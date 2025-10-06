ETV Bharat / sports

क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले दिग्गज क्रिकेटर का हुआ निधन

वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी का क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका, लेकिन उन्होंने 1975 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके वेस्टइंडीज टीम को क्रिकेट इतिहास का पहला पुरुष विश्व कप खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

बर्नार्ड जूलियन का क्रिकेट करियर जूलियन ने वेस्टइंडीज के लिए 24 टेस्ट मैच और 12 एकदिवसीय मैच खेले. उन्होंने टेस्ट में 866 रन बनाए और 50 विकेट लिए, जबकि एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 86 रन और 18 विकेट लिए.

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के बीच एक दुखद खबर सामने आई है. वेस्टइंडीज के वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर और 1975 विश्व कप विजेता बर्नार्ड जूलियन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इस खबर के आते ही क्रिकेट जगत में शोक की लहर छा गई.

विश्व कप में जूलियन ने श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप चरण के मैच में 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे. जबकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 गेंदों पर 26 रन की तेज पारी खेली थी जिससे उनकी टीम ने कप जीता था.

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक

क्रिकेट वेस्टइंडीज के अध्यक्ष किशोर शालो ने इस महान क्रिकेटर के निधन पर शोक व्यक्त किया. शालो ने एक बयान में कहा, ' हम बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. उनका निधन हमें याद दिलाता है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें कभी नहीं छोड़ता. क्रिकेट वेस्टइंडीज इस दुख की घड़ी में आपके साथ है, और हमें उम्मीद है कि बर्नार्ड को यह एहसास था कि जिस क्रिकेट परिवार को उन्होंने आकार देने में मदद की, वह उन्हें महत्व देता था और प्यार करता था, और उन्हें यह जानकर शांति मिली होगी कि उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा.'

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर और पुर्व कप्तान क्लाइव लॉयड ने जूलियन के वीरतापूर्ण प्रदर्शन और विरासत को याद करते हुए कहा, 'उन्होंने हमेशा अपना शत-प्रतिशत दिया, और कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, मैं हमेशा बल्ले और गेंद दोनों से उन पर भरोसा कर सकता था.'

उन्होंने आगे कहा कि मुझे याद है कि हमने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था और वो वहां खड़े होकर काफी देर तक ऑटोग्राफ दिए थे. वह हमारे लिए बहुत अच्छे थे और हम जहां भी गए, उनका बहुत सम्मान किया गया.'