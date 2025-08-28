गया: बिहार के गया के कोठी गांव का नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. लेकिन, अब वही गांव दुबई की चमचमाती T20 लीग में गूंज रहा है. वजह हैं शोएब खान. नक्सल प्रभावित इमामगंज के इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही मैच में 34 रन ठोक दिए और गजब की फील्डिंग कर सबका ध्यान खींचा.

गया के शोएब का दुबई में धमाका: IPL की दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी दुबई कैपिटल ने जब शोएब को टीम में लिया तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक गांव का यह लड़का इतना बड़ा धमाका करेगा. आज जब शोएब दुबई के अंतरराष्ट्रीय मैदान पर खड़े होते हैं, तो उनके साथ खड़ा होता है पूरा कोठी गांव. गर्व से सीना चौड़ा किए हुए.

शोएब खान का गाजे बाजे के साथ स्वागत (ETV Bharat)

संघर्ष और हिम्मत की कहानी: नक्सल प्रभावित कोठी जैसे छोटे गांव से दुबई क्रिकेट लीग का चमकता सितारा बनना शोएब खान की संघर्ष और हिम्मत की कहानी है. जहां शिक्षा और खेल की बेहतर सुविधाएं नहीं थी, वहां बच्चे अपने सपने संजोते थे. शोएब के माता-पिता भी शुरुआत में उन्हें खेल से दूर रखने के पक्ष में थे क्योंकि उन्हें खेल में करियर बनाने का विश्वास नहीं था. लेकिन शोएब ने हिम्मत नहीं हारी. धीरे-धीरे उन्होंने जिला और विश्वविद्यालय स्तर की क्रिकेट टीमों में जगह बनाई.

"हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन सपने थे… और मां-बाप का साथ."- शोएब खान, क्रिकेटर

दुबई कैपिटल टीम शोएब: अब शोएब ILT20 डेवलपमेंट टूर्नामेंट में दुबई की फ्रेंचाइजी टीम दुबई कैपिटल के लिए खेल रहे हैं, जो IPL की दिल्ली कैपिटल्स की टीम है. उनके इस सफर ने साबित कर दिया कि मेहनत और जुनून से हर सपना पूरा हो सकता है.

सामाजिक कार्यकर्ता और किसान: शोएब खान के पिता अदीब खान उर्फ जुगनू खान एक किसान और इमामगंज प्रखंड में एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हैं. नक्सल प्रभावित और पिछड़े क्षेत्र होने के बावजूद, जुगनू खान ने परिवार में शिक्षा को प्राथमिकता दी. वे खुद एलएलबी की डिग्री रखते हैं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे.

संघर्ष भरे हालात: 1990 से 2010 तक इस क्षेत्र में नक्सल घटनाएं और असुरक्षा आम थी। खेती-किसानी भी नक्सलियों के भय से मुश्किल हो गई थी. बावजूद इसके जुगनू खान ने गयाजी में अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर उच्च शिक्षा दिलाई. बड़ा बेटा अल्तमश खान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जिला आपदा प्रबंधन में एचआरवीसीए के पद से सेवा दे रहे हैं. परिवार की मेहनत ने शोएब को दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया.

दुबई में ट्रॉफी के साथ शोएब खान ( सौजन्य शोएब एक्स )

बेटे के संघर्ष की कहानी: जुगनू खान अपने बेटे शोएब खान के संघर्षों को शब्दों में बयां करना मुश्किल बताते हैं. शोएब गया के एक निजी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन क्रिकेट के जुनून ने उसे आसान रास्ता नहीं दिया. जब भी स्कूल में लंबी छुट्टियां होती थीं, जुगनू उसे रोजाना मोटरसाइकिल से 100 किमी दूर गयाजी के गांधी मैदान तक लेकर जाते थे. वहां शोएब क्रिकेट प्रैक्टिस करता और फिर वापस घर लौटता था.

गांव में बने क्रिकेट पिच: मैट्रिक तक की पढ़ाई के दौरान भी शोएब की प्रैक्टिस का पूरा इंतजाम किया गया. बाद में परिवार ने गांव के अपने खेत में एक पिच तैयार करवाई, जहां शोएब नियमित रूप से प्रैक्टिस करता रहा.

शिक्षा और क्रिकेट का संगम: शोएब खान ने स्कूल स्तर पर क्रिकेट खेलने के बाद जिला और राज्य स्तर के टूर्नामेंट में भी भाग लिया. इसी बीच उनका नामांकन जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय, दिल्ली में हो गया, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट भी जारी रखा. अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर शोएब विश्वविद्यालय टीम में चयनित हुए और देश के कई बड़े खिलाड़ियों के साथ चैरिटी मैच और विश्वविद्यालय डेवलपमेंट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया.

देश के लिए खेलने का सपना: शोएब खान के बड़े भाई अल्तमश खान बताते हैं कि बिहार रणजी टीम में जगह न मिलने के बाद शोएब मायूस होकर क्रिकेट छोड़ने तक का सोच रहा था. लेकिन, कोरोना के बाद दिसंबर 2021 में वह दुबई चला गया. देश के लिए खेलने का सपना था, लेकिन यहां भी रणजी टीम में खेलने का मौका नहीं मिला.

क्रिकेट खेलते शोएब खान (ETV Bharat)

"दुबई में क्रिकेट खेलने की वैकेंसी की खबर मिलते ही शोएब ने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी. पिता ने उसकी पूरी मदद की और महीनों तक घर से पैसे भेजते रहे. धीरे-धीरे उसने दुबई और शारजाह के कई क्लबों में खेलना शुरू किया और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप में पहचान बनानी शुरू की."-अल्तमश खान बड़े भाई

प्रोफेशनल करियर का मुकाम: शोएब की मेहनत रंग लाई और अब वह दुबई इंटरनेशनल टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुका है. क्लब क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन के कारण उसे मैच खेलने के पैसे भी मिलने लगे। दुबई की क्रिकेट पिच पर शोएब ने अपने सपनों को नई उड़ान दी है.

उत्कृष्ट फील्डर का सम्मान: शोएब खान को दुबई के स्थानीय क्रिकेट में उनके बेहतरीन फील्डिंग कौशल के लिए इमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. पिछले साल उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट फील्डर टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला. शोएब ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में खेलना उनके लिए गर्व की बात है और वह ILT20 दुबई लीग में दुबई कैपिटल्स टीम के साथ खेल रहे हैं, जो एक भारतीय फ्रेंचाइजी टीम है.

दुबई लीग में शानदार प्रदर्शन: ILT20 दुबई लीग का शुभारंभ 24 अगस्त से हुआ था, जिसमें शोएब की टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं. पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। दूसरे मैच में शोएब ने 35 रनों की अहम पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई. उनका यह प्रदर्शन टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है.

रोहित शर्मा से प्रेरणा: शोएब खान भारतीय टीम के सफल बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा के बड़े फैन हैं और उन्हें अपना आदर्श खिलाड़ी मानते हैं। उनके भाई अल्तमश खान के मुताबिक, अगर शोएब ILT20 लीग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका नाम अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की अंतरराष्ट्रीय ILT20 2026 सत्र के ऑक्शन में आएगा.

दुबई में ट्रॉफी के साथ शोएब खान ( सौजन्य शोएब एक्स )

आईपीएल में खेलने का है सपना: जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों की बड़ी रकम पर नीलामी होती है, वैसे ही वहां भी ऑक्शन होता है. अल्तमश कहते हैं कि शोएब का सपना है एक दिन IPL में खेलना और अगर वह अमीरात की टीम में चुने गए तो विदेशी खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में खेलने का मौका मिल सकता है.

बचपन से क्रिकेट का जुनून: शोएब खान ने मात्र 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. उनके पिता के अनुसार, यह शौक बचपन से ही इनमें गहरा था. 12 साल की उम्र में ही शोएब ने अपने गांव कोठी में 'कोठी क्लब' की स्थापना की, ताकि गांव के बच्चे भी क्रिकेट का आनंद ले सकें. उन्होंने खुद मैदान भी तैयार कराया था.

"भारत में क्रिकेट का एक अलग ही जुनून है, लेकिन खिलाड़ियों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि पिछड़े गांव से राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना बेहद कठिन होता है. बिहार रणजी टीम के कई कैंप में शोएब का चयन हुआ, लेकिन मुख्य मैच में मौका नहीं मिला. दुबई से मिली वैकेंसी शोएब के लिए सही साबित हुई."-अदीब खान उर्फ जुगनू खान पिता

