हार्दिक पांड्या ने कातिलाना लुक से फैंस को किया दीवाना, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर लगाई आग - HARDIK PANDYA NEW LOOK

हार्दिक पांड्या ने एशिया कप 2025 की शुरुआत से पहले अपने आपको बदल लिया है. उनका नया लुक देख फैंस दीवाने हो रहे हैं.

Hardik Pandya
हार्दिक पांड्या (ANI)
Published : September 5, 2025 at 11:42 AM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है. टूर्नामेंट की शुरुआत यूएई में 9 सितंबर से होने वाली है. जबकि भारतीय क्रिकेट टीम 10 दिसंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी, जहां उसकी टक्कर यूएई क्रिकेट टीम के साथ होगी. इससे पहले टीम इंडिया के स्टाइलिश क्रिकेटर के रूप में पहचाने जाने वाले हार्दिक पांड्या का नया लुक वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर उनके फैंस को दीवाना बना दिया है.

हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के स्टाइलिश क्रिकेटर्स में शुमार हैं. वो अक्सर मैदान के बाहर अपनी यूनिक और डिफरेंट हेयर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही मैदान के बाहर उनके कपड़े भी सबसे अलग और हटकर होते हैं. तो उन्हें मोस्ट स्टाइलिश क्रिकेटर की लिस्ट में शुमार करते हैं. अब एक बार फिर हार्दिक ने अपने नए लुक से तहलका मचा दिया है.

हार्दिक पांड्या ने अपने नए लुक से लगाई आग

दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अलग-अलग जगह से दुबई पहुंचने हैं. जहां वो एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाले हैं. ऐसे में हार्दिक पांड्या ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. जिनमें वो किसी रॉक स्टार की तरह दिख रहे हैं. हार्दिक पांड्या का नया लुक पॉप सिंगर से कम नहीं लग रहा है.

हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपने नए लुक की तस्वीरें फैंस के सामने रखी हैं. हार्दिक ने लिखा, ' नया मैं'. उनके इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. इन तस्वीरों में हार्दिक के बाल सैंडी ब्लॉन्ड कलर के नजर आ रहे हैं और उनका हेयरकट काफी बेहतरीन लग रहा है, जिसको फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

हार्दिका पांड्या टीम के लिए अहम

हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में शुमार हैं. वो टीम के लिए बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देते हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत की गाथा लिखी थी. अब एक बार फिर हार्दिक पांड्या पर एशिया कप में गेंद और बल्ले से धमाल मचाने का दारोमदार होगा.

हार्दिक पांड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर

हार्दिक पांड्या ने भरत के लिए 114 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 90 पारियों में 5 अर्धशतकों की मदद से 1812 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 135 चौके और 95 छक्के भी लगाए हैं. उन्होंने गेंद के साथ 102 पारियों में 94 विकेट हासिल किए हैं.

