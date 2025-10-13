ETV Bharat / sports

हरियाणा सरकार का मिशन ओलंपिक, खेल मंत्री गौरव गौतम बोले- 2036 में 36 मेडल लाने का लक्ष्य

कुशल खेल नीति और नेतृत्व से मिल रही है सफलताः ईटीवी भारत से बातचीत में खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि "हरियाणा की खेल नीति की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है. हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के खिलाड़ी देश-दुनिया में राज्य का नाम रौशन कर रहे हैं. हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ी और खेल नीति इतनी कामयाब हुई है कि पूरी दुनिया में लोग हरियाणा को खेल के नाम से जानते हैं और खेल को हरियाणा के नाम से जानते हैं."

फरीदाबादः हरियाणा के खिलाड़ी लगातार कमाल कर रहे हैं. देश की धरती पर ही नहीं बल्कि विदेश की धरती पर भी जाकर खिलाड़ी नए-नए कीर्तिमान रच रहे हैं और अपने देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं. इसकी मुख्य वजह है हरियाणा की बेहतरीन खेल नीति. राज्य की खेल नीति, हरियाणा में खिलाड़ियों की स्थिति, ओलंपिक 2036 की तैयारी सहित खेल से जुड़े अन्य मुद्दों पर खेल मंत्री गौरव गौतम से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है.

2 फीसदी आबादी वाले राज्य के नाम होते हैं 50 फीसदी मेडल: खेल मंत्री ने कहा "पूरे देश की 2% आबादी हरियाणा में है और पूरे देश में जितने मेडल आते हैं उनमें आधे से ज्यादा मेडल राज्य के खिलाड़ियों के होते हैं. हमारा मिशन ओलंपिक 2036 है जिसकी मेजबानी की दावेदारी हमारा देश कर रहा है. ओलंपिक 2036 में 36 मेडल हरियाणा को कैसे मिलेगा इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अभी से खिलाड़ियों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है. हमारा मिशन ओलंपिक 2036 में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करना है."

मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ियों को मिल रहे हैं मेडल: खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "प्रदेश में जो भी खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं, उन्हें प्राइज़ मनी मिल रही है. हमने पिछला बैकलॉग बहुत ज्यादा क्लियर किया है. अब जो खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं, उनको भी जल्दी उनकी प्राइज़ मनी मिल जायेगी. इसके अलावा प्रदेश में जितने भी स्टेडियम हैं, हम उसे रिपेयर कर रहे हैं. आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार और भी स्टेडियम बनाएंगे."

खेल नर्सरी से निकल रहे हैं बेहतरीन खिलाड़ी: मंत्री ने बताया कि "हरियाणा सरकार के खेल विभाग द्वारा संचालित खेल नर्सरी से बेहतरीन खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं. वही स्कूलों में भी छात्रों को खेल की सुविधाएं दी जा रही हैं. जो खिलाड़ी स्कूल में उत्कर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हम अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और यही वजह है कि जो बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको खेल विभाग द्वारा पूरी सुविधा दी जा रही है. हमें विश्वास है कि ये स्कूली बच्चे आने वाले टाइम में देश के लिए मेडल लेकर आएंगे और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे."

17 साल बाद हरियाणा में स्टेट गेम्स की शुरुआत: खेल मंत्री ने कहा कि "ओलंपिक संघ 17 साल बाद हरियाणा में स्टेट गेम्स की शुरुआत करने जा रही है जो 2 नवंबर से शुरू होगा और इसमें जो भी खिलाड़ी भाग लेंगे, उनका हरियाणा में पहली बार डोप टेस्ट होगा. इसके अलावा इन खेलों में जो जीतकर आएंगे, उन खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ये सर्टिफिकेट ग्रुप डी की नौकरी के लिए मान्य होगा. आपको बता दें खेल मंत्री गौरव गौतम आज फरीदाबाद दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत की और खेल नीति और खिलाड़ियों को लेकर आगामी क्या कुछ खेल विभाग की योजनाएं हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की."