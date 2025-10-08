ETV Bharat / sports

भारत में सीखा क्रिकेट, पड़ोसी देश में बिखेरा जलवा, तीन पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों का गुजरात से है कनेक्शन!

हनीफ मोहम्मद का जूनागढ़ से कनेक्शन हनीफ मोहम्मद जब स्कूल में पढ़ते थे, तब वर्तमान में जूनागढ़ में क्रिकेट कोच हनीफ कुरैशी के पिता क्रिकेट मैच खेलते थे. आज हनीफ कुरैशी जूनागढ़ में युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं. वे खुद भी एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे.

संयुक्त भारत के समय में, मोहम्मद परिवार के सादिक, मुश्ताक और हनीफ ने जूनागढ़ के नरसिंह विद्या मंदिर स्कूल, जिसे आजादी से पहले मोहम्मद विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता था, में शिक्षा के साथ-साथ मैदान पर क्रिकेट के गुण भी सीखे.

स्कूल स्तर पर जूनागढ़ में क्रिकेट खेलने वाले मोहम्मद बंधुओं का भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया और फिर तीनों को पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में टेस्ट खिलाड़ी के रूप में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. जूनागढ़ से जुड़े हनीफ मोहम्मद की यादें आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हैं.

हैदराबाद: पाकिस्तान के तीन पूर्व स्टार क्रिकेटरों को आज भी गुजरात के जूनागढ़ में याद किया जाता है. क्योंकि इन तीनों सगे भाइयों (हनीफ, मुश्ताक और सादिक) का जन्म जूनागढ़ में हुआ था, जहां वो पले बढ़े और क्रिकेट खेलना सीखा, लेकिन उन्हें कभी भारत की नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला.

उन्होंने ईटीवी भारत के साथ हनीफ मोहम्मद के क्रिकेट और एक खिलाड़ी के रूप में अपने पिता से मिली जानकारी साझा की, उन्होंने कहा कि हनीफ इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे कि वो स्कोल टाइम में कभी क्लीन बोल्ड नहीं हुए. क्रिकेट जगत के सबसे महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन में भी हनीफ मोहम्मद की बल्लेबाजी से प्रभावित थे.

आज हम इस स्टोरी में जूनागढ़ के उन तीनों भाईयों के क्रिकेट करियर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने भारत में तो क्रिकेट सीखा लेकिन अपनी प्रतिभा का जलवा पाकिस्तान की धरती पर बिखेरा.

हनीफ मोहम्मद (1952-1969)

हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान क्रिकेट के पहले सितारे थे, जिन्होंने 1957-58 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 970 मिनट में 337 रन की पारी ऐतिहासिक पारी खेली जो टेस्ट इतिहास की सबसे लंबी पारी थी. इस राइट हैंड प्रतिभाशाली बल्लेबाज का जन्म भारत में गुजरात के जूनागढ़ में 1934 को हुआ. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले, जिसमें 44 की औसत से कुल 3915 रन बनाए. उनके नाम 12 शतक और 15 अर्धशतक भी है. इस फॉर्मेट में हनीफ का उच्चतम स्कोर 337 रन है.

प्रथम श्रेणी में हनीफ मोहम्मद के आंकड़े और भी ज्यादा खतरनाक है. उन्होंने 238 मैच में कुल 17 हजार से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 55 शतक और 66 अर्धशतक हैं. इसमें उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 499 रन है. इस महान खिलाड़ी का 2016 में पाकिस्तान के कराची शहर में 81 साल की उम्र में निधन हो गया.

मुश्ताक मोहम्मद (Getty Images)

मुश्ताक मोहम्मद (1959-1979)

1943 में जूनागढ़ में जन्में मुश्ताक मोहम्मद भी पाकिस्तान के लिए बतौर ऑलराउंडर 57 टेस्ट और 10 वनडे मैच खेले. लेकिन वो इंटरनेशनल करियर में उतने सफल नहीं हुए जितने इनके बड़े भाई हनीफ मोहम्मद हुए. मुश्ताक का इंटरनेशनल करियर उतना शानदार नहीं रहा जितना प्रथम श्रेणी था. उन्होंने 10 शतक और 19 अर्धशतक के साथ 57 टेस्ट मैच में 39 की औसत से कुल 3643 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 201 रन है. जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी शतक बनाए. मुश्ताक ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 502 मैच में 42 की औसत से कुल 31 हजार से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 72 शतक और 159 अर्धशतक शामिल है. यहां पर उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 303 रन है.

सादिक मोहम्मद (Getty Images)

सादिक मोहम्मद (1969-1981)

अपने प्रसिद्ध भाइयों हनीफ और मुश्ताक की तरह सादिक सबसे छोटे थे. कुछ लोगों का मानना ​​था कि टीम में उनकी जगह उनके पारिवारिक संबंधों की वजह से थी. उनका जन्म 1945 में जूनागढ़ में हुआ. उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए 41 टेस्ट और 19 वनडे मैच खेले. वो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 35 की औसत से कुल 2579 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 10 अर्धशतक शामिल है. जबकि वनडे में उन्होंने 21 की औसत से 383 रन बनाए. प्रथम श्रेणी करियर में सादिक ने 387 मैच में 30 की औसत से कुल 24 हजार से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 50 शतक और 121 अर्धशतक शामिल है.