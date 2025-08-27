नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने आज यानी 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. इस पूरे मामले में अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग की ओर से एक आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है. इसके बाद से टैरिफ लागू हो गया है.
डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को एक तरह से तानाशाही आदेश के तौर पर देखा जा रहा है. वो चाहते हैं कि भारत उनसे कच्चा तेल खरीदें न कि रूस से. क्योंकि भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है. जो ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है और अब उन्होंने भारत कुल 50 फीसदी शुल्क लगा दिया है जो आज रात 12:01 बजे से भारतीय वस्तुओं पर लागू हो जाएगा.
हर्षा भोगले ने ली अमेरिकी राष्ट्रपति की चुटकी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैए पर भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने चुटकी ली है. उन्होंने ट्रंप पर तंज करते हुए बड़ा बयान दिया है. हर्षा भोगले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर ट्रंप के इस फैसले पर नाराजगी जताई है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अपने मन की बात कही है.
हर्षा भोगले ने पोस्ट कर लिखा, 'मैं अर्थशास्त्र और राजनीतिक दांव-पेंच को ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझता लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि अच्छी टीमें विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से उभरती हैं. क्योंकि खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हैं मैं भारतीय उद्योग और उसकी क्षमता को लेकर आशावादी हूं और मुझे विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था इन शुल्कों से और मजबूत होकर उभरेगी'.
I don't understand economics and political manoeuvring too well but what I do know very well is that good teams emerge stronger in the face of adversity because players rise to the occasion. I am bullish about Indian industry and its capability and I would like to believe our…— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 26, 2025
हर्षा भोगले अपने इस पोस्ट के जरिए जहां भारत और भारतीय लोगों को मजबूती के साथ ट्रंप के इस फैसले से उभरने की सलाह दी है तो वहीं इशारों-इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधा है. हर्षा भोगले को उनका ये फैसला नागवार गुजरा है.
अब अमेरिका ने भारतीय कपड़ों पर 59 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया है. इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी शुल्क बढ़ा दिया गया है. फर्नीचर और गद्दे पर 52.3 प्रतिशत टैरिफ लगेगा. हालांकि स्मार्टफोन और दवाइयों पर किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगेगा. दरअसल, अमेरिका ने 7 अगस्त को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. अब 27 अगस्त से 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा है. ऐसे में कुल टैरिफ शुल्क बढ़कर 50% हो गया है.