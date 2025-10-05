ETV Bharat / sports

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन किए और भस्म आरती में हिस्सा लिया.

Shikhar Dhawan
शिखर धवन (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में शिखर एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं. वो दीन-दुनिया से दूर भगवान की भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में वो किसी संन्यासी की तरह कपड़े पहनकर भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं.

धवन ने की भस्म आरती
दरअसल, शिखर धवन ने रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए और पवित्र भस्म आरती में शामिल हुए. धवन सुबह-सुबह भगवा वस्त्र धारण किए मंदिर आए. उन्होंने अन्य भक्तों के साथ मंदिर के अंदर प्रार्थना की और प्रतीकात्मक भस्म आरती में भाग लिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस दौरान शिखर धवन ने कहा, 'मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसका भरपूर आनंद लिया. महाकाल आरती से मिलने वाली शक्ति हमें मंत्रमुग्ध कर देती है. महाकालेश्वर मंदिर में यह मेरी दूसरी यात्रा है. बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि यह पूरे विश्व पर बना रहे'.

महाकालेश्वर मंदिर का महत्व
आरती के दौरान धवन मंदिर के नंदी हॉल खंड में बैठे थे. महाकालेश्वर में भस्म आरती को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है, जो सुबह के समय किया जाता है. भक्तों के लिए इसका गहरा महत्व है, जो इसे एक गंभीर और रहस्यमय वातावरण में भगवान महाकाल के दिव्य रूप के दर्शन करने का एक दुर्लभ अवसर मानते हैं.

शिखर धवन का शानदार करियर
आपको बता दें कि शिखर धवन ने 24 अगस्त 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने भारत के लिए 2010 में वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से डेब्यू किया था. धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट मैच खेले हैं, इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 2315 रन बनाए हैं.

धवन ने 167 वनडे मैचों में 17 शतक और 39 अर्धशतक के साथ 6793 रन बनाए हैं. शिखर ने 68 टी20 मैचों में 11 अर्धशतकों की सहायता से 1759 रन भी बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में 222 मैचों में 2 शतक और 51 अर्धशतकों की मदद से 6769 रन बनाए हैं.

ये खबर भी पढ़ें: शिखर धवन पर चली ईडी की तलवार, गंभीर आरोपों में पूछताछ के लिए किया तलब

For All Latest Updates

TAGGED:

DHAWAN IN MAHAKALESHWAR TEMPLEMAHAKALESHWAR TEMPLE UJJAINSHIKHAR DHAWANINDIAN CRICKET TEAMSHIKHAR DHAWAN IN MAHAKALESHWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.