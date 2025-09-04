राजगीर : बिहार के राजगीर में चल रहे हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का सातवां दिन पूरी तरह से रोमांच से भरा रहा. सांतवे दिन भारत ने मलेशिया पर रोमांचकारी मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की. राजगीर के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सुबह से ही दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था. हजारों की संख्या में जुटे दर्शक ढोल-नगाड़ों की थाप और तिरंगे के साथ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए. मैदान में हर गोल पर गूंजती तालियां और जयकारे माहौल को उत्सव जैसा बना रहे थे. अभी भारत और मलेशिया के बीच दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है, जिसमें भारत बढ़त बनाए हुए है और दर्शकों का उत्साह भी चरम पर है.

बांग्लादेश की जोरदार जीत : आज दिन की शुरुआत पांचवें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले से हुई, जहां बांग्लादेश ने कजाकिस्तान को 5-1 से शिकस्त दी. इस जीत में अशरफुल इस्लाम और रोमन सरकार ने दो-दो गोल दागे, जबकि तैयब अली ने एक गोल किया. कजाकिस्तान के लिए अल्टेनबक एटक्लिव ने एकमात्र गोल किया. इस मैच में दर्शकों का जोश कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हर गोल पर जमकर तालियां बजाईं और दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.

सुपर-4 में चीन का जलवा : इसके बाद सुपर-4 चरण का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच खेला गया. चीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोरिया को 3-0 से मात दी. चीन की ओर से बेनहाई चेन ने दो गोल और जिशेंग गाओ ने एक गोल दागा. यह मैच भले ही एकतरफा साबित हुआ हो, लेकिन दर्शकों का रोमांच कम नहीं हुआ. वे हर हमले और हर बचाव पर सीटियों और शोर के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे. स्टेडियम का नजारा ऐसा था मानो हर शॉट गोलपोस्ट की ओर जाते ही दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हों.

भारत-मलेशिया मुकाबले में चरम पर उत्साह : दिन का सबसे अहम और रोमांचक मुकाबला भारत और मलेशिया के बीच हुआ. यह मैच अभी जारी है और भारत 4-1 से बढ़त बनाए हुए है. भारत के सुखजीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, मनप्रीत सिंह और लकड़ा सिलानाड ने एक-एक गोल दागा है, जबकि मलेशिया के लिए सफीक हसन ने गोल किया. इस मुकाबले में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है. दर्शक हर गोल पर खड़े होकर तिरंगा लहराते और "भारत-माता की जय" के नारे लगाते नजर आ रहे हैं.

मैच का रोमांच इस कदर है कि दर्शकों में से कई लगातार ढोल और नगाड़ों की ताल पर नाचते-गाते नजर आए. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी अपनी टीम को चीयर करने में डूबे रहे. खासकर भारत के गोल के समय स्टेडियम गगनभेदी नारों से गूंज उठा. गुरुवार को टूर्नामेंट का रेस्ट डे है और इस दिन कोई मुकाबला नहीं खेला जाना है.

