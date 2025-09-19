ETV Bharat / sports

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता जैस्मिन लंबोरिया का भव्य स्वागत, शहर में निकाला गया विजयी जुलूस, सांसद बोले-"बेटी पर गर्व"

भिवानी: विश्व भर में खेल की बात हो और हरियाणा के खिलाड़ियों की बात न हो, ऐसा होना असंभव है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि राज्य के खिलाड़ियों का जलवा विश्वभर में है. जहां खेल की बात होती है, वहां हरियाणा के खिलाड़ियों की बात भी जरूर होती है. इसकी बड़ी वजह है कि हरियाणवी खिलाड़ी खेल में न सिर्फ अपनी छाप छोड़ते हैं, बल्कि हमेशा मेडल जीतकर भी लाते हैं. इसकी ताजा बानगी साबित की है, हरियाणा की चार बेटियों ने. जिसके चलते भारत को 57 किलोग्राम भारवर्ग की कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली हरियाणा की बेटी जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया.

9वीं विश्व चैंपियन मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया: सात समंदर पार इंग्लैंड के लीवरपुल में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहीं, जैस्मिन लंबोरिया देश की 9वीं विश्व चैंपियन मुक्केबाज बन गई हैं. चैंपियन बेटी पर न केवल परिजन और हरियाणा, बल्कि पूरे देश को गर्व है. इस अवसर पर भिवानी की ढाणी महताब पाना में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया. सांसद ने कहा कि "यह बेटी आगे भी इसी तरह गोल्ड मेडल जीतती रहे."

भव्य स्वागत समारोह का आयोजन: इंग्लैंड के लिवरपूल में 4-14 सितंबर तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों ने देश को चार मेडल दिलाए हैं. ये सभी बेटियां हरियाणा की है. भिवानी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि देश के लिए मेडल जीतने वाली तीन बेटियां भिवानी की ही हैं. जिसमें सबसे बड़ा नाम गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया का है. भिवानी में जैस्मिन लंबोरिया का भव्य स्वागत कर लोगों ने उन्हें नोटों और फूल मालाओं से लाद दिया. पूरे शहर में जैस्मिन का विजय जुलूस निकाला गया. अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा भरा संदेश देने का प्रयास किया गया.

"सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं हरियाणवी खिलाड़ी": इस दौरान सांसद चौ. धर्मबीर सिंह ने कहा कि "आज हमारी बेटियां विश्वभर में अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही है. उन्होंने कहा कि जिस इंग्लैंड ने हमारे देश को 150 साल गुलाम रखा, उस देश की धरा पर दुनिया की सभी बॉक्सर को धराशायी कर हमारे देश की बेटी जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है. इस बेटी पर सभी हरियाणा वासी और देशवासियों को गर्व है. चाहे राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के ही खिलाड़ी लेकर आते हैं. हमें इस बात पर गर्व है".

कोच-परिजनों को दिया जीत का श्रेय: वहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने इस जीत के पीछे अपने कोच व परिजनों के साथ की कड़ी मेहनत व अनुशासन कों इस सफलता का श्रेय दिया. जैस्मिन ने बताया कि "उनके गोल्ड लेने से आज उनके परिवार, रिश्तेदार व शहर में खुशी का माहौल है. साल 2026 के एशियन खेलों व कॉमनवेल्थ की तैयारियों को भी शुरू करना है".