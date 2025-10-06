क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले दिग्गज क्रिकेटर का हुआ निधन
Bernard Julien passes away: विश्व कप में वेस्टइंडीज को चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी बर्नार्ड जूलियन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया.
Published : October 6, 2025 at 1:17 PM IST
हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के बीच एक दुखद खबर सामने आई है. वेस्टइंडीज के वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर और 1975 विश्व कप विजेता बर्नार्ड जूलियन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इस खबर के आते ही क्रिकेट जगत में शोक की लहर छा गई.
बर्नार्ड जूलियन का क्रिकेट करियर
जूलियन ने वेस्टइंडीज के लिए 24 टेस्ट मैच और 12 एकदिवसीय मैच खेले. उन्होंने टेस्ट में 866 रन बनाए और 50 विकेट लिए, जबकि एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 86 रन और 18 विकेट लिए.
वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी का क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका, लेकिन उन्होंने 1975 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके वेस्टइंडीज टीम को क्रिकेट इतिहास का पहला पुरुष विश्व कप खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.
1975 विश्व कप में बर्नार्ड जूलियन का प्रदर्शन
विश्व कप में जूलियन ने श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप चरण के मैच में 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे. जबकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 गेंदों पर 26 रन की तेज पारी खेली थी जिससे उनकी टीम ने कप जीता था.
Statement on the Passing of Legend Bernard Julien by Dr. Kishore Shallow, President of Cricket West Indies.— Windies Cricket (@windiescricket) October 5, 2025
Read More 🔽https://t.co/cwYl3btsC7
वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
क्रिकेट वेस्टइंडीज के अध्यक्ष किशोर शालो ने इस महान क्रिकेटर के निधन पर शोक व्यक्त किया. शालो ने एक बयान में कहा, ' हम बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. उनका निधन हमें याद दिलाता है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें कभी नहीं छोड़ता. क्रिकेट वेस्टइंडीज इस दुख की घड़ी में आपके साथ है, और हमें उम्मीद है कि बर्नार्ड को यह एहसास था कि जिस क्रिकेट परिवार को उन्होंने आकार देने में मदद की, वह उन्हें महत्व देता था और प्यार करता था, और उन्हें यह जानकर शांति मिली होगी कि उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा.'
वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर और पुर्व कप्तान क्लाइव लॉयड ने जूलियन के वीरतापूर्ण प्रदर्शन और विरासत को याद करते हुए कहा, 'उन्होंने हमेशा अपना शत-प्रतिशत दिया, और कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, मैं हमेशा बल्ले और गेंद दोनों से उन पर भरोसा कर सकता था.'
उन्होंने आगे कहा कि मुझे याद है कि हमने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था और वो वहां खड़े होकर काफी देर तक ऑटोग्राफ दिए थे. वह हमारे लिए बहुत अच्छे थे और हम जहां भी गए, उनका बहुत सम्मान किया गया.'