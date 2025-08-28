हैदराबाद: शतरंज विश्व कप 2025 भारत में खेला जाएगा. जिसकी मेजबानी गोवा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच करेगा. 2002 के बाद पहली बार भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा. पिछली बार जब भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, तो विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था, जबकि उज्बेकिस्तान के रुस्तम कासिमदजानोव उपविजेता रहे थे. उस समय इस टूर्नामेंट की मेजबानी 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक हैदराबाद ने की थी. टूर्नामेंट को रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित किया गया था.
शतरंज विश्व कप 2025 की पुरस्कार राशि
इस वर्ल्ड कप में 2,000,000 अमेरिकी डॉलर (17.5 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि दी जाएगी. इसके अलावा 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन खिलाड़ी सीधा क्वालीफाई कर जाएंगे.
हारने वाले भी मिलेंगे लाखों रुपये
टूर्नमेंट के चैंपियन को 1,20,000 अमेरिकी डॉलर (10.5 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जबकि उपविजेता को 85,000 अमेरिकी डॉलर (74.5 लाख रुपये) मिलेंगे. तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 60,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 52 लाख रुपये) और 50,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 43 लाख रुपये) का इनाम मिलेगा. छठे राउंड से बाहर होने वाले खिलाड़ियों को 35,000 अमेरिकी डॉलर (30 लाख रुपये) मिलेंगे, जबकि पांचवें राउंड में बाहर होने वाले खिलाड़ियों को 25,000 अमेरिकी डॉलर (21 लाख रुपये) मिलेंगे.
♟ FIDE World Cup 2025 to be hosted in 🇮🇳 India!— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 21, 2025
The prestigious FIDE World Cup is coming to India this year! Scheduled for October 30 to November 27, 2025, the tournament will feature the world’s best players battling for the coveted title and qualification spots in the 2026… pic.twitter.com/BWnpPGdfZX
शतरंज विश्व कप 2025 का फॉर्मेट
टूर्नामेंट में कुल 206 खिलाड़ी भाग लेंगे. कुल आठ राउंड खेले जाएंगे, हर राउंड नॉकआउट होगा, जो इस टूर्नामेंट को अनोखा बनाता है और दर्शकों को कुछ रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. टॉप के 50 खिलाड़ी सीधा दूसरे राउंड से खेलना शुरू करेंगे. मैचों में दो क्लासिकल गेम शामिल होंगे, और अगर क्लासिकल फॉर्मेट बराबरी पर छूटता है तो एक रैपिड और ब्लिट्ज प्लेऑफ होगा.
भारत में चेस का बढ़ता क्रेज
पिछले साल डी गुकेश के चेस विश्व चैंपियन बनने के साथ, भारत हाल के दिनों में शतरंज में एक उभरता हुआ देश रहा है. भारतीय टीम शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों वर्गों में विजयी रही. इसके अलावा, दिव्या देशमुख ने इस साल महिला विश्व कप जीता.
FIDE के अध्यक्ष अर्काडी ड्वोर्कोविच ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'भारत उत्कृष्ट खिलाड़ियों और उत्साही प्रशंसकों के साथ सबसे मजबूत शतरंज देशों में से एक बन गया है. इस साल की शुरुआत में जॉर्जिया में आयोजित FIDE महिला विश्व कप की सफलता के बाद, हमें FIDE विश्व कप को गोवा में लाने पर गर्व है.'
अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने कहा कि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करना भारतीय शतरंज के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा, 'यह भारतीय शतरंज के लिए गर्व का क्षण है और हम एक ऐसा आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे प्रशंसकों के जुनून और हमारे महासंघ की व्यावसायिकता, दोनों को दर्शाता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'यह विश्व कप न केवल देश भर के लाखों लोगों को प्रेरित करेगा, बल्कि शतरंज के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते कद को भी प्रदर्शित करेगा. हम भारत को गोवा में 2025 विश्व कप की मेजबानी का सम्मान देने के लिए फिडे के बहुत आभारी हैं.'