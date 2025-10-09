ETV Bharat / sports

तेज गेंदबाज सत्यम दुबे का सीके नायडू ट्रॉफी में चयन, चौथी बार मिला मौका, संपर्क में IPL की टीमें

तेज गेंदबाज सत्यम दुबे का चौथी बार सीके नायडू ट्रॉफी के लिए चयन हुआ है.

CK NAYUDU TROPHY
छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर सत्यम दुबे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
कोरबा: 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले ऊर्जाधानी के होनहार और धाकड़ तेज गेंदबाज सत्यम दुबे का चयन चौथी बार सीके नायडू ट्रॉफी के लिए हुआ है. सीके नायडू क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 23 की चार दिवसीय डेज प्रतियोगिता है. जिसमें देश के सभी राज्यों की टीमें शिरकत करती है. इस प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ की 16 सदस्य टीम की घोषणा बुधवार को की गई है. जिसमें तेज गेंदबाज सत्यम दुबे का नाम भी शामिल है.

सीके नायडू ट्रॉफी का पहला मैच कब ?: सीके नायडू ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का पहला मैच छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के विरुद्ध 16 अक्टूबर से भिलाई में खेला जाएगा. सत्यम लंबे समय से छत्तीसगढ़ की अलग-अलग आयु वर्ग की टीमों के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले वर्ष उन्हें एक आईपीएल की टीम से ट्रायल में शामिल होने का ऑफर मिला था. लेकिन चोटिल होने के कारण वह शामिल नहीं हो पाए थे. इस वर्ष भी उन्हें आईपीएल से बुलावा आया है. सब कुछ ठीक रहा तो इस वर्ष विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में भी वह किसी न किसी टीम की ओर से खेलते हुए दिखेंगे.

Fast Bowler Satyam Dubey
सत्यम दुबे का सीके नायडू ट्रॉफी में चयन (ETV BHARAT)

सीके नायडू ट्रॉपी में चौथी बार चयन एक बड़ी उपलब्धि है. इसके लिए सभी कोच और माता-पिता का धन्यवाद. उनकी बदौलत ही आज खेल के इस मुकाम तक पहुंचा हूं. हर क्रिकेटर का सपना एक दिन देश के लिए खेलने का होता है. अगला लक्ष्य आईपीएल और भारतीय टीम के लिए खेलना है. इसके लिए लगातार मेहनत जारी है. आगे की प्रतियोगिताओं में भी फिट रहने और अपना शत प्रतिशत प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करूंगा- सत्यम दुबे, क्रिकेटर

डोमेस्टिक क्रिकेट की एज ग्रुप में सभी प्रतियोगिताएं खेली :सत्यम दुबे भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट के अलग-अलग एज ग्रुप के लगभग सभी प्रारूपों में हिस्सा ले चुके हैं. वे कूच बिहार ट्रॉफी, सीके नायडू, वीनू मांकड़ ट्रॉफी में शामिल हो चुके हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में भी सत्यम ने पिछले वर्ष अपने लिस्ट ए करियर का डेब्यू किया था.

करुण नायर को गेंदबादी कर चुके हैं सत्यम: डोमेस्टिक क्रिकेट में सत्यम दुबे नामी बल्लेबाज करुण नायर को गेंदबाजी कर चुके है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके तेज गेंदबाज उमेश यादव के साथ भी सत्यम दुबे ने खेला है. उनका मार्गदर्शन हासिल किया है.

खुशी से झूम उठा परिवार: सत्यम दुबे के पिता गजानन साहू जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुढाली में शिक्षक हैं. जबकि मां हाउसवाइफ हैं. सत्यम ने कोरबा जैसा छोटे शहर से निकलकर अपनी पहचान बनाई है. सत्यम के पिता ने ही उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया था. जिनकी सलाह और हिम्मत से सत्यम ने क्रिकेट खेलना शुरू किया. सत्यम ने सबसे तेज गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से फेंकी थी. वह अपनी रफ्तार पर लगातार काम कर रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें आईपीएल में किसी टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिलेगा.

