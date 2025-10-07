ETV Bharat / sports

दिल्ली में होगी टीम इंडिया की शानदार दावत, भारतीय कोच गौतम गंभीर होस्ट करेंगे डिनर पार्टी

इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के लिए एक खास योजना बनाई है. इस योजना का हिस्सा टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल समेत सभी खिलाड़ी और इंडियन क्रिकेट टीम के स्पोर्टिंग स्टाफ होगा. दरअसल, गौतम गंभीर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए एक दावत आयोजित करने वाले हैं.

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रहा है. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जिसे जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 का बढ़त हासिल कर ली. अब टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच में 10-14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेलने वाली हैं.

गौतम गंभीर देंगे टीम को डिनर पार्टी

गंभीर ने टीम इंडिया को डिनर पार्टी पर बुलाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ये पार्टी बुधवार यानी 8 अक्टूबर को होस्ट करने वाले हैं. गंभीर ने अपने दिल्ली वाले घर पर डिनर का प्लान किया है. इसके बाद 10 अक्टूबर को टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ दूसरा टेस्ट खेलेगी. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गंभीर यह डिनर उनके घर के गार्डन एरिया में खुले आसमान के नीचे होस्ट करना चाहते हैं. अगर दिल्ली में बारिश हुई तो यह रद्द कर दिया जाएगा, ऐसे हालात में डिनर घर के अंदर किया जाएगा.

टीम इंडिया (IANS)

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर दिल्ली के रहने वाले हैं. गंभीर बीजेपी के लिए सांसद का पद भी संभाल चुके हैं. उन्हें जुलाई 2024 में टीम इंडिया का कोच नियुक्त किया गया. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 58 टेस्ट में 4154, 147 वनडे में 5238 और 37 टी20 में 932 रन बनाए हैं. उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 63 अर्धशतक और 19 शतक लगाए हैं.