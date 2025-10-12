ETV Bharat / sports

दिल्ली में आज खेला जाएगा वर्ल्ड लेवल आर्चरी प्रीमियर लीग कप का फाइनल मुकाबला, ट्रॉफी देख झूम उठे दर्शक

इस खास मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ट्रॉफी का अनावरण किया.

आर्चरी प्रीमियर लीग कप 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार शाम 7:30 बजे दुनिया की नज़रें उस मैदान पर टिकी होंगी जहां खेला जाएगा वर्ल्ड लेवल आर्चरी प्रीमियर लीग कप का फाइनल मुकाबला. फाइनल से ठीक पहले शनिवार हुए सेमीफाइनल ने पूरे खेलप्रेमियों में रोमांच का माहौल बना दिया. इस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा रही ट्रॉफी की, जिसे पहली बार सार्वजनिक रूप से खोला गया. जैसे ही ‘गोल्डन ट्रॉफी’ की झलक दर्शकों को मिली, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत में पहली बार तीरंदाजी को एक प्रीमियर लीग के रूप में आयोजित किया गया है. जब यह प्रस्ताव मेरे पास आया, तब मैंने सोचा यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आज सेमीफाइनल देखकर मुझे गर्व हुआ कि हमारे देश के खिलाड़ी अब किसी भी मंच पर पीछे नहीं हैं. यह यूथ के लिए नया अध्याय है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है — ‘खेलो इंडिया से लेकर ओलंपिक इंडिया तक’

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी आर्चर्स की एकाग्रता और दृढ़ता की प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह खिलाड़ी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, यह बताता है कि भारत अब तीरंदाजी के क्षेत्र में भी विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने जा रहा है।”

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ट्रॉफी का अनावरण किया (ETV BHARAT)
आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि, आर्चरी एक बेहद रोमांचक और अनुशासन से भरा खेल है. शनिवार को वर्ल्ड लेवल आर्चरी प्रीमियर लीग की ट्रॉफी को केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल द्वारा रिवील किया गया, जिससे खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. अब सबकी नज़रें 12 अक्टूबर के फाइनल पर टिकी हैं, जहां मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी और विजेता टीम को यह ‘गोल्डन ट्रॉफी’ समर्पित करेंगी।
रविवार को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला
रविवार को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला (ETV BHARAT)
ये भी पढ़ें- दिल्ली में पहली बार हो रही विश्वस्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, 12 देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

ये भी पढ़ें- विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप: भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक और मिक्स्ड टीम ने रजत पदक जीता

