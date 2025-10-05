35 छक्के, 12 चौके, 141 गेंदों में ठोके 314 रन... भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने वनडे में लगाई ट्रिपल सेंचुरी
हरजस सिंह ने 50 ओवर के मैच में तिहरा शतक जड़कर वनडे क्रिकेट में नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है.
Published : October 5, 2025 at 3:54 PM IST
हैदराबाद : भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हरजस सिंह अपने बल्लेबाजी से कमाल कर दिया है. उन्होंने सभी का ध्यान खिंचते हुए चारों ओर अपने नाम की चर्चा पैदा कर दी है. हरजस सिंह ने चल रहे न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में धूम मचा दी है. हरजस की विस्फोटक बल्लेबाजी ने 50 ओवर के मैच में तिहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 141 गेंदों का सामना किया और कुल 35 छक्के लगाए. हरजस ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि शनिवार को सिडनी के खिलाफ वेस्टर्न सबर्ब्स मैच की दूसरी पारी में हासिल की है.
चौकों और छक्कों की बरसात
टीम के सलामी बल्लेबाज निकोलस कटलर और जोशुआ क्लार्क के बीच 70 रनों की ओपनिंग साझेदारी के बाद 20 वर्षीय हरजस सिंह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. शुरुआती कुछ गेंदों पर जमने के बाद हरजस ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी. हरजस ने पहले 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. अर्धशतक पूरा करने के बाद वह कुछ देर के लिए धीमे हुए लेकिन फिर 74 गेंदों में अपना शतक पूरा करने के बाद मानो उन्होंने मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी.
35 छक्कों और 12 चौकों वाली रिकॉर्ड पारी
हरजस सिंह ने अपनी 314 रनों की पारी में 35 छक्के और 12 चौके लगाए. नतीजतन उन्होंने केवल छक्कों और चौकों की मदद से 252 रन बनाए. हरजस की विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा उनके दूसरे शतक से लगाया जा सकता है. 74 गेंदों में शतक लगाने के बाद उनका तीसरा शतक 132 गेंदों में आया. वह आखिरी ओवर में 314 रन बनाकर आउट हुए. इस तरह हरजस की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टर्न सबर्ब्स ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 483 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
अंडर-19 विश्व कप में खेल चुके हैं हरजस
हरजस अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं. 2024 अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत के खिलाफ जीत में हरजस ने सर्वाधिक 55 रन बनाए. हरजस फिलहाल सीनियर टीम में जगह बनाने की कोशिश में हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में ऐतिहासिक तिहरा शतक लगाने के बाद हरजस ने कहा, 'मैंने कल अपनी मां से पूछा, अगर मैं शतक लगाऊं, तो क्या आप मुझे अपनी कार चलाने देंगी? उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा, सच कहूं तो मैं आज सिर्फ 100 रन बनाकर ही खुश था'.
