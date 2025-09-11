Explainer: उत्तर प्रदेश में चार क्रिकेट टीमें क्यों नहीं बन सकतीं, क्या है सबसे बड़ी रुकावट ?
हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BCCI से घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की टीमों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है.
लखनऊ: मुंबई और गुजरात जैसे राज्यों में घरेलू क्रिकेट में एक से ज्यादा टीमें हैं. जबकि 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश से एक से ज्यादा टीमों की मांग लंबे समय से चली आ रही है. हाल ही में इस मांग को एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है. उन्होंने यूपी टी20 लीग 2025 के समापन समारोह में कहा, 'उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है और मुझे लगता है कि घरेलू क्रिकेट में राज्य से चार टीमें होनी चाहिए. मैं बीसीसीआई से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं.' योगी ने यह मांग बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला की मौजूदगी में कही.
मौजूदा नियमों और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री की ये मांग पूरी होने की संभावना बहुत कम है. जिस पर ईटीवी भारत के रिपोर्टर ऋषि मिश्र ने इसी संभावना पर डिटेल्स के साथ एक रिपोर्ट पेश की है. जिसमें कहा गया है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिश इस मांग को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट है.
लोढ़ा कमेटी की सिफारिश 'एक राज्य, एक एसोसिएशन'
दरअसल 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं. जिसकी वजह से इसे लोढ़ा कमेटी की सिफारिश कहा जाता है. इन सिफारिशों का मकसद क्रिकेट प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह, और पेशेवर बनाना था. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है 'एक राज्य, एक एसोसिएशन'.
BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला का स्पष्ट मानना है कि इस सिफारिश के तहत, किसी भी राज्य में केवल एक क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI में पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता मिल सकती है. इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में केवल यूपीसीए (उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन) ही वह निकाय है जो BCCI में राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है. चार अलग-अलग क्रिकेट एसोसिएशन या टीमें बनाने का प्रस्ताव इस सिद्धांत के खिलाफ है.
लोढ़ा कमेटी ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि प्रशासनिक जटिलता कम हो. कई एसोसिएशन होने से वोटिंग, फंडिंग, और प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं. इसके अलावा एक ही एसोसिएशन होने से पारदर्शिता, वित्तीय और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है. कमेटी ने साफ कहा कि क्रिकेट प्रशासन में राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का दखल नहीं होना चाहिए.
वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्र का कहना हैं कि इसलिए, उत्तर प्रदेश में चार क्रिकेट टीमें बनाने की अपील, चाहे वह मुख्यमंत्री की ओर से ही क्यों न हों, लोढ़ा कमेटी के नियमों के तहत लागू नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों को अनिवार्य कर दिया है, और BCCI को इन्हें अपने संविधान में शामिल करना पड़ा है.
चार टीमें बनाने की अपील
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चार टीमें बनाने की अपील का मकसद उत्तर प्रदेश के विशाल भौगोलिक और जनसंख्या क्षेत्र को देखते हुए क्रिकेट के अवसरों को बढ़ाना है. उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और इसके कई क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रतिभावान क्रिकेटर मौजूद हैं. चार टीमें बनाने से इन क्षेत्रों के खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंटों में खेलने का अधिक मौका मिल सकता है.
ये विचार महाराष्ट्र और गुजरात से प्रेरित
वरिष्ठ खेल पत्रकार संतोष सूरी का कहना है कि यह विचार कुछ हद तक महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से प्रेरित हो सकता है, जहां शुरू से कई टीमें थीं. हालांकि, महाराष्ट्र और गुजरात के उदाहरण अब पुराने हो चुके हैं. पहले महाराष्ट्र में मुंबई, विदर्भ, और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जैसी कई टीमें थीं, लेकिन लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद अब बीसीसीआई में केवल एक एसोसिएशन को ही पूर्ण सदस्यता का दर्जा मिलता है.
उदाहरण के लिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अब महाराष्ट्र का मुख्य प्रतिनिधि है. इसी तरह, उत्तर प्रदेश में चार टीमें बनाने का विचार लोढ़ा कमेटी के नियमों के खिलाफ है. लोढ़ा कमेटी के अन्य नियम जो चार टीमें बनाने में बाधा हैं. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें केवल "एक राज्य, एक एसोसिएशन" तक सीमित नहीं हैं. कुछ अन्य नियम भी चार क्रिकेट टीमें बनाने में रुकावट डालते हैं.
पारदर्शी और सीमित कार्यकाल: नए एसोसिएशन को बनाने के लिए पारदर्शी ढांचा और सीमित कार्यकाल (9 वर्ष) वाले पदाधिकारियों की जरूरत होगी. चार एसोसिएशन बनाने से प्रशासनिक खर्च और जटिलताएं बढ़ेंगी, जो कमेटी के उद्देश्यों के खिलाफ है.
जिला स्तर के संघ: कमेटी ने जिला स्तर पर क्रिकेट संघों को बढ़ावा देने की बात कही है. उत्तर प्रदेश में जिला क्रिकेट संघ बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये यूपीसीए के अधीन होंगे, न कि स्वतंत्र एसोसिएशन के रूप में.
BCCI संविधान: BCCI का संशोधित संविधान लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानता है. इसमें नए पूर्ण सदस्य एसोसिएशन को जोड़ने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना संभव नहीं है.
वित्तीय और संसाधन बंटवारा: चार टीमें बनाने से फंडिंग, स्टेडियम, कोचिंग, और अन्य संसाधनों का बंटवारा जटिल हो जाएगा. इससे क्रिकेट की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है.
यूपीसीए का इतिहास और उत्तराखंड का अलग होना
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) लंबे समय से उत्तर प्रदेश में क्रिकेट का एकमात्र अधिकृत निकाय रहा है लेकिन, 2000 में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, तो क्रिकेट प्रशासन में भी बदलाव हुआ. उत्तराखंड ने अपनी खुद की क्रिकेट एसोसिएशन बनाई, जिसे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है.
यह एसोसिएशन अब BCCI में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती है. इस तरह, यूपीसीए पहले ही एक बार "दो टुकड़ों" में बंट चुका है. उत्तराखंड बनने के करीब 20 साल बाद यहां विभाजन हुआ. इस विभाजन के बाद, यूपीसीए का कार्यक्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गया. यूपीसीए अब कानपुर में मुख्यालय के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को संचालित करता है. यह एसोसिएशन रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, और अन्य घरेलू टूर्नामेंटों में उत्तर प्रदेश की एकमात्र टीम का प्रतिनिधित्व करता है.
क्या कोई वैकल्पिक रास्ता है?
हालांकि चार स्वतंत्र क्रिकेट एसोसिएशन बनाना संभव नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं.
जिला स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करना: यूपीसीए जिला स्तर पर अधिक टूर्नामेंट आयोजित कर सकता है, ताकि छोटे शहरों और कस्बों के खिलाड़ियों को मौका मिले.
अकादमियों और ट्रेनिंग सेंटर: पूर्वांचल, बुंदेलखंड, और अन्य क्षेत्रों में क्रिकेट अकादमियां स्थापित की जा सकती हैं.
अंडर-19 और अंडर-23 टूर्नामेंट: युवा खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकते हैं, जो यूपीसीए के तहत हों.
BCCI से विशेष अनुमति: अगर मुख्यमंत्री की अपील को गंभीरता से लिया जाता है, तो BCCI और सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति मांगी जा सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी.