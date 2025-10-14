ETV Bharat / sports

हर्षित राणा के लिए छलका गौतम गंभीर का प्यार, इस सवाल पर आगबबूला होने के बाद दिया तीखा जवाब

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. इस सीरीज को अपने नाम करने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस को संबोधित किया. इस दौरान उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया, जिस पर वो भड़क गए और उनका गुस्सा साफ तौर पर नजर आया. ये सवाल दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा से जुड़ा हुआ था, जो टीम इंडिया में लगातार सभी फॉर्मेट में जगह बना रहे हैं.

हर्षित के सवाल पर भड़के गंभीर

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से हर्षित राणा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने को लेकर सवाल किया गया. इस पर गंभीर बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, 'यह थोड़ा शर्मनाक है कि आप एक 23 साल के लड़के को निशाना बना रहे हैं. हर्षित के पिता पूर्व चेयरमैन नहीं हैं. किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना उचित नहीं है'.

गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'हर्षित को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना बिल्कुल सही नहीं है और सोचिए उनकी मानसिकता कैसी होगी. किसी का भी बच्चा क्रिकेट खेलेगा और यह स्वीकार्य नहीं है. हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भारतीय क्रिकेट का अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करें. अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ भी न कहें'.