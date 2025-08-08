Essay Contest 2025

पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, युवा बल्लेबाज इंग्लैंड में गिरफ्तार, PCB ने तुरंत किया सस्पेंड - PCB SUSPENDS HAIDER ALI

Haider Ali suspended: पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज हैदर अली को पीसीबी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

Published : August 8, 2025 at 10:06 AM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट में उस समय नया भुचाल आ गया जब ये खबर सामने आई कि 24 वर्षीय युवा खिलाड़ी हैदर अली यूके की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने आपराधिक मामले में गिरफ्तार (Haider Ali arrested) कर लिया है. लेकिन बाद में उनका पासपोर्ट जब्त करके जमानत पर रिहा कर दिया गया. हैदर अली के खिलाफ ये कार्रवाई किस वजह से की गई है, इस बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि उन पर बलात्कार का आरोप है.

बताया जा रहा है ये घटना उस समय की है जब पाकिस्तान की 'ए' टीम 'पाकिस्तान शाहीन' इंग्लैंड के दौरे पर गई थी. जहां उन्होंने 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड की 'ए' टीम से दो तीन दिवसीय मैच खेले, जो दोनों ड्रॉ रहे. जबकि तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से पाकिस्तान शाहीन ने अपने नाम कर ली थी.

पीसीबी ने हैदर अली को किया सस्पेंड
जब इस घटना की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को दी गई तो उन्होंने तुरंत हैदर अली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, और कहा कि ये निलंबन जांच पूरी होने तक जारी रहेगी. पीसीबी ने एक बयान में कहा, 'पीसीबी को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस द्वारा क्रिकेटर हैदर अली से जुड़ी एक आपराधिक जांच के बारे में जानकारी दी गई है. यह जांच पाकिस्तान शाहीन के हालिया इंग्लैंड दौरे के दौरान हुई एक घटना से संबंधित है.'

बयान में आगे कह गया, 'पीसीबी यूनाइटेड किंगडम की कानूनी प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करता है, इस जांच में वो मैनचेस्टर पुलिस का पूरा सहयोग करेगा और हैदर को केस लड़ने में कानूनी मदद भी करेगा.

हैदर अली पर रेप का आरोप
आईएनएएस ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली को कैंटरबरी में एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गिरफ्तार होने के बाद हैदर रो पड़े थे और पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया.

हैदर अली का क्रिकेट करियर
पाकिस्तान के इस युवा बल्लेबाज ने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया. अपने करियर की शानदार शुरुआत के बावजूद, हाल के वर्षों में हैदर का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है. जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाह कर दिया गया. उन्होंने अब तक वो दो वनडे और 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 2020 में दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान के लिए अंडर-19 विश्व कप खेला था, जहां से भारत के यशस्वी जायसवाल भी उभरे थे.

