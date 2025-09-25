इन 5 बल्लेबाजों ने एशिया कप टी20 में लगाया सबसे तेज अर्धशतक, लिस्ट में 2 भारतीय बैटर भी मौजूद
Fastest Fifty in T20 Asia Cup: आज हम आपको एशिया कप टी20 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.
Published : September 25, 2025 at 3:53 PM IST
हैदराबाद : इन दिनों एशिया कप 2025 टूर्नामेंट क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. ऐसे में बल्लेबाज रनों का अंबार लगा रहे हैं और मैदान पर छक्के-चौकों की बरसात कर रहे हैं. टूर्नामेंट में सभी बल्लेबाज अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर लंबी पारी खेल रहे हैं. तो आज हम आपको तेज-तर्रार पारी खेलकर एशिया कप टी20 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं.
एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज
1 - अजमतुल्ला उमरजई : एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई हैं. उन्होंने 9 सितंबर 2025 को हांगकांग के खिालफ 20 बॉल में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 50 रन पूरे किए थे और एशिया कप टी20 इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम किया था.
2 - मोहम्मद नबी : अफगानिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बने हुए हैं. उन्होंने 18 सितंबर 2025 को श्रीलंका के खिलाफ 20 बॉल में 3 चौके और 5 छक्कों के साथ 50 रन पूरे कर अर्धशतक लगाया था.
3 - सूर्यकुमार यादव : एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं. सूर्या ने 31 अगस्त 2022 को हांगकांग के खिलाफ 22 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया था.
4 - रहमानुल्लाह गुरबाज : अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज भी एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. गुरबाज ने 3 सितंबर 2022 को श्रीलंका के खिलाफ 22 बॉल में 3 चौके और 4 छक्कों की सहायता से अपना अर्धशतक पूरा किया था.
5 - अभिषेक शर्मा : एशिया कप टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में अगला नाम अभिषेक शर्मा का है, जो लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं. अभिषेक ने 21 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ 24 बॉल में 4 चौके और 5 छक्कों के साथ 50 रन पूरे कर अर्धशतक ठोका था.