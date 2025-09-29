ETV Bharat / sports

दशहरा से पहले सोना-चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर, निवेशकों के चेहरे खिले!

मुंबई: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी ने 29 सितंबर 2025 को नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया. सोने का भाव ₹1,14,600 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹1,42,500 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया. दोनों धातुएं अपने उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रही हैं, जिससे निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों के लिए उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है.

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों में इस तेजी का प्रमुख कारण आने वाले त्योहारों के लिए बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना है. जब अमेरिका में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे सोने की मांग बढ़ती है.

सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि से ज्वेलरी उद्योग और व्यक्तिगत निवेशकों में खरीदारी की रफ्तार भी बढ़ गई है. बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में सोना ₹1,14,000 से ऊपर मिल रहा है, और स्थानीय बाजार में इसका स्तर लगभग ₹1,14,500 के आसपास दर्ज किया गया है.

चांदी की कीमतों ने भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ₹1,42,500 प्रति किलोग्राम का नया उच्चतम स्तर हासिल किया. चांदी की तेजी केवल निवेशकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर से इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे उद्योग क्षेत्रों में भी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.