ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बड़ा नुकसान, पूर्व कप्तान का अचानक हुआ निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर - BOB SIMPSON PASSES AWAY

Bob Simpson passes away: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी और कोचिंग करने वाले बॉब सिम्पसन का निधन हो गया.

Bob Simpson
बॉब सिम्पसन (Getty Images)
Published : August 16, 2025 at 11:54 AM IST

Bob Simpson Death: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 वर्ष की आयु में 16 अगस्त को सिडनी में निधन हो गया. सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, क्योंकि एक प्रभावशाली खेल करियर के अलावा, उन्होंने अपने कोचिंग कार्यकाल के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के स्वर्णिम युग को आकार दिया.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी श्रद्धांजलि
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष माइक बेयर्ड ने कहा, 'बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक थे और यह उन सभी के लिए एक दुखद दिन है जिन्होंने उन्हें खेलते हुए देखा है या जिन्होंने उनकी कोचिंग से लाभ उठाया है.'

पीएम एंथनी अल्बानीज ने जताया शोक
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी बॉब सिम्पसन के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर लिखा,'बॉब सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए कई पीढ़ियों तक असाधारण सेवा की. एक खिलाड़ी, कप्तान और फिर कोच के रूप में. उन्होंने अपने और अपने नेतृत्व वाले चैंपियनों के लिए सर्वोच्च मानक स्थापित किए. उन्हें अपने प्रिय खेल के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.

बॉब सिम्पसन का क्रिकेट करियर
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 1957 से 1978 के बीच 62 टेस्ट मैच खेले. सिम्पसन ने 1957 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 46.81 की औसत से 4,869 रन बनाए. उनके करियर में 10 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने गेंदबाजी में 71 विकेट भी लिए और उस समय के सर्वश्रेष्ठ स्लिप फिल्डरों में से एक माने जाते थे. सिम्पसन ने 16 साल की उम्र में न्यू साउथ वेल्स के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया, जहां उन्होंने बैट से 21,029 रन और लेग-ब्रेक गेंदबाजी से 349 विकेट लिए.

संन्यास के बाद की वापसी
बॉब सिम्पसन ने 50 टेस्ट मैच खेलने के बाद 1968 में संन्यास ले लिया था. हालांकि, 1977 में टेस्ट कप्तान के रूप में टीम में वापस लौटे. उन्होंने अपने करियर में दस शतक बनाए, और ये सभी शतक उन्होंने टीम की कप्तानी करते हुए बनाए, जिनमें 1964 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 311 रनों की उल्लेखनीय पारी भी शामिल है.

ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल सलामी जोड़ी
सिम्पसन ने बिल लॉरी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल सलामी जोड़ी भी बनाई, और दोनों ने 1965 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 382 रनों की साझेदारी की. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी कायम है.

बॉब सिम्पसन का कोच और चयनकर्ता के रूप में प्रदर्शन
अपने खेल के दिनों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद, 1986 में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड में शामिल किया, क्योंकि टीम दो साल से भी ज्यादा समय से एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी और मुश्किल दौर से गुजर रही थी. उन्होंने खिलाड़ियों के एक समूह में अनुशासन और कड़ी मेहनत की संस्कृति का संचार किया, जिसमें डेविड बून, डीन जोन्स, स्टीव वॉ, क्रेग मैकडरमॉट और मर्व ह्यूजेस जैसे खिलाड़ी शामिल थे.

1987 में उन्हें लॉरी सॉले की अध्यक्षता वाले चयन पैनल में शामिल किया गया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की स्वर्णिम पीढ़ी के उदय की शुरुआत का नेतृत्व किया. मार्क टेलर, इयान हीली, मार्क वॉ, शेन वार्न, जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, डेमियन मार्टिन, ग्लेन मैक्ग्रा और रिकी पोंटिंग उनके कार्यकाल के दौरान चुने गए खिलाड़ियों में शामिल हैं.

बॉब सिम्पसन की कोचिंग और चयनकर्ता के रूप में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. जिसका नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में विश्व कप विजेता, 1989 में एशेज श्रृंखला जीती, और 1995 में फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी दोबारा प्राप्त की, जिससे ऑस्ट्रेलिया विश्व क्रिकेट की शीर्ष टीमों में से एक बन गई.

