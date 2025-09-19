ETV Bharat / sports

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता जैस्मिन लंबोरिया का भव्य स्वागत, शहर में निकाला गया विजयी जुलूस, सांसद बोले-"बेटी पर गर्व"

भिवानी पहुंचने पर गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया का भव्य स्वागत किया गया. अगले खेल पर है चैंपियन बेटी की नजर

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता जैस्मिन लंबोरिया
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता जैस्मिन लंबोरिया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 1:46 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 1:58 PM IST

भिवानी: विश्व भर में खेल की बात हो और हरियाणा के खिलाड़ियों की बात न हो, ऐसा होना असंभव है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि राज्य के खिलाड़ियों का जलवा विश्वभर में है. जहां खेल की बात होती है, वहां हरियाणा के खिलाड़ियों की बात भी जरूर होती है. इसकी बड़ी वजह है कि हरियाणवी खिलाड़ी खेल में न सिर्फ अपनी छाप छोड़ते हैं, बल्कि हमेशा मेडल जीतकर भी लाते हैं. इसकी ताजा बानगी साबित की है, हरियाणा की चार बेटियों ने. जिसके चलते भारत को 57 किलोग्राम भारवर्ग की कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली हरियाणा की बेटी जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया.

9वीं विश्व चैंपियन मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया: सात समंदर पार इंग्लैंड के लीवरपुल में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहीं, जैस्मिन लंबोरिया देश की 9वीं विश्व चैंपियन मुक्केबाज बन गई हैं. चैंपियन बेटी पर न केवल परिजन और हरियाणा, बल्कि पूरे देश को गर्व है. इस अवसर पर भिवानी की ढाणी महताब पाना में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया. सांसद ने कहा कि "यह बेटी आगे भी इसी तरह गोल्ड मेडल जीतती रहे."

भव्य स्वागत समारोह का आयोजन: इंग्लैंड के लिवरपूल में 4-14 सितंबर तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों ने देश को चार मेडल दिलाए हैं. ये सभी बेटियां हरियाणा की है. भिवानी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि देश के लिए मेडल जीतने वाली तीन बेटियां भिवानी की ही हैं. जिसमें सबसे बड़ा नाम गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया का है. भिवानी में जैस्मिन लंबोरिया का भव्य स्वागत कर लोगों ने उन्हें नोटों और फूल मालाओं से लाद दिया. पूरे शहर में जैस्मिन का विजय जुलूस निकाला गया. अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा भरा संदेश देने का प्रयास किया गया.

"सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं हरियाणवी खिलाड़ी": इस दौरान सांसद चौ. धर्मबीर सिंह ने कहा कि "आज हमारी बेटियां विश्वभर में अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही है. उन्होंने कहा कि जिस इंग्लैंड ने हमारे देश को 150 साल गुलाम रखा, उस देश की धरा पर दुनिया की सभी बॉक्सर को धराशायी कर हमारे देश की बेटी जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है. इस बेटी पर सभी हरियाणा वासी और देशवासियों को गर्व है. चाहे राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के ही खिलाड़ी लेकर आते हैं. हमें इस बात पर गर्व है".

कोच-परिजनों को दिया जीत का श्रेय: वहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने इस जीत के पीछे अपने कोच व परिजनों के साथ की कड़ी मेहनत व अनुशासन कों इस सफलता का श्रेय दिया. जैस्मिन ने बताया कि "उनके गोल्ड लेने से आज उनके परिवार, रिश्तेदार व शहर में खुशी का माहौल है. साल 2026 के एशियन खेलों व कॉमनवेल्थ की तैयारियों को भी शुरू करना है".

जैस्मिन ने बताया जीत का मंत्र: जैस्मिन ने कहा कि "उनका लक्ष्य 2029 के ओलंपिक में देश को मेडल दिलाना है. इस चैंपियनशिप में ओलंपियन मेडलिस्ट के साथ उनका मुकाबला रहा. मुझे कुल 5 फाइट गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए लड़ना पड़ा. मैं अपने खेल में 100 फीसदी देने में कामयाब रहीं. जिसके चलते यह मेडल देश के नाम हो पाया है. ठंडे दिमाग और बेहतर तकनीक को अपनाकर इस खेल में सफलता मिली है."

नूपुर श्योराण को सिल्वर: इसके अलावा, भिवानी की नूपुर श्योराण ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 80+ किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी से हार गईं. इस हार के बावजूद उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में सराहनीय रहा. नूपुर ने बॉक्सिंग की शुरुआत करीब साढ़े सात साल पहले की थी. वह दिन में दो बार ढाई घंटे की कड़ी प्रैक्टिस करती थीं और अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखती थीं. पढ़ाई में भी वह अव्वल थीं, 12वीं में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.

पूजा बोहरा ने जीता ब्रॉन्ज: भिवानी की तीसरी बॉक्सर पूजा बोहरा ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. सेमीफाइनल में इंग्लैंड की खिलाड़ी से हार के बावजूद उन्होंने पहले ही अंतिम चार में पहुंचकर मेडल सुनिश्चित कर लिया था. पूजा ने 2009 में बॉक्सिंग शुरू की थी और अब तक 8 बार सीनियर चैंपियन, 2 बार एशियन चैंपियन बन चुकी हैं. वह एशियन गेम्स और 2020 ओलंपिक में भी भाग ले चुकी हैं. उनके 16 साल के लंबे अनुभव का ही नतीजा है कि वह इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतने में सफल रहीं.

