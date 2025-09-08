पंजाब में बाढ़ का कहर: मनप्रीत सिंह ने एशिया कप जीत पंजाब के लोगों को किया समर्पित
Published : September 8, 2025 at 3:06 PM IST
राजगीर: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने टीम की एशिया कप 2025 की जीत को पंजाब के लोगों को समर्पित किया, क्योंकि राज्य बाढ़ संकट से बुरी तरह प्रभावित है. 3 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर विस्थापित हुए हैं, और सभी 23 बाढ़ प्रभावित जिलों के 2,050 गांवों के 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है. बाढ़ के कारण अब तक 48 लोगों की जान भी जा चुकी है.
ये जीत पंजाब के लोगों को समर्पित
भारत ने रविवार (7 सितंबर) को राजगीर में हुए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार एशियाई टूर्नामेंट का खिताब जीता. इस शानदार जीत के बाद पूर्व भारतीय कप्तान मनप्रीत ने कहा, 'मैं इस जीत को पंजाब के लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, जो अकल्पनीय शक्ति और लचीलेपन के साथ विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहे हैं. यह जीत हर उस पीड़ित के लिए है जो अपना जीवन फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और उन निस्वार्थ स्वयंसेवकों के लिए भी है जो जरूरतमंदों को बचाने, उनकी मदद करने और उनके पुनर्वास के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. आपका जज्बा ही हमारी सच्ची प्रेरणा है और यह जीत पंजाब के साहस को श्रद्धांजलि है.'
When volunteers went to deliver relief materials, the flood-affected family despite having lost almost everything prepared tea and served it to the volunteers in return. That’s the spirit of Panjab. Rab de bande. #Punjab #PunjabFloods pic.twitter.com/EVdCuHlKuP— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 3, 2025
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनदीप सिंह ने कहा कि हम पंजाब की बाढ़ के बारे में बात करते रहते हैं, हमें दुख है, लेकिन जब हम वापस जाएंगे, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, वे हमारे लोग हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है. इसके अलावा, सिंह ने पंजाब के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की, मुझे उम्मीद है कि हम उनकी मदद करेंगे.
Unforgettable night in Rajgir! 🙌— Manpreet Singh (@manpreetpawar07) September 8, 2025
Grateful to the crowd whose energy pushed us till the end
I dedicate this Asia Cup victory to the flood victims in Punjab & all the volunteers who are working hard to help flood victims to rehabilitate — your strength inspires us every day 🇮🇳 pic.twitter.com/VIFPEeOy3d
हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई
इस जीत ने न केवल भारतीय पुरुष टीम को एशिया में शीर्ष पर पहुंचाया, बल्कि अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई भी कर लिया है. यह भारत की चौथी एशिया कप जीत है, इससे पहले 2003, 2007 और 2017 में भारत ने ये खिताब अपने नाम किया था. जबकि दक्षिण कोरिया 1994, 1999, 2009, 2013 और 2022 में जीते गए पांच खिताबों के साथ प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम बनी हुई है.
Son of Punjab talks about his motherland after the Victory 👇— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) September 7, 2025
Indian Hockey Team Captain Harmandeep Singh says we keep talking about #PunjabFloods, we are sad but when we will go back, we will stand with them, they are our people as they always supported us. Further, Singh… https://t.co/giNYD3FJPE pic.twitter.com/lFGYnEtxZ8
टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन
भारत ने टूर्नामेंट में अपना अपराजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा, जिसमें पांच जीत और एक ड्रॉ शामिल है. हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने लगातार तीन जीत के साथ पूल चरण में अपना दबदबा बनाए रखा. सुपर 4 में, उन्होंने मलेशिया (4-1) और चीन (7-0) पर शानदार जीत के साथ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला और फिर फाइनल में उसी प्रतिद्वंद्वी और गत विजेता को हराया.