ETV Bharat / sports

पंजाब में बाढ़ का कहर: मनप्रीत सिंह ने एशिया कप जीत पंजाब के लोगों को किया समर्पित

Hockey Asia Cup 2025: भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

मनप्रीत सिंह
मनप्रीत सिंह (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read

राजगीर: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने टीम की एशिया कप 2025 की जीत को पंजाब के लोगों को समर्पित किया, क्योंकि राज्य बाढ़ संकट से बुरी तरह प्रभावित है. 3 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर विस्थापित हुए हैं, और सभी 23 बाढ़ प्रभावित जिलों के 2,050 गांवों के 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है. बाढ़ के कारण अब तक 48 लोगों की जान भी जा चुकी है.

ये जीत पंजाब के लोगों को समर्पित
भारत ने रविवार (7 सितंबर) को राजगीर में हुए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार एशियाई टूर्नामेंट का खिताब जीता. इस शानदार जीत के बाद पूर्व भारतीय कप्तान मनप्रीत ने कहा, 'मैं इस जीत को पंजाब के लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, जो अकल्पनीय शक्ति और लचीलेपन के साथ विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहे हैं. यह जीत हर उस पीड़ित के लिए है जो अपना जीवन फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और उन निस्वार्थ स्वयंसेवकों के लिए भी है जो जरूरतमंदों को बचाने, उनकी मदद करने और उनके पुनर्वास के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. आपका जज्बा ही हमारी सच्ची प्रेरणा है और यह जीत पंजाब के साहस को श्रद्धांजलि है.'

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनदीप सिंह ने कहा कि हम पंजाब की बाढ़ के बारे में बात करते रहते हैं, हमें दुख है, लेकिन जब हम वापस जाएंगे, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, वे हमारे लोग हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है. इसके अलावा, सिंह ने पंजाब के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की, मुझे उम्मीद है कि हम उनकी मदद करेंगे.

हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई
इस जीत ने न केवल भारतीय पुरुष टीम को एशिया में शीर्ष पर पहुंचाया, बल्कि अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई भी कर लिया है. यह भारत की चौथी एशिया कप जीत है, इससे पहले 2003, 2007 और 2017 में भारत ने ये खिताब अपने नाम किया था. जबकि दक्षिण कोरिया 1994, 1999, 2009, 2013 और 2022 में जीते गए पांच खिताबों के साथ प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम बनी हुई है.

टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन
भारत ने टूर्नामेंट में अपना अपराजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा, जिसमें पांच जीत और एक ड्रॉ शामिल है. हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने लगातार तीन जीत के साथ पूल चरण में अपना दबदबा बनाए रखा. सुपर 4 में, उन्होंने मलेशिया (4-1) और चीन (7-0) पर शानदार जीत के साथ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला और फिर फाइनल में उसी प्रतिद्वंद्वी और गत विजेता को हराया.

ये भी पढ़ें

भारतीय हॉकी टीम और सपोर्टिंग स्टाफ को सीएम नीतीश ने की इनाम देने की घोषणा

एशिया कप हॉकी में तीसरे स्थान की जंग में मलेशिया से हारा चीन, जापान ने भी दी बांग्लादेश को पटखनी, देखें पॉइंट टेबल

For All Latest Updates

TAGGED:

HOCKEY ASIA CUP 2025MANPREET SINGH ON PUNJAB FLOODपंजाब में बाढ़ का कहरFLOOD IN PUNJAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.