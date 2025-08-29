फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद निवासी युवा निशानेबाज आदर्श सिंह ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने शहर और देश का नाम रोशन किया है. कजाकिस्तान में संपन्न हुए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आदर्श ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा. आदर्श 600 में से 585 अंक हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे.

चीन के शूटर को हराया लेकिन गोल्ड से चूक गएः कजाकिस्तान से देश वापस लौटने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में निशानेबाज आदर्श ने बताया कि 'मेरी बड़ी बहन रिया भी एक नेशनल शूटर है. उन्हीं को देखकर मैंने भी शूटिंग ज्वाइन किया और आज मैं इस मुकाम पर हूं. कजाकिस्तान में इस तरह का मुकाबला पहली बार हुआ और मुझे खुशी है कि मैंने चीन के शूटर को हराया है हालांकि मैं गोल्ड मेडल से चूक गया. इसके बावजूद मुझे खुशी है कि मैंने सिल्वर मेडल जीता है. मेरी तैयारी गोल्ड की थी और मैंने अच्छा प्रयास भी किया लेकिन गोल से चूक गया. पिछली बार एशियन चैंपियनशिप के मुकाबले इस बार मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा और इस बार मेरी तैयारी भी बढ़िया थी. अब आने वाले दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं. अब मेरी पूरी कोशिश है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता जाए.'

आदर्श सिंह अन्य खिलाड़ियों के साथ (Etv Bharat)

स्टैंडर्ड कैटेगरी में रैंक वनः निशानेबाज आदर्श सिंह ने कहा कि 'वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और अब मैं पूरी मेहनत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लगा दूंगा. हालांकि स्टैंडर्ड एक कैटेगरी होती है जिसमें मेरा इंडिया में पहला रैंक है और बहुत कम लोग इस रैंक को अचीव कर पाते हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है.'

शूटिंग चैंपियन आदर्श सिंह (Etv Bharat)

'आदर्श मेरा बेटा नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है': आदर्श के पिता हरेंद्र सिंह ने बताया कि 'मुझे खुशी है कि आदर्श सिल्वर मेडल लेकर आया है. आदर्श मेरा बेटा नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है और देश को आदर्श पर गर्व है. आदर्श कंपटीशन के लिए खूब मेहनत कर रहा था और हर बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा देश के लिए कुछ अच्छा करे और मेरा आदर्श कर रहा है. मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट आदर्श के साथ है क्योंकि सबको पता है कि एक खिलाड़ी को बनाने में पूरा परिवार लग जाता है. मेरे घर में तो दो-दो खिलाड़ी हैं. आदर्श की बड़ी बहन भी नेशनल प्लेयर है. उसने भी नेशनल लेवल पर कई गोल्ड जीता है.'

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल के साथ आदर्श सिंह (Etv Bharat)

सरकार घोषणा करती है लेकिन समय पर मदद नहींः हरेंद्र सिंह ने कहा कि 'शूटिंग की बात करूं तो यह गेम बहुत महंगा है और इस गेम में जितना मेरे से हो सकता है, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा. हालांकि सरकारी मदद मिलती है लेकिन समय पर न मिलने की वजह से कभी-कभी दिक्कत भी आती है. कैश प्राइज की बात करें तो घोषणा तो सरकार द्वारा कर दी जाती है लेकिन सही समय पर वह कैश अवार्ड नहीं मिल पाता है. मेरा निवेदन है सरकार से कि जो पॉलिसी है उसके हिसाब से काम करें. अगर नहीं भी देंगे कोई अवार्ड तो कोई बात नहीं. हम तो मेहनत कर ही रहे हैं.'

'देश कि धरती पर जातिवाद का शिकार होते हैं खिलाड़ी': आदर्श के पिता ने कहा कि 'मेरा बेटा देश का नाम रोशन करके आया है लेकिन अभी तक घर पर कोई भी नेता या मंत्री नहीं पहुंचे हैं. इलेक्शन के समय में आदर्श को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन आइकॉन भी बनाया था. लेकिन उसके बावजूद भी किसी नेता मंत्री का कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही कोई बधाई देने के लिए आया. जातिवाद के वजह से भी कभी-कभी खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है लेकिन जब देश से खिलाड़ी निकाल कर विदेश की धरती पर खेलने जाता है तो कोई जाति नहीं पूछता लेकिन इंडिया को वह रिप्रेजेंट करता है लेकिन जब अपने देश की धरती पर आता है तो कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार भी होने लगता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है तो खिलाड़ी का सम्मान जरूरी है. खेल नीति के तहत जो पॉलिसी बनाई है, उसके तहत खिलाड़ी को समय पर सपोर्ट मिले ताकि और बेहतर तरीके से वह खेल सके और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके और ज्यादा देश के लिए मेडल ला सके.'

नेशनल-इंटरनेशनल सैकड़ों मेडल आदर्श के नामः बता दें बचपन में अपनी बड़ी बहन रिया को देखकर खेल की शुरुआत करने वाले आदर्श अभी तक 70 राष्ट्रीय और 30 अंतरराष्ट्रीय मेडल अपने नाम कर चुके हैं. इनमें मुख्य रूप से सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में एक गोल्ड मेडल, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 मेडल आदर्श के नाम हैं. वहीं 2019 में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में आदर्श ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था. इसके अलावा 2019 में ही आयोजित एशियन चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल पर आदर्श ने कब्जा जमाया था. इसके अलावा साल 2022 में एशियन गेम्स के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक आदर्श के नाम है. साल 2023 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, साल 2024 में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल अपने नाम किया. वहीं अब 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाकर अपने देश का नाम और रोशन किया है. हालांकि आदर्श के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है. आदर्श ने त्रिवेंद्रम में नेशनल चैंपियनशिप के दौरान 15 पदक जीतकर अपने नाम एक रिकॉर्ड भी कायम किया था.

ये भी पढ़ें-पलवल में खेल दिवस के मौके पर पहुंचे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कहा '24 घंटे में कम से कम एक घंटा खेल के लिए निकालना जरुरी' - NATIONAL SPORTS DAY IN PALWAL