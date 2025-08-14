ETV Bharat / sports

भारत एशिया कप में हमारे खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान - IND VS PAK IN ASIA CUP 2025

IND vs PAK: पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रार्थना कर रहा है कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे.

IND vs PAK
भारत और पाकिस्तान (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भिड़ने वाले हैं. ये हाई वोल्टेज मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट का फिक्सचर कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ग्रुप मैच के बाद सुपर फोर में भी भारत पाकिस्तान के आमने सामने आने की पूरी संभावना है और अगर दोनों टीमों सुपर फोर में टॉप पर रहती हैं तो फिर इन्हीं दोनों के बीच फाइनल भी खेला जाएगा.

दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के कारण IND vs PAK मैच का भारत में कड़ा विरोध हो रहा है. पूर्व खिलाड़ियों से लेकर बड़े बड़े राजनेता इस मैच के बायकॉट करने की अपील कर रहे है.

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान
इस बीच पाकिस्तान से भी इसी तरह की आवाज उठ रही है, लेकिन ये किसी राजनीतिक तनाव की वजह से नहीं बल्कि अपनी टीम के अपमानजनक हार से बचने के लिए वो भारत से न खेलने की अपील कर हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे.

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने द गेम प्लान नामी आपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था. उन्होंने आगे कहा कि वो इतनी बुरी तरह आपको मारेंगे ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार
बता दें कि बासित अली का ऐसा बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज में 2-1 से वनडे सीरीज गंवा दी. आखिरी मैच में पाकिस्तान को 202 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान को अमेरिका, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी कम रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ कई अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है. जिससे पाकिस्तानी फैंस का दिल टूट गया और अब उन्हें एशिया कप 2025 में अपनी टीम से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है.

एशिया कप में भारत का दबदबा
आठ खिताब (सात एकदिवसीय और एक टी20) के साथ भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. छह खिताबों के साथ श्रीलंका दूसरी सबसे सफल टीम है. भारत एशिया कप का गत विजेता है. जब उन्होंने 2023 में एकतरफा फाइनल में श्रीलंका को मात दी थी. टी20 क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दबदब वाला रिकॉर्ड रहा है, दोनों टीमों के बीच खेले गए 13 मैचों में से भारत ने 10 में जीत हासिल की है.

ये भी उल्लेखनीय है कि एशिया कप 2025 की मेजबानी का अधिकार बीसीसीआई के पास है. लेकिन पाकिस्तान के भारत न आने की वजह से बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को किसी तटस्थ स्थान यूएई में कराने का फैसला किया. टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक खेले जाएंगे.

ये भी पढ़ें

एशिया कप में IND vs PAK मैच पर यूएई अधिकारी का आया बयान, जानिए बड़ा अपडेट

IND vs PAK मैच पर दो पूर्व कप्तानों की राय अलग, जाने अजहरुद्दीन और गांगुली ने क्या कहा ?

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भिड़ने वाले हैं. ये हाई वोल्टेज मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट का फिक्सचर कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ग्रुप मैच के बाद सुपर फोर में भी भारत पाकिस्तान के आमने सामने आने की पूरी संभावना है और अगर दोनों टीमों सुपर फोर में टॉप पर रहती हैं तो फिर इन्हीं दोनों के बीच फाइनल भी खेला जाएगा.

दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के कारण IND vs PAK मैच का भारत में कड़ा विरोध हो रहा है. पूर्व खिलाड़ियों से लेकर बड़े बड़े राजनेता इस मैच के बायकॉट करने की अपील कर रहे है.

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान
इस बीच पाकिस्तान से भी इसी तरह की आवाज उठ रही है, लेकिन ये किसी राजनीतिक तनाव की वजह से नहीं बल्कि अपनी टीम के अपमानजनक हार से बचने के लिए वो भारत से न खेलने की अपील कर हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे.

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने द गेम प्लान नामी आपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था. उन्होंने आगे कहा कि वो इतनी बुरी तरह आपको मारेंगे ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार
बता दें कि बासित अली का ऐसा बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज में 2-1 से वनडे सीरीज गंवा दी. आखिरी मैच में पाकिस्तान को 202 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान को अमेरिका, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी कम रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ कई अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है. जिससे पाकिस्तानी फैंस का दिल टूट गया और अब उन्हें एशिया कप 2025 में अपनी टीम से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है.

एशिया कप में भारत का दबदबा
आठ खिताब (सात एकदिवसीय और एक टी20) के साथ भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. छह खिताबों के साथ श्रीलंका दूसरी सबसे सफल टीम है. भारत एशिया कप का गत विजेता है. जब उन्होंने 2023 में एकतरफा फाइनल में श्रीलंका को मात दी थी. टी20 क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दबदब वाला रिकॉर्ड रहा है, दोनों टीमों के बीच खेले गए 13 मैचों में से भारत ने 10 में जीत हासिल की है.

ये भी उल्लेखनीय है कि एशिया कप 2025 की मेजबानी का अधिकार बीसीसीआई के पास है. लेकिन पाकिस्तान के भारत न आने की वजह से बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को किसी तटस्थ स्थान यूएई में कराने का फैसला किया. टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक खेले जाएंगे.

ये भी पढ़ें

एशिया कप में IND vs PAK मैच पर यूएई अधिकारी का आया बयान, जानिए बड़ा अपडेट

IND vs PAK मैच पर दो पूर्व कप्तानों की राय अलग, जाने अजहरुद्दीन और गांगुली ने क्या कहा ?

For All Latest Updates

TAGGED:

BASIT ALI ON IND VS PAKएशिया कप 2025एशिया कप में भारत का प्रदर्शनभारत पाकिस्तान एशिया कपIND VS PAK IN ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.