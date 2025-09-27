ETV Bharat / sports

रांची में 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, पहले दिन के इवेंट का यहां देखें रिजल्ट

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल एवं एथलेटिक्स स्टेडियम में आज 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ. 27 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर के 756 एथलीट भाग ले रहे हैं. चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों और महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ के साथ-साथ महिलाओं की ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट के फाइनल मुकाबले हुए.

मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में ऑल इंडिया पुलिस के प्रिंस कुमार ने 14:06:57 मिनट के समय के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया. एसएससीबी के सुनील डावर 14:14:88 मिनट के समय के साथ दूसरे और रेलवे स्पोर्ट्स के अभिषेक शेखर 14:19:16 मिनट के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे. झारखंड के दीपक ठाकुर 14:47:09 मिनट के समय के साथ इस इवेंट में 12वें स्थान पर रहे.

64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज (ईटीवी भारत)

महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की सीमा 16:01:27 मिनट के समय के साथ प्रथम स्थान पर रहीं. हरियाणा की संजना सिंह 16:03:23 मिनट के समय के साथ दूसरे और गुजरात की काजल कांवाडे 16:21:88 मिनट के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

जापान में होने वाले एशियाई गेम्स के लिए होगा खिलाड़ियों का सेलेक्शन

64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की आयोजन समिति के प्लानिंग कमेटी अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने आज के आयोजनों की जानकारी देते हुए कहा कि यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां 100 मीटर दौड़ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों का चयन अगले साल जापान में होने वाले एशियाई गेम्स के लिए किया जाएगा. मधुकांत पाठक ने कहा कि यह इस साल का सबसे बड़ा खेल इवेंट है. उन्होंने कहा कि हालांकि आज बारिश के कारण कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन सभी इवेंट्स सुचारू रूप से हो रहे हैं.

साउथ एशियन फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी होगा आयोजन