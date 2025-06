ETV Bharat / sports

IPL में फ्लॉप होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल का कमाल, 13 छक्के और 2 चौके ठोक खेली शतकीय पारी, देखें वीडियो - MLC 2025

ग्लेन मैक्सवेल ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 18, 2025 at 9:35 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 9:50 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली:ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे. लेकिन अब एक बार फिर मैक्सवेल का बल्ला जमकर गरजा है. उन्होंने टी20 मैच में धमाकेदार शतक ठोक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आईपीएल 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आज मेजर लीग क्रिकेट 2025 में वाशिंगटन फ्रीडम और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जा रहा है. इस मैच मैक्सवेल के बल्ले से जमकर आग उगली है. मैक्सवेल ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया शानदार शतक

इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी वाली वाशिंगटन फ्रीडम ने उनके शतक की बदौलत पहली पारी में 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 206 रन बनाए. इस पारी में मैक्सवेल नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए. उन्होने पहली 15 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने अपने अंदाज बदला और अगली 34 बॉल में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 95 रन ठोक डाले. इस पारी में मैक्सवेल ने 48 बॉल में 2 चौके और 12 छक्कों की मदद से 100 रन पूरे कर शतक लगाया. उन्होंने इस पारी के दौरान 49 बॉल का जिसमें 13 छक्के और 2 चौकों की मदद से कुल 106 रनों की नाबाद पारी खेली. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स जीत के लिए मिले 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.3 ओवर में 95 रनों पर आउट हो गई और 113 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल रहे थे फ्लॉप ग्लेन मैक्सवेल इस समय पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की ओर से क्रिकेट खेला. पंजाब किंग्स ने 2025 की नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल को 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रिलीज किया था. आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा. उन्होंने 7 मैचों में 48 रन और 4 विकेट हासिल किए. मैक्सवेल उंगली में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. ये खबर भी पढ़ें: यशस्वी जायसवाल तोड़ेंगे पाकिस्तानी दिग्गज का महारिकॉर्ड, मात्र 11 का आंकड़ा पार कर इंग्लैंड में रच देंगे इतिहास

नई दिल्ली:ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे. लेकिन अब एक बार फिर मैक्सवेल का बल्ला जमकर गरजा है. उन्होंने टी20 मैच में धमाकेदार शतक ठोक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आईपीएल 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आज मेजर लीग क्रिकेट 2025 में वाशिंगटन फ्रीडम और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जा रहा है. इस मैच मैक्सवेल के बल्ले से जमकर आग उगली है. मैक्सवेल ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया शानदार शतक इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी वाली वाशिंगटन फ्रीडम ने उनके शतक की बदौलत पहली पारी में 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 206 रन बनाए. इस पारी में मैक्सवेल नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए. उन्होने पहली 15 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने अपने अंदाज बदला और अगली 34 बॉल में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 95 रन ठोक डाले. इस पारी में मैक्सवेल ने 48 बॉल में 2 चौके और 12 छक्कों की मदद से 100 रन पूरे कर शतक लगाया. उन्होंने इस पारी के दौरान 49 बॉल का जिसमें 13 छक्के और 2 चौकों की मदद से कुल 106 रनों की नाबाद पारी खेली. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स जीत के लिए मिले 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.3 ओवर में 95 रनों पर आउट हो गई और 113 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल रहे थे फ्लॉप ग्लेन मैक्सवेल इस समय पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की ओर से क्रिकेट खेला. पंजाब किंग्स ने 2025 की नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल को 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रिलीज किया था. आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा. उन्होंने 7 मैचों में 48 रन और 4 विकेट हासिल किए. मैक्सवेल उंगली में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. ये खबर भी पढ़ें: यशस्वी जायसवाल तोड़ेंगे पाकिस्तानी दिग्गज का महारिकॉर्ड, मात्र 11 का आंकड़ा पार कर इंग्लैंड में रच देंगे इतिहास

Last Updated : June 18, 2025 at 9:50 AM IST