दिल्ली में आज खेला जाएगा वर्ल्ड लेवल आर्चरी प्रीमियर लीग कप का फाइनल मुकाबला, ट्रॉफी देख झूम उठे दर्शक

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार शाम 7:30 बजे दुनिया की नज़रें उस मैदान पर टिकी होंगी जहां खेला जाएगा वर्ल्ड लेवल आर्चरी प्रीमियर लीग कप का फाइनल मुकाबला. फाइनल से ठीक पहले शनिवार हुए सेमीफाइनल ने पूरे खेलप्रेमियों में रोमांच का माहौल बना दिया. इस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा रही ट्रॉफी की, जिसे पहली बार सार्वजनिक रूप से खोला गया. जैसे ही ‘गोल्डन ट्रॉफी’ की झलक दर्शकों को मिली, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.



केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत में पहली बार तीरंदाजी को एक प्रीमियर लीग के रूप में आयोजित किया गया है. जब यह प्रस्ताव मेरे पास आया, तब मैंने सोचा यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आज सेमीफाइनल देखकर मुझे गर्व हुआ कि हमारे देश के खिलाड़ी अब किसी भी मंच पर पीछे नहीं हैं. यह यूथ के लिए नया अध्याय है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है — ‘खेलो इंडिया से लेकर ओलंपिक इंडिया तक’

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी आर्चर्स की एकाग्रता और दृढ़ता की प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह खिलाड़ी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, यह बताता है कि भारत अब तीरंदाजी के क्षेत्र में भी विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने जा रहा है।”