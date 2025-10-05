ETV Bharat / sports

हरिद्वार एल्मास बना यूपीएल सीजन 2 का चैंपियन, फाइनल में नैनीताल टाइगर्स को 4 विकेट से हराया

यूपीएल फाइनल में नैनीताल टाइगर्स रनर्स अप, हरिद्वार एल्मास यूपीएल सीजन 2 विनर, नैनीताल की लगातार दूसरे सीजन हार, रोमांचक मुकाबले में हरिद्वार जीता

Published : October 5, 2025

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग टी20 सीजन 2 (यूपीएल) के रोमांचक फाइनल में हरिद्वार एल्मास ने नैनीताल टाइगर्स को 4 विकेट से हराकर चैंपियन का ताज अपने सिर पर सजा लिया. नैनीताल की टीम यूपीएल में लगातार दूसरे साल फाइनल में हार गई.

हरिद्वार एल्मास बना यूपीएल सीजन 2 का चैंपियन: नैनीताल टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने कोटे के निर्धारित 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए हरिद्वार ने 6 विकेट खोकर यूपीएल सीजन 2 के चैंपियन का ताज पहन लिया. एस गुप्ता ने 5 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से नाबाद 15 रन बनाकर टीम को फाइनल जिता दिया.

अच्छी नहीं रही नैनीताल टाइगर्स की शुरुआत: फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए नैनीताल टाइगर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 15 रन के कुल स्कोर पर उनका पहला ओपनर पैवेलियन लौट गया. डी सिंह ने तेवर तो तेज दिखाए लेकिन वो 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए. 27 के स्कोर पर नैनीताल को दूसरा झटका लगा. दूसरे ओपनर ए महाजन भी सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने. तीसरे विकेट के लिए राज नमाला और बी लालवानी ने 29 रन की पार्टनरशिप की. राज नमाला 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए. तब टीम का स्कोर 56 रन था.

नैनीताल ने 148 रन बनाए: बी लालवानी ने बेहद धीमी बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर 35 रन बनाए और वो रिटायर्ड आउट हो गए. शाश्वत डंगवाल ने अगर 41 गेंदों पर 52 रनों की पारी नहीं खेली होती तो नैनीताल टाइगर्स 148 रन तक नहीं पहुंच पाते. हरिद्वार के पी भाटी ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

1 रन पर गिरा हरिद्वार का पहला विकेट: 149 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरिद्वार की टीम को 1 रन पर ही पहला झटका लग गया. एच सोनी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. कुणाल चंदेला ने 19 गेंदों पर 33 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया था कि वो 6वें ओवर में कुमार सैनी की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद पी खंडूड़ी भी 14 गेंदों पर 6 रनों की सुस्त पारी खेलकर आउट हुए तो नैनीताल टाइगर को एकबारगी उम्मीद जग गई.

मैच में बना रहा रोमांच: यहां से राठौड़ और एस चौहान ने 35 रनों की साझेदारी कर हरिद्वार की टीम को मैच में बनाए रखा. 78 के योग पर राठौड़ 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए. इस समय 12वां ओवर चल रहा था और मैच बैलेंस था. टीम के 90 के स्कोर पर एस चौहान 23 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए. चौहान 15वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए. यहां से लग रहा था कि नैनीताल टाइगर मैच फंसा लेंगे. ऐसे में डंगवाल ने 19 गेंदों पर 23 और और उजैर मलिक ने 13 गेंदों पर 22 रनों की उफनती पारी खेलकर मैच पर पकड़ बनाए रखी.

मिडिल ऑर्डर ने हरिद्वार को बना दिया चैंपियन: मैच ने एक बार फिर टर्न लिया. 129 के स्कोर पर हरिद्वार का 6वां विकेट डंगवाल के रूप में गिर गया. अब सिर्फ 9 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत थी. ऐसे में एस गुप्ता ने अपनी किलर स्टिंक्ट दिखाई और 5 गेंदों पर दो छक्कों की मदद से नाबाद 15 रन बनाकर आखिरी ओवर में अपनी टीम को यूपीएल सीजन 2 का चैंपियन बना दिया.

बालियान और नेगी ने की कमजोर गेंदबाजी: नैनीताल के ए शाह, कुमार सैनी और डी सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की. लेकिन उनके पास स्कोर बचाने के लिए रन कम पड़ गए. शाह ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 1 विकेट लिया. सैनी ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए. डी सिंह 3.2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट लेने में सफल रहे. एस बालियान खासे महंगे साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में 46 रन खर्चकर 1 विकेट लिया. डी नेगी ने भी 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया.
