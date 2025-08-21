ETV Bharat / sports

चीन में चमका फरीदाबाद का लाल, कराटे चैंपियनशिप में शुभांग ने जीता ब्रॉन्ज, बहन भी है कराटे चैंपियन - FARIDABAD KARATE CHAMPION SHUBHANG

फरीदाबाद के कराटे चैंपियन भाई-बहन ने देश का नाम रोशन किया है. शुभांग ने चीन में आयोजित चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है.

Faridabad Karate champion Shubhang won bronze
फरीदाबाद के चैंपियन भाई बहन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 8:20 PM IST

फरीदाबाद: फरीदाबाद के शुभांग ने चीन में आयोजित सेकंड एशियन ओपन कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. जीत के बाद शुभांग के घर में उनके परिजनों के पास आस-पास के लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं. वहीं, शुभांग के माता-पिता अपने बच्चे पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं.

बहन भी है कराटे चैंपियन: शुभांग के पैरेंट्स की माने तो शुभांग पिछले एक-डेढ़ सालों से कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इन एक-डेढ़ सालों के अंदर ही उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर लगभग 50 मेडल जीते हैं. वहीं, शुभांग की बहन सानवी भी कराटे की खिलाड़ी है और वो भी कई मेडल अपने नाम कर चुकी है.

फरीदाबाद के शुभांग ने चीन में आयोजित चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज (ETV Bharat)

साल 2024 में की शुरुआत: शुभांग की इस सफलता पर उसे बधाई देने ईटीवी भारत की टीम उनके घर पहुंची. टीम ने शुभांग और उनके परिवार से बातचीत की. शुभांग ने ईटीवी भारत को बताया कि चीन में सेकंड एशियन ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने परिवार के साथ-साथ अपने जिले, राज्य और देश का नाम मैंने रोशन किया है. मैंने साल 2024 में शुरुआत की थी. उस समय मेरे स्कूल के कोच ने मेरे पिता से कहा था कि इसे कराटे में डाल दो. इसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की और अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर मैंने चार मैच खेला है, जिसमें से तीन मैच में मैंने मेडल जीता है.

Faridabad Karate champion Shubhang won bronze
फरीदाबाद के शुभांग ने जीता ब्रॉन्ज (ETV Bharat)

50 से अधिक मेडल जीते: शुभांग ने आगे बताया कि उन्होंने साल 2024 में चीन में फर्स्ट एशियन ओपन कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. उसके ठीक-चार महीने बाद साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद थाईलैंड में थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप में मुझे कोई मेडल नहीं मिला. अब जाकर सेकंड एशियन ओपन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला है. इसके अलावा राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल पर 50 से ज्यादा मैडल मैंने जीते. बिना परिवार और कोच के सपोर्ट से ये नहीं हो सकता था.

Faridabad Karate champion Shubhang won bronze
फरीदाबाद के शुभांग ने किया देश का नाम रोशन (ETV Bharat)

भाई को देख बहन ने शुरू की ट्रेनिंग: वहीं, शुभांग की बहन कराटे खिलाड़ी सानवी वशिष्ठ ने ईटीवी भारत को बताया कि जब मेरा भाई प्रैक्टिस कर रहा था, उस दौरान मेरे भी मन में आया कि क्यों ना मैं भी कराटे सीखूं और इसमें अपना भविष्य बनाऊं. इसके बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी. हालांकि स्कूल में ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद बाहर भी हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी. अब तक मैंने भी पांच इंटरनेशनल मैच खेला हैं, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल भी जीता है. स्टेट और नेशनल लेवल पर भी कई मेडल मैंने अपने नाम किया है. मेरी आगे की तैयारी अब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चल रही है.

Faridabad Karate champion Shubhang won bronze
फरीदाबाद के शुभांग ने जीते कई मेडल (ETV Bharat)

जानें क्या कहते हैं पिता: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान शुभांग के पिता रवि मोहन वशिष्ठ ने बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं. बेटे के जीत का श्रेय उनके कोच करण कथुरिया को जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ फाइनेंशली सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन कोच इनको सही राह दिखाते हैं. सही ट्रेनिंग देते हैं. बच्चे हमारे शुरू से ही मेहनत करते हैं. सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल से आकर ट्यूशन जाना. उसके अलावा प्रैक्टिस करना. दोनों बच्चे पूरे दिन पढ़ाई के साथ-साथ अपने गेम में फोकस कर रहे हैं. बच्चों को स्कूल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. फाइनेंसली सपोर्ट हम नहीं मांगते, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहिए. इसके अलावा सरकार या प्रशासन की ओर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा. अगर उनकी ओर से सपोर्ट मिलता तो हमारे बच्चे और आगे जाते.

"हर समय रहती हूं साथ": शुभांग की मां पायल वशिष्ठ ने ईटीवी भारत से कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोनों बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं. जहां भी मैच होता है, चाहे इंडिया में हो, चाहे विदेश में. मैं हमेशा बच्चों के साथ रहती हूं. उसका हौसला बढ़ाती हूं. मैंने बच्चों को लड़ते हुए देखा है, बच्चों को चोट खाते हुए देखा है. मेरा बेटा खाने का शौकीन है, लेकिन मुझे पता है बेटे को क्या डाइट देनी है, ताकि उसका वेट कंट्रोल हो. अगर मैच के दौरान एक ग्राम भी ज्यादा वजन हो जाता है तो बच्चे को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है. मुझे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि मेरे दोनों बच्चे देश का नाम और ज्यादा रोशन करें. बेटी का तो वजन ठीक रहता है. लेकिन अब मेरा बेटा भी अपने वजन को कंट्रोल करने में लगा है और जिम भी जा रहा है. हालांकि मेरे बच्चों को सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही. अगर उनका सपोर्ट मिलता तो शायद बच्चे और बेहतर कर पाते.

बता दें दोनों बच्चे फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले हैं. दोनों भाई-बहन मिलकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं. शुभांग 11वीं का छात्र है.वहीं, सानवी 10वीं की छात्रा है. दोनों खिलाड़ी खेल के साथ-साथ अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं. यही वजह है कि दोनों बच्चे विदेश की धरती पर जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं.

