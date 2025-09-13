ETV Bharat / sports

Exclusive: पांच-छह गेंद से कैसे होगा क्रिकेट प्रतिभा का आंकलन, यूपी में बनानी होंगी चार टीमें: पूर्व मंत्री मोहसिन रजा

Mohsin Raza Interview: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा के साथ खास बातचीत

पूर्व मंत्री मोहसिन रजा से खास बात चीत
पूर्व मंत्री मोहसिन रजा से खास बात चीत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 4:05 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं के चयन में जबरदस्त धांधली हो रही है. चार या पांच गेंद खेलकर और इतनी ही गेंद फेंक कर कैसे किसी क्रिकेटर का आंकलन किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रज़ा का स्पष्ट कहना है कि उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ ने BCCI से अपील की है कि यूपी की चार टीम होनी चाहिए. इस पर अब काम करना ही होगा. मोहसिन रजा ने यह बातें इटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहीं.

प्रश्न: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BCCI से चार रणजी टीमों की मांग की है. इस मांग के पीछे का कारण क्या है?

मोहसिन रजा: देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 25 करोड़ की आबादी और 75 जिले हैं. इतनी विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार के बावजूद, यूपी के पास केवल एक रणजी टीम है. यह स्थिति हजारों प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के लिए एक बड़ा अवरोध बन रही है. एक टीम होने के कारण कई होनहार खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिल पाता, और उनके करियर पर समय से पहले विराम लग जाता है. यह न केवल खेल के लिए नुकसानदायक है, बल्कि उन युवाओं के सपनों के साथ अन्याय भी है. इसलिए, चार रणजी टीमों की मांग न सिर्फ तार्किक है, बल्कि यह यूपी के क्रिकेटरों के लिए न्याय का सवाल भी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Etv Bharat)

प्रश्न: आप लंबे समय से इस मांग की पैरवी कर रहे हैं. इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली?

मोहसिन रजा: मैं स्वयं एक रणजी क्रिकेटर रहा हूं और मैंने मैदान पर उस संघर्ष को करीब से देखा है. यूपी जैसे बड़े राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अवसरों की कमी जरूर है. जब मैंने देखा कि हमारे युवा खिलाड़ी सीमित अवसरों के कारण अपने सपनों को छोड़ने को मजबूर हैं, तो मैंने ठान लिया कि इस मुद्दे को उठाना जरूरी है. यह केवल खेल की बात नहीं है, बल्कि यह उन लाखों युवाओं की आकांक्षाओं का सवाल है जो क्रिकेट को अपने करियर के रूप में देखते हैं. मैं चाहता हूं कि यूपी के हर कोने से प्रतिभाएं उभरें और उन्हें राष्ट्रीय मंच पर चमकने का मौका मिले.

प्रश्न: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मांग को BCCI के सामने रखा. उनके समर्थन को आप कैसे देखते हैं?

मोहसिन रजा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मुद्दे पर समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है. उन्होंने न केवल इस मांग को उठाया, बल्कि इसे पूरे जोश और ताकत के साथ BCCI के सामने रखा. यह दिखाता है कि वह यूपी के युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं को समझते हैं. उनके इस कदम ने करोड़ों खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों की आवाज को एक मजबूत मंच प्रदान किया है. मैं उनके इस प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं. यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो यूपी में क्रिकेट के भविष्य को नई दिशा देगा.

पूर्व मंत्री मोहसिन रजा से खास बात चीत (Etv Bharat)

प्रश्न: चार रणजी टीमें होने से यूपी में क्रिकेट को क्या फायदा होगा?

मोहसिन रजा: चार रणजी टीमें होने से यूपी में क्रिकेट का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा. पहला, इससे अधिक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. दूसरा, अलग-अलग क्षेत्रों से टीमें होने पर स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो खेल की गुणवत्ता को बेहतर करेगी. तीसरा, यह यूपी के क्रिकेटरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक अवसर प्रदान करेगा. इससे न केवल खिलाड़ियों को फायदा होगा, बल्कि यूपी का नाम भी क्रिकेट जगत में और ऊंचा होगा.

प्रश्न: इस मांग के लिए आगे की रणनीति क्या है?

मोहसिन रजा: हमारी मांग पूरी तरह तार्किक और डेटा पर आधारित है. हम BCCI के साथ संवाद बनाए रखेंगे और इस मुद्दे को तथ्यों के साथ उनके सामने रखेंगे. साथ ही, हम क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों का समर्थन जुटाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम इस मांग को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

प्रश्न: आप यूपी के युवा क्रिकेटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मोहसिन रजा: मैं यूपी के सभी युवा क्रिकेटरों से कहना चाहता हूं कि अपने सपनों को कभी न छोड़ें. आपकी प्रतिभा और मेहनत को अब और अधिक अवसर मिलने वाले हैं. बस अपने खेल पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत करते रहें. हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि यूपी के हर खिलाड़ी को उसका हक मिले. यह केवल खेल नहीं, बल्कि आपके भविष्य और सम्मान का सवाल है.

प्रश्न: अंत में, क्या आप माननीय मुख्यमंत्री के प्रति कुछ कहना चाहेंगे?

मोहसिन रजा: मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से धन्यवाद देता हूं. उनके समर्थन ने हमारी इस लड़ाई को नई ताकत दी है. यह कदम यूपी के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है. हम उनके नेतृत्व में इस मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

