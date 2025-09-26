UPL वूमेन के फाइनल में हरिद्वार स्टॉर्म की टिहरी क्वींस से होगी भिड़ंत, पिथौरागढ़ और मसूरी हारे
हरिद्वार स्टॉर्म ने पिथौरागढ़ हरिकेंस को हराया, टिहरी क्वींस ने मसूरी थंडर्स को दी शिकस्त
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2025 at 12:00 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहे महिला यूपीएल (उत्तराखंड प्रीमियर लीग) का दूसरा फाइनलिस्ट भी तय हो गया है. टिहरी क्वींस ने मसूरी थंडर्स को गुरुवार को खेले गए दूसरे मैच में 3 विकेट से हरा दिया. इससे पहले हरिद्वार स्टॉर्म ने पिथौरागढ़ हरिकेंस को गुरुवार को पहले मैच में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. UPL महिला फाइनल शुक्रवार दोपहर 3 बजे से खेला जायेगा.
हरिद्वार स्टॉर्म और टिहरी क्वींस यूपीएल के फाइनल में पहुंचीं: गुरुवार को हुए UPL महिला के 5वें मैच में हरिद्वार स्टॉर्म ने पिथौरागढ़ हरिकेंस के 107/4 के लक्ष्य को 3 विकेट रहते हुए 21 गेंद पहले ही हासिल कर जीत लिया. पिथौरागढ़ हरिकेंस की नंदिनी कौशिक की नाबाद 45 गेंदों पर 57 रन की पारी बेकार गई. जब हरिद्वार स्टॉर्म ने गुरुवार को पिथौरागढ़ हरिकेंस पर 3 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही हरिद्वार स्टॉर्म ने लीग चरण में अपनी दूसरी जीत दर्ज की और महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में स्थान सुरक्षित किया है.
हरिद्वार स्टॉर्म ने पिथौरागढ़ हरिकेंस को हराया: पहले बल्लेबाजी करते हुए, पिथौरागढ़ हरिकेंस को शुरुआत में ही मुस्कान कुमारी और मनीषा कुंवर के जल्दी आउट होने से झटका लगा. अनन्या मेहरा धीमी शुरुआत करते हुए 11 रन पर रन आउट हो गईं. हालांकि, नंदिनी कौशिक ने पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने आठ चौकों की मदद से टीम को 100 के पार पहुंचाया. कप्तान मानसी जोशी ने उनका बढ़िया साथ दिया और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े. हरिद्वार स्टॉर्म के सभी गेंदबाज किफायती रहे, लेकिन सफीना अज़ीज़ सबसे सफल रहीं. उन्होंने अपने चार ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ 23 रन दिए.
जवाब में, हरिद्वार स्टॉर्म की बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया. ओपनर्स ज्योति गिरि और दीपिका चंद ने 49 रनों की साझेदारी कर ठोस शुरुआत दी. पावरप्ले की आखिरी गेंद पर अनन्या मेहरा ने गिरि को एलबीडब्ल्यू आउट किया. दीपिका चंद, जिन्होंने 18 गेंदों में 24 रन बनाए, कुछ गेंद बाद रन आउट हो गईं.
सफीना अजीज प्लेयर ऑफ द मैच रहीं: इसके बाद हरिकेंस की गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की. अनन्या मेहरा ने तीन विकेट झटके और वैशाली तुल्हेरा ने भी दो विकेट लिए. लेकिन हरिद्वार स्टॉर्म के निचले क्रम में कनक तपरणिया (11 रन, 11 गेंद) और सफीना अज़ीज़ (10 रन, 6 गेंद) की उपयोगी पारियों ने स्टॉर्म को 21 गेंद शेष रहते लक्ष्य तक पहुंचा दिया. इसके साथ ही पिथौरागढ़ हरिकेंस का सफर यहीं समाप्त हो गया. सफीना अज़ीज़ को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
टिहरी क्वींस ने मसूरी थंडर्स को 3 विकेट से हराया: गुरुवार को खेले गए प्रतियोगिता के 6वें मैच में टिहरी क्वींस ने मसूरी थंडर्स के फाइनल खेलने के अरमानों को पूरा नहीं होने दिया. मसूरी थंडर्स ने पहले बल्लेबाजी की. ओपनर कंचन परिहार और रीना जिंदल ने पहले विकेट के लिए 7.3 ओवर में 34 रन जोड़े. इस स्कोर पर कंचन परिहार 25 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गईं. टीम का दूसरा विकेट 71 के कुल स्कोर पर सिदरा फारूखी के रूप में गिरा. सिदरा ने 16 रन बनाए. इसके बाद नियमित अंतराल पर मसूरी के विकेट गिरते रहे. उनकी टीम ने अपने कोटे के 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर सिर्फ 101 रन बनाए. रीना जिंदल 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं. लेकिन इतने रन बनाने के लिए उन्होंने 40 गेंदें खर्च कीं. टिहरी क्वींस की कप्तान नीलम भारद्वाज ने सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट लिए.
मसूरी थंडर्स ने 101 रन बनाए: 101 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टिहरी क्वींस को दूसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया. ओपनर मेघा सैनी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गईं. कप्तान नीलम भारद्वाज दूसरे विकेट के रूप में 11 रन बनाकर आउट हुईं. ध्रिति आनंद टीम के 33 रन के स्कोर पर 9 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर चलती बनीं. यहां से आरती भंडारी और अंकिता बिष्ट ने 47 रन की पार्टनऱशिप कर टीम को पटरी पर लाया गया.
टिहरी क्वींस ने आखिरी ओवर में 3 विकेट से मैच जीता: जब लग रहा था कि टिहरी क्वींस अब आसानी से मैच जीत लेगी तो तभी मैच में एक नया ट्विस्ट आ गया. टीम के 80 के स्कोर पर अंकिता बिष्ट 30 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गईं. इसके बाद 84 के स्कोर पर आरती भंडारी भी 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. 6 रन बाद 17वें ओवर में 90 के कुल स्कोर पर प्रीति भंडारी भी आउट हो गईं. लेकिन यहां से यशिका भौंटियाल और कनिका नेगी ने अपना टेंपरामेंट दिखाया. दोनों ने नाबाद रहते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया. मसूरी थंडर्स की तारा बिष्ट ने 3 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट झटके. टिहरी क्वींस की 3 खिलाड़ी रन आउट हुईं.
शुक्रवार को होगा फाइनल: अब फाइनल में हरिद्वार स्टॉर्म अब शुक्रवार को दोपहर 3 बजे फाइनल में टिहरी क्वींस से भिड़ेगी.
