ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले रोहित-कोहली के भविष्य पर गौतम ने दिया गंभीर जवाब
Gautam Gambhir on Rohit Kohli: भारतीय टीम 15 अक्टूबर को तीन वनडे और पांच टी20 खेलने ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी.
Gautam Gambhir on Rohit Kohli: वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों को 2-0 से जीतने के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. जिसके लिए शुभमन गिल की अगुवाई वाली नई भारतीय वनडे टीम 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी. ये वनडे सीरीज भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए काफी अहम होने वाली है. दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब उनको 2027 वर्ल्ड कप तक टीम रखे जाने पर सवाल उठ रहे हैं.
रोहित-कोहली पर गौतम का गंभीर जवाब
जिस पर हेड कोच गौतम गंभीर का कहना है कि टीम के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है. वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर से रोहित-कोहली पर सवाल पूछे गए, जिस पर गंभीर ने कहा, 'वनडे विश्व कप अभी लगभग ढाई साल दूर है और मुझे लगता है कि वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है. जाहिर है, कई अच्छे खिलाड़ी वापस आ रहे हैं और उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी काम आएगा. उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी एक सफल दौरा करेंगे और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम के रूप में हमारा दौरा भी सफल रहेगा.'
बता दें कि भारत का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम अब काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एकदिवसीय दौरे के बाद उसी टीम के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज है और फिर नवंबर और दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सभी प्रारूपों की व्यस्त घरेलू श्रृंखला शामिल है.
Gautam Gambhir said, "the World Cup is two and a half years away, we have to stay in the present. Hopefully Virat Kohli and Rohit Sharma have a successful Australia tour".
इसके अलावा हेड कोच ने घरेलू मैच में नेशनल खिलाड़ियों के भाग लेने की भी प्रशंसा की और कहा कि जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि खिलाड़ियों के लिए यह मुश्किल है, खासकर जब हम तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं. लेकिन मुझे लगा कि वेस्टइंडीज सीरीज में सबसे अच्छी बात यह रही कि टेस्ट खिलाड़ियों ने सीरीज से पहले जिस तरह से तैयार की, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए का मैच खेलना बहुत-बहुत अहम था. इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले रणजी ट्रॉफी खेलना भी उतना ही अहम होगा.'
भारत ने वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया
अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने मेहमान टीम को तीन दिन में ही पारी और 140 रनों से हरा दिया था. लेकिन दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने कुछ संघर्ष किया और मैच को पांचवें दिन तक ले जाने में सफल रहे. दिल्ली में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की.यशस्वी जायसवाल ने 175 और कप्तान शुभमन गिल ने 129 रनों की पारी खेली.
A victory to savour!
KL Rahul provides the finishing touches as #TeamIndia seal the win in Delhi and take the series 2⃣-0⃣ 👏
Scorecard
उसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 रनों पर समेट दिया, जिसमें कुलदीप यादव ने पांच विकेट लिए. उसके बाद मेहमान टीम को फॉलोऑन मिला और अपनी दूसरी पारी में उन्होंने जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) के शतकों की बदौलत 390 रन बनाने में सफल रहे. जिससे उनको भारत पर 120 रनों की बढ़त मिल गई. उसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी में पांचवें दिन 121 रनों के लक्ष्य को एक घंटे के भीतर ही 7 विकेट शेष रहते हासिल करके सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल