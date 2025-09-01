हैदराबाद: आईपीएल 2008 में थप्पड़ कांड का अनदेखा वीडियो 2025 में रिलीज किए जाने पर पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी का आलोचना थमने का नाम नहीं ले रही है. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ललित मोदी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि ये इस वीडियो को इस्तेमाल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है.
हरभजन ने इंस्टेंट बॉलीवुड को बताया, "जिस तरह से वीडियो लीक हुआ है, वह गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ हो सकता है. 18 साल पहले जो हुआ था, उसे लोग भूल गए हैं और अब वे लोगों को उसकी याद दिला रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा, 'जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है. हम खेल रहे थे और सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था. गलतियां हुईं और मुझे इस पर शर्म आती है. हां, वीडियो वायरल हो गया है. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मैंने कई मौकों पर कहा है कि मुझसे गलती हुई है. इंसान गलतियां करते हैं और मुझसे भी एक गलती हुई. मैंने भगवान गणेश से प्रार्थना की है कि अगर मैं दोबारा गलती करूं तो मुझे माफ कर दें. गलतियां होती हैं.'
श्रीसंत की पत्नी ने क्या कहा?
इससे पहले एस श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने ललित मोदी की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि ललित मोदी और माइकल क्लार्क को शर्म आनी चाहिए. ये लोग इंसान नहीं हैं, सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए 2008 की किसी घटना को आज तक घसीट रहे हैं. जबकि श्रीसंत और हरभजन, दोनों बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, वे अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं, और फिर भी आप उन्हें पुराने जख्मों में फिर से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं. जो बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय है.
ललित मोदी का जवाब
इसके बाद खुद ललित मोदी ने आईएएनएस से कहा था कि उन्होंने सिर्फ सच बोला है और भुवनेश्वरी को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है. ललित ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि वह (श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी) नाराज क्यों हो रही हैं. मुझसे एक सवाल पूछा गया था और मैंने सच बता दिया. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूं. श्रीसंत पीड़ित थे और मैंने भी यही कहा था. मुझसे इससे पहले किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था, इसलिए जब क्लार्क ने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया.'
Lalit Modi released an unseen video of Bhajji–Sreesanth slapgate. pic.twitter.com/nH5vhpLyAe— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 29, 2025
आईपीएल 2008 क थप्पड़ कांड
बता दें कि आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान इस घटना का वीडियो जारी किया. जिसमें हरभजन और श्रीसंत के बीच हुई तीखी बहस दिखाई गई है. हरभजन ने मोहाली में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2008 के 10वें मैच के बाद भारतीय तेज गेंदबाज श्रीसंत को थप्पड़ मारा था. इस घटना ने जल्द ही विवाद खड़ा कर दिया और हरभजन को उनकी इस घिनौनी हरकत के लिए टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया. उस समय, वीडियो का पूरा फुटेज उपलब्ध नहीं था, लेकिन मोदी द्वारा हाल ही में जारी की गई क्लिप में हरभजन श्रीसंत को अपने हाथ के पिछले हिस्से से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं.