हर्षित राणा के लिए छलका गौतम गंभीर का प्यार, इस सवाल पर आगबबूला होने के बाद दिया तीखा जवाब
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने हर्षित राणा के सवाल पर करारा जवाब दिया है. उन्होंने यूट्यूबर्स पर निशाना साधा है.
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. इस सीरीज को अपने नाम करने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस को संबोधित किया. इस दौरान उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया, जिस पर वो भड़क गए और उनका गुस्सा साफ तौर पर नजर आया. ये सवाल दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा से जुड़ा हुआ था, जो टीम इंडिया में लगातार सभी फॉर्मेट में जगह बना रहे हैं.
हर्षित के सवाल पर भड़के गंभीर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से हर्षित राणा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने को लेकर सवाल किया गया. इस पर गंभीर बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, 'यह थोड़ा शर्मनाक है कि आप एक 23 साल के लड़के को निशाना बना रहे हैं. हर्षित के पिता पूर्व चेयरमैन नहीं हैं. किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना उचित नहीं है'.
गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'हर्षित को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना बिल्कुल सही नहीं है और सोचिए उनकी मानसिकता कैसी होगी. किसी का भी बच्चा क्रिकेट खेलेगा और यह स्वीकार्य नहीं है. हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भारतीय क्रिकेट का अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करें. अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ भी न कहें'.
आपको बता दें कि, सोशल मीडिया पर हर्षित राणा को जमकर ट्रोल किया जाता है. क्रिकेट फैंस अगर राणा पर आरोप लगाते हैं कि वो गौतम गंभीर के खास है और दिल्ली से हैं, जिसके चलते उन्हें बगैर कुछ खास प्रदर्शन किए बिना लगातार सभी फॉर्मेट में जगह दी जा रही है. वो टीम इंडिया में एक काबिल गेंदबाज की जगह खा रहे हैं. कई भारतीय दिग्गज भी उन पर निशाना साध चुके हैं.
कैसा रहा भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो, भारत ने पहली पारी 518 पर घोषित की और वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 पर ढेर कर दिया और उन्हें फॉलोओन दिया. वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य दिया जिसका पीछा भारत ने 3 विकेट खोकर कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत लिया. रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
