों का जुनून असाधारण है. जैसे-जैसे दिन के मुकाबले आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे फाइनल की तस्वीर साफ होती जाएगी. इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप हॉकी के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगी.

