'35 लाख के केलों' पर पहली बार आया जवाब, नेपोटिज्म पर भी बोले महिम वर्मा

सीएयू के खिलाफ इसके एक पूर्व पदाधिकारी ने टेंडर विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है

MAHIM VERMA INTERVIEW
महिम वर्मा (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 2:05 PM IST

6 Min Read
धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर लग रहे तमाम आरोपों पर एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि बार बार बोले जाने पर कोई झूठ सच नहीं हो जाएगा. आरोप लगाना आसान है, लेकिन एसोसिएशन की बदनामी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

सीएयू पर लगे आरोपों पर महिम वर्मा का जवाब: लंबे समय से क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड पर लग रहे तमाम आरोपों पर अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व सचिव महिम वर्मा का जवाब सामने आया है. एसोसिएशन पर लग रहे तमाम आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों से उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को बदनाम करके इसे अस्थिर करने और उत्तराखंड के क्रिकेट को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है. लेकिन जब कोर्ट में भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों द्वारा क्रिकेट एसोसिएशन को बदनाम करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.

पहली बार कैमरे पर बोले महिम: महिम वर्मा ने कहा कि-

कोर्ट में चल रहे मामले पर अभी ना तो फैसला सुनाया गया है और ना ही कोई टिप्पणी क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के खिलाफ की गई है. याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार एक ही विषय को लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज की जा रही है, जिस पर अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में बीसीसीआई से दिया गया फंड इस्तेमाल होता है. यदि धन के दुरुपयोग का विषय है तो इस मामले में BCCI को भी पार्टी बनाना चाहिए. इस पर बीसीसीआई को इस संबंध में पत्र भेजा गया है. यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. इसमें किसी को अभी दोषी नहीं बताया गया है.
-महिम वर्मा, पूर्व सचिव CAU-

'35 लाख के केलों' की क्या है सच्चाई? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ बार-बार '35 लाख के केलों' के नाम पर बन रही सुर्खियों पर जब हमने महिम वर्मा से पूछा कि आखिर ये क्या मामला है. तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कोर्ट में भी और याचिका कर्ता को भी कई बार इस संबंध में सारे डाक्यूमेंट्स पेश किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल और केवल निगेटिव पब्लिसिटी का एकमात्र से शिगूफा है. इसे याचिकाकर्ता बार-बार क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड की बदनामी के लिए छेड़ता रहता है. महिम ने कहा कि-

इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है. सीएयू द्वारा नियमानुसार पूरे ऑडिट दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किया जा चुके हैं. अभी हम मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इसी वजह से वह इस मामले में ज्यादा किसी को कुछ नहीं कहते हैं. लेकिन बार-बार एसोसिएशन की बदनामी की जा रही है. इसलिए आज इन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है. कल यदि एसोसिएशन को कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी, तो उसे कोई याद नहीं रखेगा. लेकिन आज बार-बार '35 लाख के केले' बोलकर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को और उत्तराखंड के क्रिकेट को बदनाम किया जा रहा है.
-महिम वर्मा, पूर्व सचिव CAU-

उत्तराखंड के क्रिकेट की बदनामी अब और बर्दाश्त नहीं- महिम: नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मामले को लेकर महिम वर्मा का कहना है कि इस विषय में पिछले दो सालों से कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा समय-समय पर अलग-अलग तरीके से शिकायत की गई. कई बार कोर्ट ने शिकायत को खारिज भी किया. लेकिन इस बार क्योंकि CAU में चुनाव होने थे और चुनाव रोकने के मकसद से कोर्ट से यह याचिका दर्ज की गई. लेकिन CAU चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न भी हो चुके हैं और नए पदाधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं.

सीएयू ने दी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी: याचिकाकर्ता बस अपनी खीज उतारने के लिए इस तरह की बदनामी करवा रहा है. उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, यही वजह है कि उन्होंने इस विषय पर कोई जवाब पब्लिक में नहीं दिया है. लेकिन अब लगातार उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की बदनामी की जा रही है. वो भी ऐसे समय में जब हमें उत्तराखंड प्रीमीयर लीग का दूसरा सीजन UPL2 आयोजित करना है. पूरे प्रदेश में पहले सीजन के बाद क्रिकेट को लेकर बेहद उत्साह है. ऐसे समय में क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट को बदनाम करने की इस साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों और एसोसिएशन का पक्ष जाने अगर कोई एसोसिएशन की बदनामी करता है, तो उसके खिलाफ CAU सख्त कार्रवाई करेगी और जरूरत पड़ी तो मानहानि का दावा भी करेगी.

सीएयू में नेपोटिज्म पर दिया जवाब: उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर बिना कैमरे के और अनऑफिशियली तरीके से कई लोग परिवारवाद का आरोप भी लगाते हैं. हालांकि खुले तौर पर सामने बोलने से ये लोग बचते हैं. हमने CAU से खुले तौर पर सवाल किया कि आप पर लगातार परिवारवाद के आरोप आपके आलोचक लगाते हैं. इस पर आपका क्या कहना है?

महिम वर्मा की पत्नी बनीं हैं सीएयू की सचिव: इस पर क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के पूर्व सचिव महिम वर्मा का कहना है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड अपने संविधान से चलता है. यहां पर संविधान के अनुसार पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाए जाते हैं. हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और अब वह सचिव के पद पर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि संगठन में खुले तौर पर कोई भी चुनाव नॉमिनेशन करवा सकता है. हर किसी को यहां पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन चुनाव के दौरान हर एक पद पर एक नामांकन हुआ. इसलिए निर्विरोध सभी पदाधिकारी चुने गए. ऐसे में परिवारवाद का आरोप जो लगाते हैं, उनको खुला चैलेंज है कि वह एसोसिएशन में हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं. सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है. लेकिन केवल आरोप लगाने से वह पूरी संस्था को कमजोर करने का काम करते हैं.

बताते चलें कि महिम वर्मा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव रह चुके हैं. उनके बाद अब उनकी पत्नी किरण वर्मा सीएयू की सचिव बनी हैं.
Last Updated : September 12, 2025 at 2:05 PM IST

