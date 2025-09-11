ETV Bharat / sports

उत्तराखंड में नेशनल फेंसिंग प्रतियोगिता, हरियाणा और मणिपुर ने जीता गोल्ड

हल्द्वानी: गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय फेंसिंग गेम प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है. 13 सितंबर तक चलने वाले प्रतियोगिता में 28 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. फेंसिंग प्रतियोगिता के तीसरे दिन टीम प्रतियोगिता में हरियाणा और मणिपुर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा. जहां हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है तो वही मणिपुर ने सिल्वर मेडल जीतकर विजय हासिल की है.

हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों को सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह दूसरा बड़ा खेल प्रतियोगिता चल रही है. टूर्नामेंट के तीसरे दिन हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा. फॉयल इवेंट के बालक और बालिका वर्गों में एक गोल्ड सहित तीन पदक जीते. बालक वर्ग में हरियाणा और बालिका वर्ग में मणिपुर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

दूसरी ओर उत्तराखंड के खिलाड़ी दोनों ही वर्ग में काफी पिछड़ चुके हैं. गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के मानसखंड परिसर में सुबह से देर शाम तक मैच का आयोजन चल रहा है. हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों को सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह दूसरा बड़ा खेल प्रतियोगिता चल रही है. फेंसिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 24 बालक और बालिकाएं भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, असोम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, स्पोर्ट्स सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की टीमें हिस्सा लेंगी. इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के अंडर 17 आयुवर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.