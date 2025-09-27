रांची में 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, पहले दिन के इवेंट का यहां देखें रिजल्ट
रांची में 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ. देश भर से 756 एथलीट भाग ले रहे हैं.
Published : September 27, 2025 at 8:46 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 8:52 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल एवं एथलेटिक्स स्टेडियम में आज 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ. 27 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर के 756 एथलीट भाग ले रहे हैं. चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों और महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ के साथ-साथ महिलाओं की ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट के फाइनल मुकाबले हुए.
मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में ऑल इंडिया पुलिस के प्रिंस कुमार ने 14:06:57 मिनट के समय के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया. एसएससीबी के सुनील डावर 14:14:88 मिनट के समय के साथ दूसरे और रेलवे स्पोर्ट्स के अभिषेक शेखर 14:19:16 मिनट के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे. झारखंड के दीपक ठाकुर 14:47:09 मिनट के समय के साथ इस इवेंट में 12वें स्थान पर रहे.
महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की सीमा 16:01:27 मिनट के समय के साथ प्रथम स्थान पर रहीं. हरियाणा की संजना सिंह 16:03:23 मिनट के समय के साथ दूसरे और गुजरात की काजल कांवाडे 16:21:88 मिनट के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
जापान में होने वाले एशियाई गेम्स के लिए होगा खिलाड़ियों का सेलेक्शन
64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की आयोजन समिति के प्लानिंग कमेटी अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने आज के आयोजनों की जानकारी देते हुए कहा कि यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां 100 मीटर दौड़ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों का चयन अगले साल जापान में होने वाले एशियाई गेम्स के लिए किया जाएगा. मधुकांत पाठक ने कहा कि यह इस साल का सबसे बड़ा खेल इवेंट है. उन्होंने कहा कि हालांकि आज बारिश के कारण कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन सभी इवेंट्स सुचारू रूप से हो रहे हैं.
साउथ एशियन फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी होगा आयोजन
64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलीटों के प्रदर्शन को परखने के लिए चीफ कोच राधाकृष्ण नायर भी रांची पहुंच चुके हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है. आने वाले दिनों में इसी ट्रैक पर साउथ एशियन फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी है, यह उसका भी रिहर्सल है. उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहां 100 मीटर रेस में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीट अगले साल जापान में होने वाले एशियाई गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे.
64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन के फाइनल रिजल्ट:
- 5000 मीटर दौड़ पुरुष
- स्वर्ण पदक - प्रिंस कुमार - आल इंडिया पुलिस - 14:06.57
- रजत पदक - सुनील डावर - एस एस सी बी - 14:14.88
- कांस्य पदक - अभिषेक - रेलवे स्पोर्ट्स- 14:19.16
- 5000 मीटर दौड़ महिला
- स्वर्ण पदक - सीमा -हिमाचल- 16:01.27
- रजत पदक - संजना सिंह - हरियाणा - 16:03.23
- कांस्य पदक - काजल कनवाड़ी- गुजरात- 16:21.88
- डिस्कस थ्रो महिला
- स्वर्ण पदक - सीमा - हरियाणा - 55.26 मीटर
- रजत पदक - निधि- रेलवे स्पोर्ट्स- 53.71 मीटर
- कांस्य पदक - सनया यादव- हरियाणा- 52.05 मीटर
- ट्रिपल जंप महिला
- स्वर्ण पदक - भैरवी रॉय- रेलवे स्पोर्ट्स- 13.10 मीटर
- रजत पदक - पूर्वा हितेश सावंत- महाराष्ट्र- 13.05 मीटर
- कांस्य पदक - निमिषा दायमा- मध्यप्रदेश- 12.96 मीटर
- पोल वोल्ट पुरुष
- स्वर्ण पदक - एम गौतम- रेलवे स्पोर्ट्स- 5.10 मीटर
- रजत पदक - रामवीर- एस एस सी बी- 5.10 मीटर
- कांस्य पदक - शिवा एस- एस एस सी बी- 5.10 मीटर
विजेताओं को अनिल पाल्टा (आईपीएस), डीजी, रेल, झारखंड, शेखर जमुआर (आईएएस), खेल निदेशक, खेल निदेशालय, झारखंड, राधा कृष्ण नायर, मुख्य कोच, भारतीय एथलेटिक्स टीम, बीएन झा, चीफ मैनेजर (सेवानिवृत्त एसबीआई), और नीलमोहन यादव, चीफ मैनेजर (सेवानिवृत्त एसबीआई) द्वारा पुरस्कृत किया गया.
इस अवसर पर, मधुकांत पाठक, चेयरमैन, फाइनेंस कमेटी, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सह अध्यक्ष, झारखंड ओलंपिक संघ, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सीडी सिंह, सचिव एसके पांडे, प्रभाकर वर्मा, सिकंदर महतो, रणवीर सिंह, अजय नायक, बंधन टोप्पो के अलावा कई जिलों के डीएसओ के साथ अन्य लोगों का अहम योगदान रहा.
