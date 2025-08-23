ETV Bharat / sports

29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025 का रोमांच, मलेशिया हॉकी टीम पहुंची राजगीर, फ्री होगी ऑनलाइन एंट्री - HERO ASIA CUP 2025

राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 की तैयारियां पूरी हो गईं. मलेशिया हॉकी टीम राजगीर पहुंच चुकी है. 29 अगस्त से मुकाबले शुरू होंगे-

29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025
29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 23, 2025 at 4:06 PM IST

पटना : बिहार की धरती पर पहली बार हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन हो रहा है. तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. शनिवार सुबह मलेशिया की राष्ट्रीय हॉकी टीम राजगीर पहुंची और पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ. फूल और अंग वस्त्र देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.

जकार्ता की हार का बदला लेने उतरेगी मलेशिया : गौरतलब है कि पिछली बार जकार्ता में खेले गए फाइनल में मलेशिया को कोरिया से 1-2 की हार का सामना करना पड़ा था. इस बार टीम का लक्ष्य खिताब जीतकर उस हार का बदला लेना है. टीम के कप्तान मरहान जलील ने कहा, ''भारत को हराना आसान नहीं होगा. उनके पास बेहतरीन अनुभव और प्रो लीग का एक्सपोज़र है. हमारी तैयारियां मजबूत हैं और हम ट्रॉफी लेकर जाएंगे.'' उन्होंने मौजूदा चैंपियन कोरिया को सबसे खतरनाक टीम बताया और कहा कि सुपर-4 में पहुंचना प्राथमिक लक्ष्य है.

मलेशिया की राष्ट्रीय हॉकी टीम राजगीर पहुंची
मलेशिया की राष्ट्रीय हॉकी टीम राजगीर पहुंची (ETV Bharat)

कोच ने 2028 ओलंपिक पर नजर गड़ाई : टीम के मुख्य कोच सरजीत कुंदन ने कहा कि वे इस शानदार स्वागत के लिए आभारी हैं. टीम समय से पहले आई है ताकि वॉर्म-अप मैच खेल सके. कोच ने कहा- ''हमारी टीम युवा है और हमारा असली लक्ष्य 2028 ओलंपिक और अगले साल के एशियाई खेलों की तैयारी करना है. हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया और कोरिया का दौरा किया और सुल्तान अज़लान शाह टूर्नामेंट भी खेला. यहां आकर हमें अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है.''

हीरो एशिया कप 2025 का रोमांच
हीरो एशिया कप 2025 का रोमांच (ETV Bharat)

टूर्नामेंट का रोमांचक शेड्यूल : मलेशिया 29 अगस्त को उद्घाटन मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा. मलेशिया पूल-बी में कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे के साथ है, जबकि पूल-ए में भारत, जापान, चीन और कज़ाकिस्तान शामिल हैं. मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

दर्शकों के लिए फ्री एंट्री लेकिन जरूरी टिकट : राजगीर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में सभी मैचों के लिए प्रवेश निशुल्क होगा लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग अनिवार्य है. इसके लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने Ticketgenie ऐप के साथ समझौता किया है. 26 अगस्त की सुबह 8 बजे से पोर्टल ओपन होगा. आधार कार्ड जरूरी है और एक व्यक्ति अधिकतम दो टिकट बुक कर सकता है. टिकट फॉरवर्ड या फोटो से उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

ETV Bharat
मलेशिया हॉकी टीम का स्वागत (ETV Bharat)

टिकट बुकिंग के नियम और प्रोसेस :- इन बातों का रखना होगा ध्यान-

  • एक मोबाइल नंबर से एक टिकट ही मिलेगा.
  • टिकट दिन के हिसाब से मिलेगा, न कि मैच के अनुसार.
  • दर्शक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मैच देख सकते हैं.
  • इवेंट वाले दिन ऐप पर क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिसे स्कैन करके प्रवेश मिलेगा.

बुकिंग प्रोसेस:- नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाकर सुनिश्चित करें अपना टिकट-

  • Ticketgenie ऐप डाउनलोड करें.
  • अकाउंट बनाकर मोबाइल नंबर वेरीफाई करें.
  • Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 बैनर पर क्लिक करें.
  • मोबाइल नंबर और आधार कार्ड डालें.
  • कन्फर्मेशन के बाद टिकट My Tickets सेक्शन में दिखेगा.
  • मैच वाले दिन क्यूआर कोड स्कैन करके एंट्री मिलेगी.

एशिया कप की अहमियत और बिहार का गर्व : यह टूर्नामेंट खास है क्योंकि विजेता टीम 2026 हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगी. भारत, कोरिया, मलेशिया और जापान जैसी टीमें खिताब के लिए पूरा जोर लगाएंगी. बिहार के दर्शकों को पहली बार इतने बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा. सभी टीमें 26 अगस्त तक राजगीर पहुंच जाएंगी और टूर्नामेंट 29 अगस्त से शुरू होगा.

