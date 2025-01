ETV Bharat / sports

अमेरिका और यूरोप से उत्तराखंड पहुंचे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, जानें कहां से आया कौन सा उपकरण - UTTARAKHAND 38TH NATIONAL GAMES

By ETV Bharat Uttarakhand Team

38वें राष्ट्रीय खेल के लिए उत्तराखंड के मैदान तैयार

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर हमारा कोई खिलाड़ी ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाइ करता है, तो उसे पहले से ही उन खेल उपकरणों का इस्तेमाल करने का अभ्यास होना चाहिए, जो उसे ओलंपिक में प्रयोग करने हैं. हालांकि लॉजिस्टिक की समस्याओं के चलते कुछ उपकरण मंगाने में ज्यादा समय लगा, लेकिन खुशी की बात है कि अब हमारे खेल मैदान पूरी तरह तैयार हैं.

लॉन टेनिस कोर्ट का खेल मंत्री ने किया था निरीक्षण

खेल मंत्री रेखा आर्य ने परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हॉल और लॉन टेनिस कोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हॉल और लॉन टेनिस कोर्ट राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए लगभग तैयार और एक दो दिनों में वेन्यू मैनेजर को सौंप दिया जाएगा, जो वेन्यूज में शेष बचे सौंदर्यीकरण को अंतिम रूप देंगे.

कैंप स्थल पर ही राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले

बॉक्सिंग शिविर के अंतिम दिन कैंप में पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर शिविर के अनुभवों को जाना और खिलाड़ियों में ऊर्जा भरते हुए कहा कि हमारी सरकार ने विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं, जिसके लिए विदेशी कोचों ने खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण दिया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और खेल विभाग ने खिलाड़ियों के उसी स्थान पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं, जहां राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले की प्रतिस्पर्धा होगी.

which device from where

Gymnastics - Gymnova from France

Weightlifting - Eleiko from Sweden

Lawn Bowl - Drakes Pride from UK and Henselite from Australia

Volleyball - Gerflor taraflex surface from Germany

Fencing - Favera from Italy, Absolute AF from USA, Fencing video referral system from Spain

Wushu - Taishan from Japan

Wrestling - Suples from USA, Dollamur (wrestling mats) from USA

Badminton - Yonex from Japan

Modern Pentathlon - Absolute AF from USA

Archery - Target faces from Netherlands

Athletics - Javelins from Sweden

Cycling cycles - Scott from Switzerland, Merida from Taiwan, Dolan from UK, Cycling tyres from Italy and French, Cycling accessories (Shimano) from Japan

Judo - Mats (Tatamix) from Japan

Aquatics - Electronic Touchpad (SEIKO) from Japan, Anti-wave lane and Water polo goal post (Malmstem Co) from Sweden

Rowing - All boats from Portugal, paddles and oars from USA, ergometers from USA, rescue boats from Turkey

Kayaking and Canoeing - Oars and paddles from Hungary, Slalom boats from Slovakia, Boats from Portugal, rescue boats from Turkey, Catamaran from England

