ETV Bharat / sports

यूसुफ पठान के घर पर चलेगा बुल्डोजर, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

अहमदाबाद: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान के जमीन विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. गुजरात हाईकोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर उनके द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने ये फैसला वडोदरा के तांदलजा इलाके में एक बड़े आलीशान बंगले के मालिक यूसुफ पठान की कब्जे वाली जमीन के मामले में सुनाया है. गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया है. जिसका मतलब साफ है कि यूसुफ पठान को कब्जे वाली जमीन खाली करने पड़ेगी.

बता दें कि भाजपा के पूर्व पार्षद विजय पवार ने पूर्व क्रिकेटर पर आरोप लगाया था कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को 2012 में प्लॉट देने का फैसला लिया था और प्रस्ताव राज्य सरकार तक को भेजा गया था. लेकिन, राज्य सरकार ने 2014 में कॉर्पोरेशन की सिफारिश को रद्द कर दिया था. इसके बावजूद यूसुफ पठान ने प्लॉट पर कब्जा कर तबेला बना दिया था.

यूसुफ पठान की अर्जी खारिज

इसके बाद नगर पालिका द्वारा इस मामले में कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही यूसुफ पठान ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति मोनाबेन भट्ट की अदालत में चल रही थी, तभी अदालत ने यूसुफ पठान की अर्जी खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि जब राज्य सरकार ने क्रिकेटर की जमीन की मांग को खारिज कर दिया था तो नगर पालिका ने उस जमीन पर कब्जा लेने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की?