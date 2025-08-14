हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भिड़ने वाले हैं. ये हाई वोल्टेज मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट का फिक्सचर कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ग्रुप मैच के बाद सुपर फोर में भी भारत पाकिस्तान के आमने सामने आने की पूरी संभावना है और अगर दोनों टीमों सुपर फोर में टॉप पर रहती हैं तो फिर इन्हीं दोनों के बीच फाइनल भी खेला जाएगा.

दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के कारण IND vs PAK मैच का भारत में कड़ा विरोध हो रहा है. पूर्व खिलाड़ियों से लेकर बड़े बड़े राजनेता इस मैच के बायकॉट करने की अपील कर रहे है.

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान

इस बीच पाकिस्तान से भी इसी तरह की आवाज उठ रही है, लेकिन ये किसी राजनीतिक तनाव की वजह से नहीं बल्कि अपनी टीम के अपमानजनक हार से बचने के लिए वो भारत से न खेलने की अपील कर हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे.

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने द गेम प्लान नामी आपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था. उन्होंने आगे कहा कि वो इतनी बुरी तरह आपको मारेंगे ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार

बता दें कि बासित अली का ऐसा बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज में 2-1 से वनडे सीरीज गंवा दी. आखिरी मैच में पाकिस्तान को 202 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान को अमेरिका, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी कम रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ कई अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है. जिससे पाकिस्तानी फैंस का दिल टूट गया और अब उन्हें एशिया कप 2025 में अपनी टीम से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है.

एशिया कप में भारत का दबदबा

आठ खिताब (सात एकदिवसीय और एक टी20) के साथ भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. छह खिताबों के साथ श्रीलंका दूसरी सबसे सफल टीम है. भारत एशिया कप का गत विजेता है. जब उन्होंने 2023 में एकतरफा फाइनल में श्रीलंका को मात दी थी. टी20 क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दबदब वाला रिकॉर्ड रहा है, दोनों टीमों के बीच खेले गए 13 मैचों में से भारत ने 10 में जीत हासिल की है.

ये भी उल्लेखनीय है कि एशिया कप 2025 की मेजबानी का अधिकार बीसीसीआई के पास है. लेकिन पाकिस्तान के भारत न आने की वजह से बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को किसी तटस्थ स्थान यूएई में कराने का फैसला किया. टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक खेले जाएंगे.