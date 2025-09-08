ETV Bharat / sports

दिव्या देशमुख ने दिलचस्प मुकाबले में अमीन बासेम को हराया, डी गुकेश और अर्जुन एरिगैसी ने खेला ड्रॉ

दिव्या देशमुख ने फिडे ग्रैंड स्विस के चौथे राउंड में चौंकाने वाला परिणाम हासिल किया जबकि गुकेश और अर्जुन ने ड्रॉ खेला.

Divya Deshmukh
दिव्या देशमुख (PTI)
नई दिल्ली: फिडे ग्रैंड स्विस का चौथा राउंड भारतीय नजरिए से दिलचस्प रहा क्योंकि दिव्या देशमुख ने एक शानदार उलटफेर किया जबकि मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने चौथे राउंड के मुकाबलों में अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ ड्रॉ खेला. दिव्या ने मिस्र के ग्रैंडमास्टर अमीन बासेम को हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की.

दिव्या देशमुख ने एक मिस्र के ग्रैंडमास्टर को हराया

दिव्या बासेम को हराने में सफल रहीं, जो फिडे रेटिंग में भारतीय खिलाड़ी से 666 स्थान ऊपर हैं. दिव्या ने काले मोहरों से अपनी प्रतिद्वंद्वी को एक ऐसे मुकाबले में मात दी जिसमें लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिले. शुरुआती चालों के बाद भारतीय खिलाड़ी मुश्किल स्थिति में आ गईं लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा. आखिरकार, उन्होंने सफेद मोहरों को शह और मात देने के लिए एक रणनीतिक संयोजन बनाया और 48 चालों में खेल को अपने नाम कर प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की.

गुकेश और अर्जुन ने ड्रॉ के बाद हाथ मिलाया

फिडे क्लासिकल रेटिंग में पांचवें स्थान पर रहे अर्जुन एरिगैसी और छठे स्थान पर रहे डी. गुकेश के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला दोनों के अंक बांटने के साथ समाप्त हुआ. अर्जुन काले मोहरों से खेल रहे थे और मैच कैटलन ओपनिंग से शुरू हुआ. दसवीं चाल में प्यादों की अदला-बदली हुई और 14वीं चाल तक दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक बिशप और एक घोड़ा गंवा दिया. 21वीं चाल तक दोनों पक्षों के घोड़े बोर्ड से बाहर हो गए.

इसके बाद दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने रानी की अदला-बदली का विकल्प चुना, जिससे बोर्ड पर उनके प्यादों के साथ एक-एक घोड़ा रह गया. मैच के गतिरोध की स्थिति में पहुंचने पर अंततः भारतीय खिलाड़ी ने हाथ मिलाया.

ओपन वर्ग में मघसूदलू शीर्ष पर, वैशाली संयुक्त रूप से शीर्ष पर

ईरानी ग्रैंडमास्टर परम मघसूदलू संभावित 4 में से 3.5 अंक लेकर ओपन वर्ग में शीर्ष पर हैं. गुकेश, अर्जुन और प्राग नौ अन्य प्रतियोगियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वैशाली, वैगनर के खिलाफ 31 चालों में ड्रॉ खेलने के बाद महिला वर्ग में रूसी ग्रैंडमास्टर कैटरीना लागनो के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. प्रतियोगिता में भाग ले रही एक अन्य भारतीय ग्रैंडमास्टर हरिका द्रोणावल्ली टूर्नामेंट में लगातार चार ड्रॉ खेलने के बाद संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं.

ये खबर भी पढ़ें : दिव्या देशमुख का नागपुर में हुआ जोरदार स्वागत, 19 साल की उम्र में चेस वर्ल्ड कप जीतकर रचा था इतिहास

