महाराष्ट्र के दिग्गज क्रिकेटर का हुआ निधन, 6 बार लिए 5 विकेट - NICHOLAS SALDANHA PASSES AWAY

Nicholas Saldanha passes away: निकोलस सलदान्हा के प्रथम श्रेणी करियर में कुल 2066 रन और 138 विकेट हैं.

क्रिकेटर का हूआ निधन
क्रिकेटर का हूआ निधन (Getty Images)
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर निकोलस सलदान्हा का गुरुवार, 14 अगस्त को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है. हालांकि सलदान्हा को भारतीय टीम के लिए एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था.

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2066 रन: निकोलस सलदान्हा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 57 प्रथम श्रेणी मैचों में एक शतक सहित कुल 2066 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 142 रन था. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 30.83 की औसत से रन बनाए और 9 बार नाबाद रहे. इसके अलावा, उन्होंने शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए 42 कैच भी लपके.

गेंदबाजी में भी 138 विकेट: बल्लेबाजी के अलावा, निकोलस सलदान्हा ने 57 प्रथम श्रेणी मैचों में कुल 138 विकेट लिए. एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर 6 विकेट रहा. उन्होंने 6 बार 5 विकेट भी लिए.

Nicholas Saldanha passes away
महाराष्ट्र के दिग्गज क्रिकेटर निकोलस सलदान्हा (Pic credits MCA)

नासिक में जन्म: निकोलस सलदान्हा का जन्म 23 जून 1942 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था. उन्होंने अपने पूरे करियर में महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य राज्य के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेला. उन्होंने अपने दम पर महाराष्ट्र की टीम को कई बार जीत दिलाई और अपनी लेग-ब्रेक गुगली के लिए मशहूर थे.

प्रतिभाशाली खिलाड़ी: महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने निकोलस सलदान्हा को अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बताया. महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने एक बयान में कहा, 'निकोलस एक समर्पित और प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे जिन्होंने महाराष्ट्र में खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह अपने प्रभावशाली ऑलराउंड प्रदर्शन और खेल भावना के लिए जाने जाते थे.' सलदान्हा अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक थे. वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम के लिए महत्वपूर्ण थे.

