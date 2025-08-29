राजगीर: बिहार के राजगीर में आज से (शुक्रवार) 'खेल का महाकुंभ' शुरू होने जा रहा है. हीरो एशिया कप 2025 का भव्य आगाज होगा. इस टूर्नामेंट में एशिया की आठ शीर्ष हॉकी टीमें भाग ले रही हैं. विजेता टीम को सीधे हॉकी विश्व कप में प्रवेश का अधिकार मिलेगा. पहली बार बिहार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा खेल आयोजन कराने का गौरव प्राप्त हुआ है.

टूर्नामेंट को लेकर दो पूल में बंटी टीमें: हीरो एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें भाग ले रही हैं. जिसमें भारत, जापान, कजाकिस्तान, चीन, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे शामिल हैं. टूर्नामेंट का प्रारूप इस तरह तैयार किया गया है कि रोमांच अंतिम क्षण तक बना रहेगा.

सुबह 9 बजे से शुरू होगा मुकाबला: टूर्नामेंट की शुरुआत आज सुबह 9 बजे पहले मुकाबले से होगी, जब मलेशिया और बांग्लादेश आमने-सामने होंगे. इसके बाद दिनभर रोमांचक मुकाबलों की झड़ी लगी रहेगी. खासतौर पर आज शाम 3 बजे का मुकाबला भारतीय दर्शकों के लिए बेहद खास होगा, जब भारत और चीन की टीमें भिड़ेंगी. टूर्नामेंट को लेकर दो पूल में टीमों को बांटा गया है. जिनमें लीग मुकाबला खेला जाएगा.

पूल ए : भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान

पूल बी : मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे

सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन : वैसे तो मुकाबले सुबह से शुरू हो जाएंगे, लेकिन टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर करेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम भारत बनाम चीन मैच से पहले तय किया गया है. उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के कई मंत्री, खेल पदाधिकारी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ और एशियन हॉकी महासंघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.

मेजर ध्यानचंद को समर्पित आयोजन : बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन शंकरण ने बताया कि 29 अगस्त का दिन खास है, क्योंकि यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है. उनके सम्मान में ही हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है. इस बार राजगीर में होने वाला हीरो एशिया कप उनके नाम को समर्पित है.

''टूर्नामेंट का शुभंकर भी मेजर ध्यानचंद की याद में बनाया गया है. इसे 'चांद' नाम दिया गया है. शुभंकर को बाघ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसके सीने पर पद्म भूषण का प्रतीक है. यह शक्ति, साहस और कौशल का प्रतीक है. इसकी लाल पोशाक उत्साह दर्शाती है, जबकि सिर पर लगी जादूगर की टोपी मेजर ध्यानचंद की जादुई खेल शैली का प्रतीक है.''- रवींद्रन शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

भारतीय टीम को घरेलू धरती पर खिताब की उम्मीद : भारत की 18 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट में उतर रही है. टीम की कमान कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में है, जबकि कोच क्रेग फुल्टन खिलाड़ियों को रणनीति सिखा रहे हैं. कप्तान हरमनप्रीत का कहना है कि टूर्नामेंट को लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफी पसीना बहाया है और टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड कप क्वालीफाई करने के इरादे से भारतीय टीम मैदान में उतरेगी. उनका कहना है कि भारतीय टीम को घरेलू दर्शकों और परिचित माहौल का फायदा मिलेगा.

भारतीय टीम इस प्रकार है:-

गोलकीपर : कृष्ण बी पाठक, सूरज करकेरा

डिफेंस : सुमीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह

मिडफील्ड : राजिंदर सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड : मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह

रिजर्व : नीलम, संजीव जेंस, सेल्वम कार्ति

मैचों का कार्यक्रम:-

दस दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दर्जनों मुकाबले खेले जाएंगे. पहले चरण में पूल मैच होंगे, उसके बाद सुपर फोर और नॉकआउट चरण के जरिए विजेता तय होगा.

29 अगस्त : मलेशिया बनाम बांग्लादेश (9 बजे), कोरिया बनाम चीनी ताइपे (11 बजे), जापान बनाम कजाकिस्तान (1 बजे), भारत बनाम चीन (3 बजे)

30 अगस्त : बांग्लादेश बनाम चीनी ताइपे (1 बजे), कोरिया बनाम मलेशिया (3 बजे)

31 अगस्त : चीन बनाम कजाकिस्तान (1 बजे), जापान बनाम भारत (3 बजे)

1 सितंबर : बांग्लादेश बनाम कोरिया (1.30 बजे), मलेशिया बनाम चीनी ताइपे (3.30 बजे), चीन बनाम जापान (5.30 बजे), भारत बनाम कजाकिस्तान (7.30 बजे)

इसके बाद 3, 4, 6 और 7 सितंबर को सुपर फोर व नॉकआउट मैच होंगे.

7 सितंबर की रात 7.30 बजे फाइनल खेला जाएगा.

टिकटों की जबरदस्त डिमांड: रवींद्रन शंकरण ने बताया कि टिकट की प्रक्रिया ऑनलाइन है और पूरी तरह निशुल्क है. 26 अगस्त से ही जिनी ऐप पर टिकट बुकिंग शुरू हो गई थी. लॉन्च के कुछ ही मिनटों में टिकट लगभग फुल हो गए. टिकट दिनवार बुकिंग के आधार पर जारी किए गए हैं, यानी एक दिन का टिकट लेकर दर्शक उस दिन होने वाले सभी मैच देख सकते हैं.

दर्शकों के लिए सुविधाएं: रवींद्रन शंकरण ने बताया कि राजगीर खेल परिसर में दर्शकों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है. फूड कोर्ट और पानी के पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि दर्शकों को परेशानी न हो. सभी जिला मुख्यालय में फैन पार्क तैयार किए गए हैं, जहां बड़े स्क्रीन पर सभी मैच दिखाए जाएंगे. इसके अलावा स्टेडियम में स्वच्छ शौचालय और पार्किंग व्यवस्था भी की गई है, ताकि दर्शक आराम से पूरा दिन स्टेडियम में बिता सकें. दर्शकों, अधिकारियों और खिलाड़ियों के पहुंचने के लिए स्टेडियम में अलग-अलग गेट बनाए गए हैं और प्रवेश की व्यवस्था सुव्यवस्थित की गई है.

स्टेडियम में अलग-अलग गेट:-

गेट नंबर 01- पदाधिकारी और कर्मियों के लिए

गेट नंबर 02- आम जनता और मीडिया के लिए

गेट नंबर 03- वीवीआईपी और विशेष अतिथियों के लिए

गेट नंबर 04- खिलाड़ियों के लिए, इससे खिलाड़ियों को सीधे ग्रीन रूम तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.

यातायात और वैकल्पिक मार्ग: टूर्नामेंट के दौरान राजगीर शहर में ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. पटना और बिहारशरीफ से आने वाले वाहनों के लिए नए मार्ग तय किए गए हैं. खिलाड़ियों की बसों के लिए हरियाली मोड़-महादेवा-नालंदा विश्वविद्यालय मार्ग बनाया गया है.

वाहनों का प्रवेश वर्जित: छबीलापुर मोड़ से हरियाली-महादेवा रोड पर आम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. दर्शकों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है जो है- गंगाजल परियोजना कैंपस, स्टेट गेस्ट हाउस के पास हॉकी मैदान, केरला पब्लिक स्कूल परिसर, आरडीएच स्कूल परिसर, चक्रपाणि रेसिडेंशियल स्कूल परिसर, नाहुब बाईपास मयार, स्टेडियम गेट नंबर-01 के सामने लेवर कॉलोनी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. शहर के दस प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रत्येक गेट और पार्किंग स्थल पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है.

खिलाड़ियों के लिए विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था: टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान हो इसको लेकर राजगीर खेल परिसर में ही 25 बेड का अस्थाई अस्पताल बनाया गया है. इसमें 4 चिकित्सक और 84 स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा जिले के प्रमुख अस्पतालों में भी व्यवस्था की गई है. भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान और पावापुरी में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल में 5 बेड आरक्षित किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में खिलाड़ियों को तुरंत चिकित्सा सेवा मिल सके.

