उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025: हरिद्वार एल्मास ने देहरादून वॉरियर्स को हराया, नैनीताल टाइगर्स भी जीता

उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 में लग रहे चौके-छक्के, हरिद्वार एल्मास ने देहरादून वॉरियर्स को हराया तो नैनीताल टाइगर्स ने ऋषिकेश फाल्कन्स चटाई धूल

Uttarakhand Premier League 2025
उत्तराखंड प्रीमियर लीग में शॉट लगाता प्लेयर (फोटो सोर्स- CAU)
Published : September 29, 2025 at 12:14 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. पहले मुकाबले में नैनीताल टाइगर्स ने ऋषिकेश फाल्कन्स को 6 विकेट से हराकर अपना दबदबा दिखाया. इसके बाद हरिद्वार एल्मास ने देहरादून वॉरियर्स को 72 रनों से हराया. इसके साथ ही हरिद्वार एल्मास ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

नैनीताल टाइगर्स की दहाड़, ऋषिकेश फाल्कन्स की बल्लेबाजी बिखरी: सुबह के मुकाबले में नैनीताल टाइगर्स के गेंदबाजी का फैसला शानदार साबित हुआ. क्योंकि, उनकी गेंदबाजी ने ऋषिकेश फाल्कन्स की बल्लेबाजी को सधी योजना के साथ तहस-नहस कर दिया. शुरुआत में ही टाइगर्स के ओपनर अभ्युदय भटनागर बिना रन बनाए 11 गेंद में शश्वत डांगवाल का शिकार बने.

Uttarakhand Premier League 2025
शॉट लगाता खिलाड़ी (फोटो सोर्स- CAU)

आशाम गुलाटी और पूर्वांश ध्रुव पावरप्ले के भीतर आउट हो गए, जिससे फाल्कन्स की टीम 13/3 के मुश्किल स्कोर पर आ गई. मिडिल ऑर्डर ने कोई खास प्रतिरोध नहीं दिखाया. क्योंकि, टाइगर्स के गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे. जगदीश सुचित ने लड़ाकू 29 (38 गेंद) रन के साथ अकेले संघर्ष किया. जबकि, अन्य बल्लेबाज 20 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे.

नैनीताल की गेंदबाजी इकाई ने शानदार अनुशासन दिखाया, जिसमें अनमोल शाह ने 4 ओवर में 2/11 का आंकड़ा बनाया. शश्वत डांगवाल ने 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर एक विकेट लिया. जबकि, ध्रुव प्रताप सिंह और दीक्षांशु नेगी को भी 2-2 विकेट मिले. 99 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टाइगर्स ने संतुलित बढ़त बनाई.

आरव महाजन ने 18 गेंद में 19 रन और ध्रुव प्रताप सिंह ने 18 गेंद में 14 रन बनाए, फिर आउट हो गए. कप्तान भूपेन लालवानी 28 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि, दीक्षांशु नेगी ने 4 गेंद में 12 रन बनाकर टीम को 15.4 ओवर में जीत दिलाई. इस जीत के साथ नैनीताल टाइगर्स को यूपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल में अहम अंक मिले.

हरिद्वार एल्मास ने देहरादून वॉरियर्स को हराया: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पांचवें मुकाबले में रविवार शाम हरिद्वार एल्मास ने देहरादून वॉरियर्स को 72 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए हरिद्वार एल्मास के कप्तान कुनाल चंडेला ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए 52 गेंदों पर बेहतरीन 87 रन बनाए और टीम को एक मजबूत स्कोर 190/6 तक पहुंचाया.

यह डबल-हेडर मुकाबला राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. वॉरियर्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो शुरुआत में अच्छा लग रहा था. क्योंकि, दक्ष अवाना जल्दी 5 रन पर आउट हो गए, लेकिन चंदेला और प्रियांशु खंडूरी ने दूसरे विकेट के लिए शानदार 99 रन की साझेदारी करते हुए हरिद्वार की पारी को मजबूत बनाया.

चंदेला की बल्लेबाजी संयमित आक्रामकता की मिसाल थी. जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 167.31 रहा. उनकी यह पारी मध्य ओवरों में पारी को संभालती रही, लेकिन 17वें ओवर में मायंक मिश्रा ने उन्हें आउट किया. खंडूरी ने 31 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के के साथ 45 रन बनाए.

निर्धारित ओवरों के अंतिम चरण में नीरज राठौर ने तेज 20 गेंदों में 32 रन बनाकर रन रेट को बढ़ावा दिया, लेकिन देवेंद्र बोरा ने उन्हें आउट किया. सौरव चौहान नाबाद 11 रन बनाकर टीम को 190 तक पहुंचाने में सफल रहे.

वॉरियर्स की गेंदबाजी लाइनअप को हरिद्वार के बल्लेबाजों को रोकने में कठिनाई हुई, लेकिन देवेंद्र बोरा ने 3 विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया. वहीं, 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी देहरादून वॉरियर्स शुरुआत ही खराब रही. यवराज चौधरी चौथे ओवर में 16 रन पर और संस्कार रावत अगले ही ओवर में पवेलियन लौट गए.

मिडिल ऑर्डर लगातार विकेट गिरने के कारण संघर्ष करता रहा. 13वें ओवर में टीम 5 विकेट खो चुकी थी और 75 रन पर संघर्ष कर रही थी. अंजनय सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 33 रन बनाए. जबकि, सागर रावत ने 19 गेंदों में 29 रन की तेज पारी खेली. हालांकि, उस वक्त आवश्यक रन-रेट इतना उच्च हो चुका था कि टीम लक्ष्य के काफी पीछे रह गई और 118/9 पर ही अपनी पारी समाप्त करनी पड़ी.

हरिद्वार के लिए अभय छेत्री ने 3/18 की गेंदबाजी की. जबकि, सिद्धार्थ गुप्ता ने 2 विकेट लिए और केवल 8 रन खर्च किए. जिसमें अंतिम ओवर के दौरान सागर रावत का विकेट भी शामिल था. कुणाल चंदेला को उनकी उत्कृष्ट पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं, हरिद्वार एल्मास ने देहरादून वॉरियर्स को 72 रन से पछाड़ दिया.

