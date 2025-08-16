हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण दोनों देश एक दूसरे से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते हैं. लेकिन जब ये खिलाड़ी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भिड़ते हैं तो फिर इस तनाव का असर मैदान पर भी साफ तौर से दिखता है. टी20 वर्ल्ड कप 2007 में शाहिद आफ्रीदी और गौतम गंभीर की तीखी बहस और उससे पहले 2003 वनडे वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर की तीखी बहस क्रिकेट प्रेमियों को याद होगी.

मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस होती थी लेकिन वो कैमरे में कैद न होने की वजह से क्रिकेट फैंस उस बहस से अंजान रहते थे. हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने फ्लाइट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी से हुई तीखी बहस का खुलासा किया है. इरफान ने लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में इस तीखी बहस का जिक्र करके सबको हैरान कर दिया.

फ्लाइट में इरफान और अफरीदी के बीच तीखी बहस

इरफान ने बताया कि यह घटना 2006 की है, जब टीम इंडिया पाकिस्तान दौरे पर थी. उस दौरान हम सब कराची से लाहौर की फ्लाइट में थे, जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो शाहिद अफरीदी अचानक मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला, 'क्या बच्चे कैसा है?' मैंने तुरंत पूछा, 'भाई तू कब से बाप बन गया?'.

पठान ने आगे कहा कि अफरीदी बहुत बचकानी हरकतें कर रहा था, जबकि न वो मेरा दोस्त था और ना ही कुछ और, फिर उसने अश्लील शब्द भी बोले. पठान ने कहा कि अब्दुल रज्जाक मेरे बगल वाली सीट पर बैठे थे, तो मैंने रज्जाक से पूछा, 'यहां किस तरह का मांस मिलता है?' रज्जाक ने मुझे वहां मिलने वाले कुछ प्रकार के मांस बताए, तो मैंने तुरंत पूछा, 'क्या यहां कुत्ते का मांस मिलता है?' रज्जाक और अफरीदी दोनों चौंक गए. रज्जाक ने पूछा, 'अरे इरफान, तुमने ऐसा क्यों पूछा?' तो इरफान ने कहा, 'कुछ नहीं, ये (आफ्रीदी) बहुत देर से भौंक रहा है, मुझे लगता है उसने कुत्ते का मांस खाया है,'.

इरफान पठान और शाहिद अफरीदी का क्रिकेट करियर

इरफान पठान ने भारत के लिए 29 टेस्ट 124 वनडे और 24 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 1105, 1544 और 172 रन बनाए है. ऑलराउंडर होने की वजह से उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से पठान ने टेस्ट में 100, वनडे में 173 और टी20 में 28 विकेट लिए हैं. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने 27 टेस्ट 398 वनडे और 99 टी20 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 1716 टेस्ट रन, 8064 वनडे रन और 1419 टी20 रन बनाए हैं. जबकि गेंदबाजी में उन्होंने टेस्ट में 48, वनेड में 395 और सबसे छोटे फॉर्मेट में 98 विकेट लिए हैं.