हैदराबाद: भारत का क्रिकेट इतिहास दशकों में फैला हुआ है, जिसमें कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है. हर दशक में कुछ ऐसे खिलाड़ी उभरे हैं, उन्होंने उस समय भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ बनकर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए.
इन शतकों के पीछे मेहनत, संघर्ष और भारतीय क्रिकेट के विकास की कहानी छिपी है, जो हर पीढ़ी के क्रिकेट प्रेमी को प्रेरित करती है. इस महान बल्लेबाजों में विजय मर्चेंट, सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, मंसूर अली खान पटौदी, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे आगे है.
ये तमाम खिलाड़ी न सिर्फ भारत के लिए महान हैं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी इनको महान समझा जाता है. क्योंकि इन दिग्गज बल्लेबाजों ने देशी और विदेशी धरती पर शतक जड़कर अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया के मनवाया है और हर दशक में अपनी छाप छोड़ते रहे हैं.
आइए नजर डालते हैं 1930 के दशक से लेकर 2020 तक, हर दशक में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर:
- 1930 का दशक
लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, और सैयद मुश्ताक अली: 1-1 शतक. भारत के क्रिकेट की शुरुआत के दिनों में इन तीनों खिलाड़ियों ने पहला कदम रखते हुए देश को पहली अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.
- 1940 का दशक
विजय हजारे: 4 शतक (25 पारियां). विजय हजारे ने इस कठिन समय में भारत की ओर से शानदार बल्लेबाजी की और कई यादगार पारियां खेलीं.
- 1950 का दशक
पोली उमरीगर: 7 शतक (70 पारियां). इस दौर में उमरीगर भारतीय बल्लेबाजी की धुरी रहे और विदेशी धरती पर भी उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा.
- 1960 का दशक
मंसूर अली खान पटौदी: 6 शतक (71 पारियां). पटौदी ने भारतीय क्रिकेट को आत्मविश्वास और नेतृत्व दिया, और बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया.
- 1970 का दशक
सुनील गावस्कर: 22 शतक (117 पारियां). गावस्कर ने इस दशक में विश्व क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया और वह पहले भारतीय सुपरस्टार बने.
- 1980 का दशक
सुनील गावस्कर: 13 शतक (199 पारियां)/ दिलीप वेंगसरकर: 13 शतक (221 पारियां). इस दशक में दो अनुभवी बल्लेबाजों ने बराबर-बराबर योगदान दिया और भारत को कई मुश्किल परिस्थितियों से निकाला.
- 1990 का दशक
सचिन तेंदुलकर: 46 शतक (330 पारियां). 90 का दशक सचिन के उदय का समय था. बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी.
- 2000 का दशक
सचिन तेंदुलकर: 42 शतक (358 पारियां). क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 2000 के दशक में भी अपनी निरंतरता बनाए रखी और कई ऐतिहासिक पारियां खेलीं.
- 2010 का दशक
विराट कोहली: 69 शतक (431 पारियां). विराट कोहली ने इस दशक में दुनिया भर में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया. तीनों प्रारूपों में उनका दबदबा रहा और वे दशक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बने.
- 2020 का दशक
शुभमन गिल: 18 शतक (143 पारियां). इस दशक में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं. उन्होंने हाल ही में खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 4 शतक जड़कर कमाल का प्रदर्शन किया था. उनकी बल्लेबाजी तकनीक और रन बनाने की भूक भारत के रोशन भविष्य की एक चिंगारी है.