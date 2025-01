ETV Bharat / sports

39 हजार 969 रन, 4204 विकेट: क्रिकेट का एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना नामुमकिन जैसा - MOST WICKETS IN FIRST CLASS CRICKET

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट ( Getty Image )

By ETV Bharat Sports Team Published : Jan 21, 2025, 7:56 PM IST

नई दिल्ली : क्रिकेट में अब तक कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. लेकिन इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर के इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी क्रिकेटर नहीं तोड़ पाया है. यह भी कहा जा सकता है कि इसे तोड़ना नामुमकिन है. हालांकि, यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया गया रिकॉर्ड नहीं है बल्कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बनाया गया रिकॉर्ड है. जी हां, इंग्लैंड के क्रिकेटर विल्फ्रेड रोड्स ने अपने क्रिकेट करियर में सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले हैं. साथ ही इस दौरान उन्होंने 4000 से ज्यादा विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. पूर्व इंग्लिश ऑलराउंडर ने 1898 से 1930 के बीच कुल 1110 फर्स्ट क्लास मैच खेले. विल्फ्रेड रोड्स (Getty Image) उनके नाम सर्वाधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड है और कोई भी अन्य क्रिकेटर अब तक 1000 प्रथम श्रेणी मैच खेलने में कामयाब नहीं हुआ है. यहां तक ​​कि सचिन तेंदुलकर (310 प्रथम श्रेणी मैच) और डॉन ब्रैडमैन (234 प्रथम श्रेणी मैच) जैसे महान क्रिकेटर भी इस विश्व रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंच सके.

4204 विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी

विल्फ्रेड रोड्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 16.72 की औसत से कुल 4,204 विकेट लिए. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर भी हैं. इंग्लैंड के टिक फ्रीमैन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 3,776 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. विल्फ्रेड रोड्स (Getty Image) रोड्स का न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी अच्छा रिकॉर्ड है. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 30.81 की औसत से 39,969 रन बनाए हैं, जिसमें 58 शतक शामिल हैं. यह ऑलराउंडर इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी खेल चुका है. विल्फ्रेड रोड्स ने केवल टेस्ट प्रारूप में टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने लंबे समय तक बल्लेबाजी करते हुए 30.19 की औसत से 2,325 रन बनाए और गेंदबाजी में 127 विकेट लिए. 30 साल से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी

रोड्स 30 साल से ज्यादा टेस्ट खेल चुके हैं. उन्होंने 30 साल और 315 दिन तक टेस्ट मैच खेले. इतने सालों से कोई भी खिलाड़ी टेस्ट मैच नहीं खेल पाया है. ब्रायन क्लोज़ (इंग्लैंड) ने 26 साल और 356 दिन तक टेस्ट मैच खेला है और दूसरे स्थान पर हैं. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 24 साल तक टेस्ट मैच खेल चुके हैं और पांचवें स्थान पर हैं. इन सभी रिकॉर्ड्स को लिखने वाले महान क्रिकेटर रोड्स 1973 में 95 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए.