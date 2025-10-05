भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन किए और भस्म आरती में हिस्सा लिया.
Published : October 5, 2025 at 1:12 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में शिखर एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं. वो दीन-दुनिया से दूर भगवान की भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में वो किसी संन्यासी की तरह कपड़े पहनकर भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं.
धवन ने की भस्म आरती
दरअसल, शिखर धवन ने रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए और पवित्र भस्म आरती में शामिल हुए. धवन सुबह-सुबह भगवा वस्त्र धारण किए मंदिर आए. उन्होंने अन्य भक्तों के साथ मंदिर के अंदर प्रार्थना की और प्रतीकात्मक भस्म आरती में भाग लिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
VIDEO | Ujjain: Former India cricketer Shikhar Dhawan offers prayers at Mahakaleshwar Temple.— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/vSEeb8hI8G
इस दौरान शिखर धवन ने कहा, 'मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसका भरपूर आनंद लिया. महाकाल आरती से मिलने वाली शक्ति हमें मंत्रमुग्ध कर देती है. महाकालेश्वर मंदिर में यह मेरी दूसरी यात्रा है. बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि यह पूरे विश्व पर बना रहे'.
#WATCH | Ujjain | Former cricketer Shikhar Dhawan says, " i felt very good, i enjoyed it a lot. the power that comes from mahakal aarti engrosses us... this is my second visit to the mahakaleshwar temple... baba mahakaal's blessings are always necessary, and i hope they stay with… https://t.co/gXh2lZ2Nrs pic.twitter.com/0RTUi1VwAD— ANI (@ANI) October 5, 2025
महाकालेश्वर मंदिर का महत्व
आरती के दौरान धवन मंदिर के नंदी हॉल खंड में बैठे थे. महाकालेश्वर में भस्म आरती को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है, जो सुबह के समय किया जाता है. भक्तों के लिए इसका गहरा महत्व है, जो इसे एक गंभीर और रहस्यमय वातावरण में भगवान महाकाल के दिव्य रूप के दर्शन करने का एक दुर्लभ अवसर मानते हैं.
शिखर धवन का शानदार करियर
आपको बता दें कि शिखर धवन ने 24 अगस्त 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने भारत के लिए 2010 में वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से डेब्यू किया था. धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट मैच खेले हैं, इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 2315 रन बनाए हैं.
धवन ने 167 वनडे मैचों में 17 शतक और 39 अर्धशतक के साथ 6793 रन बनाए हैं. शिखर ने 68 टी20 मैचों में 11 अर्धशतकों की सहायता से 1759 रन भी बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में 222 मैचों में 2 शतक और 51 अर्धशतकों की मदद से 6769 रन बनाए हैं.