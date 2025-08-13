हैदराबाद: पिछले कुछ दिनों से टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे करियर के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हालांकि, दोनों 2027 विश्व कप में खेलना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. विराट लंदन में तो रोहित मुंबई में पसीना बहा रहे हैं. लेकिन ऐसी भी अटकलें हैं कि अक्टूबर 2025 में होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित और विराट की आखिरी सीरीज होगी.
रोहित-विराट के भविष्य पर गौतम का गंभीर जवाब
इस बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का एक पूराना विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्हें विराट और रोहित के भविष्य के बारे में खुलकर बात करते हुए सुना जा सकता है. जब पत्रकार ने गौतम गंभीर से रोहित और विराट के वनडे भविष्य पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल का सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया.
उन्होंने कहा कि अगर वो दोनों खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे तो टीम के हिस्सा भी जरूर होंगे. लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप कब शुरू करते हैं और कब खत्म करते हैं ये आप का फैसला होता है इसमें कोच सिलेक्टर और चेयरमैन का हाथ नहीं होता है. अगर आप परफॉर्म करे रहे हैं तो आप 40 साल क्या 45 साल की उम्र तक भी खेल सकते हैं, कोई भी आप को रोक नहीं सकता.
टीम में आने का केवल एक ही रास्ता है
जब गंभीर से ये पूछा गया कि क्या आप को लग रहा है कि वो 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो उन्होंने कहा कि ये उनका फैसला होगा, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात उनका परफॉर्मेंस है. यही आप को टीम में सिलेक्ट करा सकती है. गंभीर की बातों से ये साफ हो गया है कि अगर ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी आने वाले वनडे मैचों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हैं तो उनका 2027 वर्ल्ड कप तक रहना पक्का हो जाएगा.
बीसीसीआई ने क्या कहा?
हाल ही में इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में बीसीसीआई के अधिकारी ने पीटीआई से कहा था कि 2027 के वनडे विश्व कप में अभी काफी समय है और इस बड़े टूर्नामेंट से पहले 2026 का टी20 विश्व कप सामने है. यह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. इसलिए अभी हमारा पूरा ध्यान इसी पर है.
2025 में टीम इंडिया के वनडे मैच
बता दें कि टीम इंडिया इस साल के अंत से पहले छह वनडे मैच खेलेगी. वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. इस दौरे में वह तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके बाद, वह नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में हिस्सा लेगी. इस तरह, टीम इंडिया के पास 2025 में कुल छह वनडे मैच हैं. रोहित और विराट का इन सीरीज में मैदान में उतरना लगभग तय है. हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि रोहित और विराट का भविष्य इन सीरीज में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. ये भी अहम है कि अगर ये दोनों खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में बने रहते हैं तो उस समय रोहित की उम्र 40 साल और विराट की उम्र 38 साल होगी.
