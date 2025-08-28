ETV Bharat / sports

मछली बेचने से घर चालता है और फ्री में कोचिंग देने से सपना पूरा होता है, स्वप्नेश्वर दास की कहानी आपका दिल जीत लेगी - ATHLETES IN ODISHA

जीवन बदल देने वाली दुर्घटना के बाद भी स्वप्नेश्वर दास ने अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया.

स्वप्नेश्वर दास की कहानी आपका दिल जीत लेगी
स्वप्नेश्वर दास की कहानी आपका दिल जीत लेगी (Etv Bharat)
Published : August 28, 2025 at 6:54 PM IST

कटक: कभी राष्ट्रीय स्तर के एथलीट रहे स्वप्नेश्वर दास का दौड़कर देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य एक दुर्घटना में टूट गया، लेकिन उनके सपने कभी नहीं टूटे. उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और युवा प्रतिभाओं को एथलेटिक्स में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया. वह हर दिन मछली बेचकर जिंदगी का गुजारा करते हैं और शाम में सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं.

स्वप्नेश्वर एक उभरती हुई प्रतिभा थे
35 की उम्र के आसपास, कटक के नुआबाजार इलाके के स्वप्नेश्वर एक उभरती हुई प्रतिभा थे. एक धावक के रूप में उनका सफर आशाजनक लग रहा था. स्कूल के दिनों से ही, वह 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ में जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे थे.

2009 में उन्होंने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया, जब संबलपुर के बीजू पटनायक स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 800 मीटर स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीता. इससे राष्ट्रीय ट्रायल में भाग लेने का उनका रास्ता साफ हो गया. लेकिन भाग्य ने उनके साथ एक क्रूर मोड़ लिया. वह अपने घर की छत से गिर गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई.

स्वप्नेश्वर दास
स्वप्नेश्वर दास (Etv Bharat)

जब सभी को लगा कि अब उनके खेल के शौक का हमेशा के लिए अंत हो गया है, तब स्वप्नेश्वर फिर से खड़े हुए. जब डॉक्टर निराश हुए और उनके परिवार को बताया कि उनके लिए चलना भी संभव नहीं हो सकता, तब स्वप्नेश्वर ने हिम्मत करके दो-तीन कदम उठाए. लेकिन यह जल्दी नहीं हुआ, उन्हें सीधे खड़े होने में छह महीने से ज्यादा लग गए.

मैं फिर कभी दौड़ नहीं सका
स्वप्नेश्वर कहते हैं, 'मेरा शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन मैं फिर कभी दौड़ नहीं सका, हालांकि एक साल में मैं सामान्य रूप से चलने लगा था. लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा दौड़ना खत्म हो गया.'

स्वप्नेश्वर दास ने कोचिंग का फैसला किया
स्वप्नेश्वर दास यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा, खेल के ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए लगाने का फैसला किया. 2015 में, उन्होंने रैवेनशॉ यूनिवर्सिटी ग्राउंड और बाद में अपने घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर बक्सी बाजार स्थित इंडोर स्टेडियम में युवा एथलीटों को कोचिंग देना शुरू किया.

मछली बेचने से घर चालता है
मछली बेचने से घर चालता है (Etv Bharat)

एथलीट से कोच बने स्वप्नेश्वर बताते हैं, 'यह रोजाना लगभग 30 किलोमीटर का सफर है. जिन दिनों मैं मछली नहीं बेचता, मैं सुबह जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाता हूं, लेकिन बाकी दिनों में, मैं केवल शाम को ही ट्रेनिंग करता हूं.'

दोस्त के नक्शेकदम पर चले
अपना खर्च उठाने में असमर्थ और परिवार से कमाई न कर पाने के तानों के कारण, स्वप्नेश्वर अपने दोस्त के नक्शेकदम पर चले. 'मेरा एक दोस्त मछली बेचकर गुजारा करता था. इसलिए मुझे यह काम आसान लगा और मैंने स्थानीय बाजार में मछली बेचना शुरू कर दिया. मेरे परिवार ने मुझे युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देने से मना किया, लेकिन तब तक मैंने कोई शुल्क न लेने का फैसला कर लिया था. मछली बेचने के बाद, जो कमाई हुई उससे मेरा ईंधन का खर्चा पूरा हो गया और मैं अपने परिवार की मदद भी कर पाया. सपनों की कोई कीमत नहीं होती, वह मुस्कुराते हुए तुरंत कहते हैं.

यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है.
आज, 20 से ज्यादा युवा एथलीट उनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं, और कुछ ने जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं. वह कहते हैं, 'सिर्फ खेल ही नहीं, मेरे द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी आज पुलिस और भारतीय सेना में भी कार्यरत हैं. यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है.'

फ्री में कोचिंग देने से सपना पूरा होता है
फ्री में कोचिंग देने से सपना पूरा होता है (Etv Bharat)

उनके छात्र, सौम्य रंजन साहू स्वप्नेश्वर को उन्हें प्रशिक्षण देने का श्रेय देते हैं. सौम्या कृतज्ञतापूर्वक कहती हैं, 'पहले मैं अकेले अभ्यास करती थी. मेरी नजर पदकों पर थी, लेकिन 2019 से स्वप्नेश्वर सर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने के बाद ही जीतना संभव हो पाया. तब से मैंने 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर दौड़ और लंबी कूद में भी पदक जीतना शुरू कर दिया है. मेरे जैसे कई लोग सर द्वारा दी गई आर्थिक मदद की सराहना करते हैं, जब हम स्पाइक्स या प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते थे.'

स्वप्नेश्वर को अपने छात्रों पर गर्व है. उनका कहना है "मैं खेलने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाया. अब यह मायने नहीं रखता. मैं खुश हूं, बल्कि बहुत खुश हूं कि मेरे द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के लिए खेल रहे हैं. मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता था,'

स्वप्नेश्वर को बस एक ही बात परेशान करती है
वह है राज्य के खिलाड़ियों, खासकर कटक के खिलाड़ियों के लिए उचित स्टेडियम, उपकरण और शायद खेल अधिकारियों से कुछ मदद की कमी. स्वप्नेश्वर ने कहा, 'सही बुनियादी ढांचे के साथ, कई और खेल प्रतिभाएं सामने आएंगी जो रिकॉर्ड बना सकती हैं.' उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि बुनियादी ढांचा खिलाड़ियों के रास्ते में बाधा न बने. इसके अलावा स्वप्नेश्वर के जीवन बदल देने वाली इस दुर्घटना ये सबक भी देती है कि जब खेल का बड़ा दायरा आप का इंतजार कर रहा हो, तो फिर व्यक्तिगत लक्ष्य ही सब कुछ नहीं होते.

