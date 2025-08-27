ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान को हुआ स्किन कैंसर, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी जानकारी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने एक और त्वचा कैंसर सर्जरी के बाद प्रशंसकों को इसकी जानकारी दी है.

Australia cricket team
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (AFP)
By IANS

Published : August 27, 2025 at 3:45 PM IST

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज माइकल क्लार्क को एक बार फिर त्वचा कैंसर का सामना करना पड़ा है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों के साथ एक अपडेट साझा किया कि उनकी नाक से एक और कैंसर का ऑपरेशन हुआ है. 44 वर्षीय पूर्व टेस्ट कप्तान को पहली बार 2006 में इस बीमारी का पता चला था और उसके बाद से उन्होंने कई कैंसर हटवाए हैं.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे नाक पर प्लास्टर लगाए बैठे दिखाई दे रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा, 'त्वचा कैंसर एक वास्तविक बीमारी है. खासकर ऑस्ट्रेलिया में. अपनी त्वचा की जांच करवाने के लिए एक दोस्ताना अनुस्मारक। रोकथाम इलाज से बेहतर है लेकिन मेरे मामले में नियमित जांच और जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है. मैं बहुत आभारी हूँ कि (उनके डॉक्टर) ने इसे जल्दी पकड़ लिया'.

वर्ष 2023 में क्लार्क ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे अस्पताल के बिस्तर पर टोपी और गाउन पहने हुए दिखाई दे रहे थे. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'स्किन कैंसर फ्राइडे, और आगे लिखा, 'कृपया जांच करवाएं'.

ऑस्ट्रेलिया के लिए 115 टेस्ट और 245 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके क्लार्क ने मार्च 2022 में अपने माथे से स्किन कैंसर हटवाने के लिए सर्जरी भी करवाई थी. पिछले साल उन्हें अपनी छाती से एक खतरनाक बेसल सेल कार्सिनोमा हटवाने के लिए भी सर्जरी करवानी पड़ी थी.

2023 में द टेलीग्राफ से बात करते हुए क्लार्क ने स्किन कैंसर से अपनी लड़ाई के लिए एक क्रिकेटर के तौर पर लंबे समय तक धूप में बिताने को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, 'कल्पना कीजिए कि भारत में पूरे दिन आठ घंटे धूप में फील्डिंग करते हुए बहुत से खिलाड़ी बैगी ग्रीन कैप पहने हुए हैं, इसलिए आप अपने कानों या चेहरे की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं. आपको छोटी बाजू की शर्ट मिलती है, इसलिए आपकी बांहें और हाथों के ऊपरी हिस्से खुले रहते हैं'.

क्लार्क ने 74 टेस्ट और 139 एकदिवसीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की और 2013-14 में टीम को एशेज में 5-0 से क्लीन स्वीप और 2015 में विश्व कप खिताब दिलाया. बल्ले से शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2013 दोनों चुना गया.

