ETV Bharat / sports

इन 5 बल्लेबाजों ने एशिया कप टी20 में लगाया सबसे तेज अर्धशतक, लिस्ट में 2 भारतीय बैटर भी मौजूद

Fastest Fifty in T20 Asia Cup: आज हम आपको एशिया कप टी20 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.

Fastest Fifty in T20 Asia Cup History
सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ शॉट लगाते हुए (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : इन दिनों एशिया कप 2025 टूर्नामेंट क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. ऐसे में बल्लेबाज रनों का अंबार लगा रहे हैं और मैदान पर छक्के-चौकों की बरसात कर रहे हैं. टूर्नामेंट में सभी बल्लेबाज अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर लंबी पारी खेल रहे हैं. तो आज हम आपको तेज-तर्रार पारी खेलकर एशिया कप टी20 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

1 - अजमतुल्ला उमरजई : एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई हैं. उन्होंने 9 सितंबर 2025 को हांगकांग के खिालफ 20 बॉल में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 50 रन पूरे किए थे और एशिया कप टी20 इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम किया था.

Fastest Fifty in T20 Asia Cup History
एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक (ANI)

2 - मोहम्मद नबी : अफगानिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बने हुए हैं. उन्होंने 18 सितंबर 2025 को श्रीलंका के खिलाफ 20 बॉल में 3 चौके और 5 छक्कों के साथ 50 रन पूरे कर अर्धशतक लगाया था.

Fastest Fifty in T20 Asia Cup History
एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक (AP)

3 - सूर्यकुमार यादव : एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं. सूर्या ने 31 अगस्त 2022 को हांगकांग के खिलाफ 22 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया था.

Fastest Fifty in T20 Asia Cup History
एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक (ANI)

4 - रहमानुल्लाह गुरबाज : अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज भी एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. गुरबाज ने 3 सितंबर 2022 को श्रीलंका के खिलाफ 22 बॉल में 3 चौके और 4 छक्कों की सहायता से अपना अर्धशतक पूरा किया था.

Fastest Fifty in T20 Asia Cup History
एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक (ANI)

5 - अभिषेक शर्मा : एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में अगला नाम अभिषेक शर्मा का है, जो लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं. अभिषेक ने 21 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ 24 बॉल में 4 चौके और 5 छक्कों के साथ 50 रन पूरे कर अर्धशतक ठोका था.

Fastest Fifty in T20 Asia Cup History
एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक (IANS)
ये खबर भी पढ़ें : कुलदीप यादव बने एशिया के बादशाह, कुंबले और भज्जी के क्लब में मारी धमाकेदार एंट्री

For All Latest Updates

TAGGED:

FASTEST FIFTY IN ASIA CUP T20FASTEST 50 IN T20 ASIA CUP HISTORYFASTEST HALF CENTURY IN ASIA CUPSURYAKUMAR YADAVFASTEST FIFTY IN ASIA CUP T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.