35 छक्के, 12 चौके, 141 गेंदों में ठोके 314 रन... भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने वनडे में लगाई ट्रिपल सेंचुरी

हरजस सिंह ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 5, 2025 at 3:54 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हरजस सिंह अपने बल्लेबाजी से कमाल कर दिया है. उन्होंने सभी का ध्यान खिंचते हुए चारों ओर अपने नाम की चर्चा पैदा कर दी है. हरजस सिंह ने चल रहे न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में धूम मचा दी है. हरजस की विस्फोटक बल्लेबाजी ने 50 ओवर के मैच में तिहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 141 गेंदों का सामना किया और कुल 35 छक्के लगाए. हरजस ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि शनिवार को सिडनी के खिलाफ वेस्टर्न सबर्ब्स मैच की दूसरी पारी में हासिल की है. चौकों और छक्कों की बरसात

टीम के सलामी बल्लेबाज निकोलस कटलर और जोशुआ क्लार्क के बीच 70 रनों की ओपनिंग साझेदारी के बाद 20 वर्षीय हरजस सिंह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. शुरुआती कुछ गेंदों पर जमने के बाद हरजस ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी. हरजस ने पहले 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. अर्धशतक पूरा करने के बाद वह कुछ देर के लिए धीमे हुए लेकिन फिर 74 गेंदों में अपना शतक पूरा करने के बाद मानो उन्होंने मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी.