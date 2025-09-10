ETV Bharat / sports

यूसुफ पठान के घर पर चलेगा बुल्डोजर, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Yusuf Pathan land Case: गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान की भूमि संबंधी याचिका खारिज कर दी है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read
अहमदाबाद: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान के जमीन विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. गुजरात हाईकोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर उनके द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने ये फैसला वडोदरा के तांदलजा इलाके में एक बड़े आलीशान बंगले के मालिक यूसुफ पठान की कब्जे वाली जमीन के मामले में सुनाया है. गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया है. जिसका मतलब साफ है कि यूसुफ पठान को कब्जे वाली जमीन खाली करने पड़ेगी.

बता दें कि भाजपा के पूर्व पार्षद विजय पवार ने पूर्व क्रिकेटर पर आरोप लगाया था कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को 2012 में प्लॉट देने का फैसला लिया था और प्रस्ताव राज्य सरकार तक को भेजा गया था. लेकिन, राज्य सरकार ने 2014 में कॉर्पोरेशन की सिफारिश को रद्द कर दिया था. इसके बावजूद यूसुफ पठान ने प्लॉट पर कब्जा कर तबेला बना दिया था.

यूसुफ पठान की अर्जी खारिज
इसके बाद नगर पालिका द्वारा इस मामले में कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही यूसुफ पठान ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति मोनाबेन भट्ट की अदालत में चल रही थी, तभी अदालत ने यूसुफ पठान की अर्जी खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि जब राज्य सरकार ने क्रिकेटर की जमीन की मांग को खारिज कर दिया था तो नगर पालिका ने उस जमीन पर कब्जा लेने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की?

इस मामले में, वडोदरा नगर निगम के सहायक आयुक्त सुरेश तुवर ने मीडिया को बताया कि वडोदरा के पश्चिमी इलाके में पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान के घर के पास स्थित टीपी प्लॉट नगरपालिका के स्वामित्व में है. इससे पहले भी इस प्लॉट को लेकर मांग की गई थी. उस समय नगरपालिका ने प्लॉट आवंटित करने की कार्रवाई की थी, लेकिन सरकार से इस प्लॉट के लिए मंजूरी नहीं मिल पाई थी.

इस मुद्दे पर उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसके बाद माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के पक्ष में फैसला दिया है, इसलिए उक्त भूखंड उन्हें आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है. यह भूखंड वडोदरा नगर निगम की संपत्ति थी और रहेगी. इसके बाद यूसुफ पठान अब सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

बता दें कि यूसुफ पठान इस समय टीएमसी से सांसद हैं. उन्होंने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर सांसद बने हैं.

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURTYUSUF PATHAN HOUSE IN GUJRATयूसुफ पठान का घरYUSUF PATHAN LAND CASE

