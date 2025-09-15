ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: भारत के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, इन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भारत के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम ( IANS PHOTO )

पीसीबी ने क्या कहा? पीसीबी के एक बयान में कहा गया है, 'टीम मैनेजर नवीद चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. इसे खेल भावना के विरुद्ध माना गया. जिसकी वजह से हमने अपने कप्तान को मैच के बाद के प्रेजेंटेशन में नहीं भेजा.'

IND vs PAK मैच में हाथ न मिलाने से पीसीब नाराज (IANS PHOTO)

बता दें के मैच से पहले टॉस के समय भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था और मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने के लिए ड्रेसिंग रूम से नीचे नहीं उतरी. इस कदम से पाकिस्तानी टीम हैरान रह गई और यहां तक कि उनके कप्तान सलमान आगा ने भी अपना विरोध जताने के लिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया.

हैदराबाद: एशिया कप 2025 का छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. इस मैच को खत्म हुए 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मैच से उठे विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे. भारत के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का मामला अब एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) में पहुंच गया है. जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ मैच रेफरी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है, और इस कदम को खेल भावना के विरुद्ध बताया.

पीसीबी ने भारतीय खिलाड़ियों के अलावा मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है. पीसीबी ने अपने बयान में कहा, 'मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस के समय कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने को कहा था. पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है.'

दरअसल पाकिस्तान का ये विरोध

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के क्रिकेट भावना के नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ है. क्योंकि आईसीसी के आचार संहिता के नियमों के अनुसार, टीमों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैच के अंत में विपक्षी टीम को बधाई दें.

टॉस के समय भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया (IANS PHOTO)

आईसीसी का अनुच्छेद 2 कहता है कि क्रिकेट का आकर्षण और आनंद इस तथ्य के कारण है कि इसे न केवल नियमों (जो इन खेल परिस्थितियों में शामिल हैं) के अनुसार, बल्कि क्रिकेट भावना के अनुसार भी खेला जाना चाहिए.

इसके साथ साथ निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी कप्तानों की होती है, लेकिन यह सभी खिलाड़ियों, अंपायरों और, खासकर जूनियर क्रिकेट में, शिक्षकों, कोचों और अभिभावकों पर भी लागू होती है.

भारत ने पाकिस्तान को हराया

14 सितंबर को खेले गए भारत पाक मैच की बात करें तो भारत ने 128 रनों के लक्ष्य को 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था. मैच में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दी मैच का अवॉर्ड दिया गया. जबकि बल्लेबाजी नें सूर्या ने नाबाद 47 रनों की शानदार पारी खेली. इस जीत के साथ भारत का सुपर फोर में पहुंचना कंफर्म हो गया. अब भारतीय टीम का अगला ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ है.