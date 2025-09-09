ETV Bharat / sports

फिडे ग्रैंड स्विस: 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराकर रचा इतिहास

FIDE Grand Swiss 2025: अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा ने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में डी गुकेश को हराकर एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है.

16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराकर रचा इतिहास
16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराकर रचा इतिहास (Photo courtesy FIDE)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फिडे ग्रैंड स्विस के पांचवें राउंड में भारत को दोहरा झटका तब लगा जब सोमवार (9 अगस्त) को 2 भारतीय खिलाड़ियों को करारी हार का सामना करना पड़ा. वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को भारतीय मूल के अमेरिकी ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा को जर्मनी के मैथियास ब्लूबाम ने चौंका दिया. इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी ने स्विस खिलाड़ी निकिता विटियुगोव को हराकर शानदार जीत हासिल की.

16 वर्षीय मिश्रा ने गुकेश को हराया
16 वर्षीय अमेरिकी ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र के वर्ल्ड शतरंज चैंपियन डी गुकेश को 61 चालों में हराया. जिसके साथ मिश्रा 16 साल की उम्र में क्लासिकल शतरंज के खेल में किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. इसके साथ उन्होंने अमेरिका के ग्रैंडमास्टर गाटा काम्स्की द्वारा बनाए गए 33 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब उन्होंने 17 साल की उम्र में डॉर्टमुंड में तत्कालीन विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था.

मघसूदलू तालिका में शीर्ष पर
ईरानी खिलाड़ी मघसूदलू संभावित 5 में से 4.5 अंक हासिल करके तालिका में शीर्ष पर हैं. जबकि अर्जुन, ब्लूबाम और मिश्रा चार-चार अंकों के साथ उनके पीछे हैं. नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव भी इस दौड़ में शामिल होने की दौड़ में हैं और उनके पास अभी भी खिताब जीतने का मौका है.

महिला वर्ग में आर वैशाली शीर्ष पर
भारत की आर वैशाली ने रूस की कैटरीना लागनो के खिलाफ ड्रॉ के बाद संयुक्त बढ़त बनाए रखी. जर्मनी की दिनारा वैगनर और अजरबैजान की उल्विया फतालियेवा चार-चार अंक अर्जित करते हुए संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त कर रही हैं.

फिडे ग्रैंड स्विस पुरस्कार राशि
इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 625,000 अमेरिकी डॉलर है. जो लगभग 5 करोड़ भारतीय रुपये बनता हैं. जबकि महिला वर्ग में 230,000 अमेरिकी डॉलर है जो लगभग 2 करोड़ भारतीय रुपये बनता है. इसके अलावा, प्रत्येक वर्ग में शीर्ष दो खिलाड़ी अगले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

D GUKESH IN FIDE GRAND SWISSABHIMANYU MISHRA RECORDफिडे ग्रैंड स्विस 2025वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेशFIDE GRAND SWISS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.