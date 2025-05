ETV Bharat / sports

हार्दिक ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, मुंबई ने प्लेइंग-11 में किए 3 बड़े बदलाव, गुजरात में 2 नए खिलाड़ी शामिल - GT VS MI IPL 2025 ELIMINATOR

गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस ( IANS )

Published : May 30, 2025 at 7:09 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 7:24 PM IST

मुल्लांपुर: गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर न्यू चंडीगढ़ स्थित मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया और खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया. गुजरात और मुंबई में हुए ये 5 बड़े बदलाव

इस एलिमिनेटर मैच के लिए मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों ही टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव किया है. मुंबई की टीम में 3 बड़े बदलाव हुए और गुजरात की टीम ने भी 2 बदलाव किया है. मुंबई की टीम से रयान रिकेल्ट और विल जैक्स बाहर हो गए हैं. उनकी जगह पर टीम में जॉनी बेयरस्टो और रिचर्ड ग्लीसन को मौका दिया गया है. राज बावा भी टीम में शामिल हैं. गुजरात की टीम में जोस बटलर की जगह कुशल मेंडिस और अरशद खान की जगह वाशिंगटन सुदंर को शामिल किया गया है. ये मैच मेंडिस के लिए आईपीएल डेब्यू है.

टॉस पर क्या बोलें पांड्या और गिल

हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम बल्लेबाजी करने जा रहे हैं. कल से अलग ट्रैक लग रहा है. थोड़ी कम घास है. बड़ा गेम, रन बनाना और बचाव करना अच्छा रहेगा. हम सभी जानते हैं, पिछले 9 गेम से हम नॉकआउट की तरह खेल रहे हैं. आज वास्तव में हमें खेलना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं. हमने तीन बदलाव किए हैं. जॉनी वापस आए हैं. ग्लीसन ने अपना डेब्यू किया है और राज अंगद बावा खेल रहे हैं. शुभमन गिल ने टॉस हारने के बाद कहा, 'चंडीगढ़ में वापस आकर लड़के बहुत उत्साहित हैं. यह मेरा होम टाउंन है. यह गेम हमारे लिए अलग नहीं है. नॉकआउट गेम या किसी और चीज का कोई दबाव नहीं है. हमने दो बदलाव किए हैं. बटलर की जगह मेंडिस और अरशद की जगह वाशिंगटन टीम में हैं. GT vs MI दोनों की प्लेइंग-11 गुजरात टाइटन्स - शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा.

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: शेरफेन रदरफोर्ड, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर, जयंत यादव, अरशद खान. मुंबई इंडियंस - रोहित शर्मा, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, राज बावा, मिशेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, रिचर्ड ग्लीसन.

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: कृष्णन श्रीजीत, रघु शर्मा, रॉबिन मिंज, अश्विनी कुमार, रीस टॉपले. ये खबर भी पढ़ें: GT vs MI: रोहित शर्मा के पास करो या मरो वाले मुकाबले में इतिहास रचने का मौका, इन 2 बड़े रिकॉर्ड्स पर होंगी निगाहें

