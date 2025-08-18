हैदराबाद: भारत का क्रिकेट इतिहास दशकों में फैला हुआ है, जिसमें कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है. हर दशक में कुछ ऐसे खिलाड़ी उभरे हैं, उन्होंने उस समय भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ बनकर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए.

इन शतकों के पीछे मेहनत, संघर्ष और भारतीय क्रिकेट के विकास की कहानी छिपी है, जो हर पीढ़ी के क्रिकेट प्रेमी को प्रेरित करती है. इस महान बल्लेबाजों में विजय मर्चेंट, सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, मंसूर अली खान पटौदी, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे आगे है.

ये तमाम खिलाड़ी न सिर्फ भारत के लिए महान हैं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी इनको महान समझा जाता है. क्योंकि इन दिग्गज बल्लेबाजों ने देशी और विदेशी धरती पर शतक जड़कर अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया के मनवाया है और हर दशक में अपनी छाप छोड़ते रहे हैं.

विराट कोहली (ANI PHOTO)

आइए नजर डालते हैं 1930 के दशक से लेकर 2020 तक, हर दशक में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर: